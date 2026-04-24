Shiba Inu’da 31,7 milyar SHIB borsalara aktı, fiyat kritik destek üstünde kaldı

Shiba Inu kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan yoğun hareketliliğe rağmen güçlü duruşunu koruyor. Büyük miktarda SHIB tokeninin borsalara aktarılması, kısa vadede satış baskısı ihtimalini gündeme getirirken, fiyat belirli destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Borsalara toplu SHIB akışı

Son veriler, son 24 saat içinde borsalara 31,74 milyar SHIB tokeninin giriş yaptığını gösterdi. Bu hacimli giriş, özellikle kısa vadeli satış baskısının artabileceği yönünde endişelere neden oldu. Çünkü borsalarda tutulan tokenler, doğrudan satılmaya hazır varlık olarak kabul ediliyor ve bu durum genellikle yatırımcıların kısa süreli düşüş beklediğine işaret ediyor.

Borsalardaki SHIB rezervlerindeki artış, piyasadaki mevcut arzı bir miktar yukarı taşırken, likiditenin genişlemesiyle birlikte fiyat üzerinde daha fazla baskı oluşabileceği değerlendiriliyor.

Uzun vadeli verilere bakıldığında, SHIB girişlerinin yedi günlük ortalaması yüzde 14,5 azalarak 697,8 milyon tokene geriledi. Bu rakam, büyük ölçekli transferlerin hız kestiğini gösteriyor.

Bu tablo, günlük hareketlilik artsa da, uzun vadeli yatırımcıların büyük miktarlı işlemlerde daha temkinli davrandığına işaret ediyor.

Piyasada talep zayıf, beklentiler ölçülü

SHIB tokenine yönelik borsa transferleri artarken, genel anlamda kripto para piyasasında belirsizlik öne çıkıyor. Yüksek arz seviyeleri, fiyatın yukarı yönlü hareketini zorlaştırıyor; özellikle de alıcı ilgisinin düşük olduğu dönemlerde bu etki daha belirgin hale geliyor.

SHIB türev ürünlerdeki açık pozisyonlar son 24 saatte yüzde 6’dan fazla gerileyerek 57,5 milyon dolara düşerken, toplam işlem hacminde de yüzde 24’lük bir azalma ile 114,7 milyon dolara kaydedildi. Bu rakamlar, yatırımcıların piyasada temkinli duruş sergilediğini ve ani bir yön değişimi beklediğini gösteriyor.

Fiyat destek seviyesini koruyor

Olumsuz sayılabilecek piyasa koşullarına ve satış baskısına rağmen, CryptoAppsy verilerine göre Shiba Inu fiyatı $0.000006229 seviyesinden işlem görüyor. SHIB son 24 saatte yüzde 0,61 oranında yükseldi ve kritik $0.0000060 desteğinin üzerinde tutundu.

Ayrıca SHIB, 50 günlük hareketli ortalamasını da ($0.00000591) koruyor. Teknik analizde bu seviye çoğunlukla yükseliş ve düşüş eğilimi arasındaki çizgi olarak öne çıkıyor. SHIB’nin mevcut fiyatıyla bu seviyenin üzerinde kalması, alıcıların hala aktif olduğunu ortaya koyuyor.

Piyasadaki diğer büyük kripto paralar aynı dönemde daha zayıf bir performans gösterirken, SHIB’nin destek seviyelerinde tutunması yatırımcı güvenini artırabilir.