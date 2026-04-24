Bitmine’den Ethereum Foundation’a 23,87 milyon dolarlık Ether hamlesi dikkat çekti

Dijital varlık yönetimi alanında büyük portföylere sahip firmalardan biri olan Bitmine Immersion Technologies, Ethereum Foundation’dan 10 bin adet ether satın aldığını açıkladı. Ethereum Foundation’ın verdiği bilgiye göre, bu tezgah üstü (OTC) işlemin toplam büyüklüğü 23,87 milyon dolar olarak bildirildi. Satışın detayları geçtiğimiz Cuma günü resmiyet kazandı.

Bitmine’ın Ether birikimi rekor seviyede

Bitmine, özellikle son dönemde ether alımlarını hızlandırarak dijital varlık portföyünde önemli bir ağırlık oluşturdu. Firmanın başında Fundstrat’ın yatırım direktörü Thomas Lee bulunuyor. Geçen hafta gerçekleştirilen alımlarla Bitmine’ın ether bakiyesi 4,97 milyon adede ulaştı. Pazartesi günü yayımlanan rapora göre şirketin toplam dijital varlıkları 12,9 milyar dolara yükseldi ve Bitmine, kamuya açık olarak en fazla ether tutan şirketler arasında zirveye yerleşti.

Şirket, ether birikimini yüzde 5 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bu oran yaklaşık 6 milyon adet ether anlamına geliyor. Bitmine daha önce bu konuda yol haritasını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kripto para sektöründe birçok büyük şirket son aylarda alım hızını düşürürken, Bitmine agresif bir strateji izlemeyi sürdürüyor. Böylece Bitmine, yalnızca bitcoin odaklı ağırlığı ile bilinen büyük dijital varlık portföylerinden sonra dikkatleri üzerine çekiyor.

Ethereum Foundation’ın rolü ve yeni finansman modeli

Ethereum Foundation, ekosistemin gelişimi için topluluk desteğiyle hareket eden, protokol üzerinde çalışmalar yürüten bir organizasyon. Fondan elde edilen gelirin; protokol araştırmaları, ekosistem geliştirme çalışmaları ve çeşitli hibe programlarında kullanılacağı belirtildi.

Ethereum Foundation’dan yapılan açıklamada, “Bu işlemle protokolümüzün araştırma faaliyetleri, ekosistem büyümesi ve hibe destekleri sürdürülecek,” ifadelerine yer verildi.

Vakfın elindeki ether miktarı azalırken, dijital varlık portföyünü çeşitlendirme yönetimi de devam ediyor. Özellikle son dönemde, ETH fiyatlarının işlemin gerçekleştiği seviyenin yaklaşık yüzde 3 altında olduğu gözlemleniyor.

Piyasalarda son durum

Bitmine’ın son alımı piyasalarda yakından izleniyor. Zira bu tutar, hem işlem hacmi bakımından hem de şirketin ether biriktirme stratejisinin sürekliliği açısından dikkat çekiyor. Çoğu piyasa uzmanı, büyük ölçekli transferlerin ETH üzerindeki etkilerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Ethereum Foundation’ın gerçekleştirdiği satışın ardından ETH fiyatı 2.310 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Satışın ardından vakfın kasasındaki ether miktarında azalma yaşansa da, ekosistem finansmanı için ihtiyaç duyulan kaynağın sağlandığı belirtiliyor.