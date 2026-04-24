RIPPLE (XRP)

Avrupa devlerinden euro stablecoin atağı, Ripple altyapısıyla finans dünyasında taşlar yerinden oynuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Avrupa’nın dev bankaları, 2026’da Ripple altyapılı euro stablecoin için düğmeye bastı.
  • Geleneksel finans dijitalleşirken, $XRP ekosistemi büyük oyuncularla güçleniyor.
  • Yaklaşık yüzde 60 SWIFT bankası, Ripple ile entegrasyon adımlarını hızlandırdı.
  • ⚡ Kritik durum: Artık büyük finans kurumları blokzinciri çekirdeğine yerleştiriyor.
COINTURK
COINTURK

Avrupa’nın önde gelen üç büyük bankası, ING, UniCredit ve BNP Paribas, yakında dijital finansı kökten etkileyebilecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Sektörde yapılan açıklamalara göre, bu kurumlar Ripple’ın altyapısını kullanarak euro destekli ortak bir stablecoin çıkarmak üzere çalışmalarını başlattı. Projenin 2026’nın ikinci yarısında resmi olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

İçindekiler
1 Geleneksel finansın dijitalleşmesi hızlanıyor
2 Ripple ve blockchain teknolojisinin yükselişi
3 SWIFT, Ripple ve aradaki geçiş dönemi

Geleneksel finansın dijitalleşmesi hızlanıyor

Bu gelişme, sadece yeni bir kripto para ürününün piyasaya sürülmesi olarak görülmüyor. Avrupa’daki büyük finans kurumları, para transferini ve ödemeleri dijital çağa uyarlama planlarını hızlandırmış durumda. Yıllardır, dolar destekli stablecoin’ler olan USDT ve USDC gibi varlıklar, küresel piyasalardaki dijital para hareketliliğinin temelini oluşturuyordu. Ancak büyük Avrupalı bankaların çıkarmaya hazırlandığı euro destekli stablecoin, bu alanda önemli bir değişime işaret ediyor.

Yeni stablecoin, yalnızca bir alternatif yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda euronun dijital finans sistemlerindeki etkinliğini artırma potansiyeli taşıyor. Ayrıca sınır ötesi ödemeler, yerleşim süreçleri ve bankaların rezerv stratejilerinde de dengeleri değiştirebilir.

Ripple ve blockchain teknolojisinin yükselişi

Söz konusu proje, geleneksel finans oyuncularının blokzincir tabanlı çözümleri artık deneysel bir alan olmaktan çıkarıp çekirdek sistemlerinin bir parçası haline getirdiğini gösteriyor. ING, UniCredit ve BNP Paribas gibi bankalar, Ripple altyapısını temel alarak yalnızca yeni bir teknolojiyi benimsemiyor; aynı zamanda XRPL ürünlerinin büyük ölçekli bankacılık faaliyetleri için uygun olduğunu da ortaya koyuyor.

“Bu tür bir iş birliği, geleneksel finans kurumlarının blokzincir ekosistemiyle ne kadar entegrasyon halinde olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Artık sadece girişimlerden ibaret olmayan blockchain, küresel ölçekli bankaların ana akım teknolojisi olmaya aday.”

SWIFT, Ripple ve aradaki geçiş dönemi

Son dönemde SWIFT’e bağlı bankaların yaklaşık yüzde 60’ı Ripple ile bir şekilde bağlantı kurmuş durumda. Bu, geleneksel ödeme altyapısıyla blokzincir tabanlı çözümler arasındaki sınırların giderek azaldığına işaret ediyor. Radikal bir dönüşüm yerine, kademeli bir geçiş süreci yaşanıyor ve bu süreçte eski ve yeni sistemler yan yana işlem yapabiliyor.

Ripple ağı, ekosistemini her geçen gün büyütüyor. Şirketin RLUSD isimli stablecoin’i, halihazırda farklı blokzincir ağlarında aktif olarak yer alıyor. RLUSD, Wanchain köprüsüyle birlikte artık XRPL ağı, Ethereum ve Cardano arasında birlikte çalışabilirlik sunmaya başladı. RLUSD’nin piyasa değeri şu an yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde ve büyümesi sürüyor. Uzmanlara göre, likiditenin giderek daha çok zincirler arası dağıldığı bir ortam oluşuyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, finans piyasalarında blokzincirin rolü her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. Avrupa’da gündeme gelen euro stablecoin projesi, yalnızca bölgesel bir yakalama çabası değil; bankaların kendi konumlarını dijital ekonomide nasıl yeniden şekillendirdiklerinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Eğer bu doğrultuda ilerlemeye devam edilirse, asıl tartışma bankaların blokzinciri kullanıp kullanmayacağı değil, bu teknolojinin finansın merkezine ne kadar entegre olacağı olacak gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
