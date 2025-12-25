RIPPLE (XRP)

Kurumsallar XRP’yi ETF’le Topluyor: 1.25 Milyar Dolar Barajı Aşıldı

Özet

  • Spot XRP ETF’lerinde net varlıklar 1.25 milyar doları aştı ve son işlem seansında 8.19 milyon dolarlık ek giriş kaydedildi.
  • XRP fiyatı 1,85–1,91 dolar bandında sıkışırken, 1,90–1,91 dolar aralığı güçlü satış bölgesi olarak çalışıyor.
  • 1,87 dolar üzerindeki güçlenme 1,95–2,00 dolar hedefini öne çıkarırken, 1,86 dolar altı 1,77–1,80 dolar talep alanını gündeme getirebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

XRP‘nin fiyatı spot ETF’lerdeki net varlıkların 1.25 milyar doları aşmasına rağmen dar bir bantta sıkıştı. Son işlem seanslarında kurumsal yatırımcıların ETF’ler üzerinden XRP pozisyonunu büyütmesiyle toplam ETF varlıkları artarken, kısa vadeli işlemlerde 1,90 dolar bölgesine yaklaştıkça satışların artması yükseliş denemelerini sınırladı. Piyasa güçlü kurumsal talep ile teknik seviyelerdeki arzın çarpıştığı bir denge noktasında ilerliyor.

İçindekiler
1 XRP’de Kurumsal Talep Sürüyor: ETF Varlıkları 1.25 milyar Doları Geçti
2 Fiyat 1,85–1,91 Bandında Kilitlendi

XRP’de Kurumsal Talep Sürüyor: ETF Varlıkları 1.25 milyar Doları Geçti

Spot XRP ETF’lerinde tutulan toplam net varlıkların değeri 1.25 milyar doları aşması kurumsal ilginin kalıcılaştığına işaret ediyor. Son işlem seanslarında ETF’lere 8.19 milyon dolarlık ek giriş olması profesyonel yatırımcıların spot piyasada momentum kovalamak yerine düzenlenmiş ürünlerde pozisyon almayı tercih ettiğini gösteriyor. Bu yaklaşımın arkasında saklama ve uyum süreçlerindeki sürtünmeyi azaltma motivasyonu öne çıkarken, derin likiditeye sahip ürünlerin portföylerde daha rahat ölçeklenebilmesi de etkili oldu.

ETF talebinin arka planda destekleyici kalması XRP’de aşağı yönlü hareketlerin ani boşalma yerine daha kademeli ilerleme eğilimi taşımasına zemin hazırladı. Aynı zaman diliminde Bitcoin’in ABD saatlerinde denediği toparlanmanın devamının gelmemesi ana kripto paraların riskten kaçış modunda yatay seyrettiği bir zemini güçlendirdi. Bu tabloda ETF’lere fon akışları önemli olsa da gün içi yönün belirlenmesinde teknik seviyelerin ağırlığı korunuyor.

Fiyat 1,85–1,91 Bandında Kilitlendi

XRP, 1,88 seviyesinden 1,86’ya çekilerek 1,85–1,91 kanalında kalmayı sürdürdü ve 1,9060–1,9100 aralığında satışların tekrar tekrar devreye girmesi dikkat çekti. İşlem seansının en hareketli bölümünde işlem hacmi 75.3 milyon adet coin’e yükseldi ve ortalamanın yaklaşık yüzde 76 üzerine çıktı. Bu veri düşük likidite kaynaklı bir kayma yerine gerçek bir satış baskısına işaret ediyor. Fiyatın 1,854–1,858 aralığındaki konsolidasyon cebinden kısa süreli taşarak 1,862 doları test etmesi de kalıcılık üretemedi. Arz geri döndüğünde piyasa yeniden 1,86 dolar civarına döndü.

Kısa vadeli oyuncuların 1,90–1,91 dolar bandını “satış alanı” gibi kullanması, yükseliş denemelerini tavan seviyede baskılarken 1,86–1,87 dolar civarında düzenli alım emirleri düşüşün hızını kesti. Bu sıkışma kırılımın geldiği yönde hareketin daha belirgin olabileceği bir “sarmal” oluşturuyor. 1,87 dolar üzerinde tutunma ve 1,875–1,88 doların geri kazanımı 1,90–1,91 dolardaki arz kümesinin yeniden testini öne çıkarırken, 1,86 doların altına sarkma 1,77–1,80 dolar bölgesindeki talep cebini gündeme taşıyor. 1,90 dolar üzerindeki kapanışın ise short pozisyonların kapanmasına yol açarak 1,95–2,00 dolar bandına doğru ivmeyi tetikleyebileceği not ediliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2026’nın İlk Çeyreğinde 100 Milyar Doları Zorlayabilecek 2 Altcoin Açıklandı

125 Milyon “Evet” Oyu: Popüler Altcoin’in Ekonomisi Kökten Değişti

Altcoin Kolu Stablecoin Piyasasında Şok Eden Rakamlar: 30x’lik Fark Var

XRP’de “Satılmıyor” Sinyali: Binance Rezervleri Son 6 Ayın Dibinde

Kritik Kripto Para Düzenlemesinde Son 6 Hafta: Kulisler Olasılık Verdi

Ethereum–Cardano Sürprizi: Guillemot’tan Derin Entegrasyon Sinyali Geldi

Gözler Güçlü Ama Sessiz Altcoin’in Grafiğinde: 12 Doların Üstü mü, Altı mı?

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bir Kopyala-Yapıştır Hatası: Dakikalar İçinde 50 Milyon Dolar Buhar Oldu
Bir Sonraki Yazı Altcoin Kolu Stablecoin Piyasasında Şok Eden Rakamlar: 30x’lik Fark Var
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Avrupa’nın En Büyük Nükleer Santrali Kripto Para Madenciliğine Açılıyor: Ateşkes Trafiğinde Çarpıcı Gelişme
Madencilik
Tarih Tekerrür Ediyor: O Meme Token Her Aralık Ayında Aynı Tabloyu Çiziyor!
SHIBA INU (SHIB)

Lost your password?