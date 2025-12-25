Kurumsallar XRP’yi ETF’le Topluyor: 1.25 Milyar Dolar Barajı Aşıldı

XRP‘nin fiyatı spot ETF’lerdeki net varlıkların 1.25 milyar doları aşmasına rağmen dar bir bantta sıkıştı. Son işlem seanslarında kurumsal yatırımcıların ETF’ler üzerinden XRP pozisyonunu büyütmesiyle toplam ETF varlıkları artarken, kısa vadeli işlemlerde 1,90 dolar bölgesine yaklaştıkça satışların artması yükseliş denemelerini sınırladı. Piyasa güçlü kurumsal talep ile teknik seviyelerdeki arzın çarpıştığı bir denge noktasında ilerliyor.

XRP’de Kurumsal Talep Sürüyor: ETF Varlıkları 1.25 milyar Doları Geçti

Spot XRP ETF’lerinde tutulan toplam net varlıkların değeri 1.25 milyar doları aşması kurumsal ilginin kalıcılaştığına işaret ediyor. Son işlem seanslarında ETF’lere 8.19 milyon dolarlık ek giriş olması profesyonel yatırımcıların spot piyasada momentum kovalamak yerine düzenlenmiş ürünlerde pozisyon almayı tercih ettiğini gösteriyor. Bu yaklaşımın arkasında saklama ve uyum süreçlerindeki sürtünmeyi azaltma motivasyonu öne çıkarken, derin likiditeye sahip ürünlerin portföylerde daha rahat ölçeklenebilmesi de etkili oldu.

ETF talebinin arka planda destekleyici kalması XRP’de aşağı yönlü hareketlerin ani boşalma yerine daha kademeli ilerleme eğilimi taşımasına zemin hazırladı. Aynı zaman diliminde Bitcoin’in ABD saatlerinde denediği toparlanmanın devamının gelmemesi ana kripto paraların riskten kaçış modunda yatay seyrettiği bir zemini güçlendirdi. Bu tabloda ETF’lere fon akışları önemli olsa da gün içi yönün belirlenmesinde teknik seviyelerin ağırlığı korunuyor.

Fiyat 1,85–1,91 Bandında Kilitlendi

XRP, 1,88 seviyesinden 1,86’ya çekilerek 1,85–1,91 kanalında kalmayı sürdürdü ve 1,9060–1,9100 aralığında satışların tekrar tekrar devreye girmesi dikkat çekti. İşlem seansının en hareketli bölümünde işlem hacmi 75.3 milyon adet coin’e yükseldi ve ortalamanın yaklaşık yüzde 76 üzerine çıktı. Bu veri düşük likidite kaynaklı bir kayma yerine gerçek bir satış baskısına işaret ediyor. Fiyatın 1,854–1,858 aralığındaki konsolidasyon cebinden kısa süreli taşarak 1,862 doları test etmesi de kalıcılık üretemedi. Arz geri döndüğünde piyasa yeniden 1,86 dolar civarına döndü.

Kısa vadeli oyuncuların 1,90–1,91 dolar bandını “satış alanı” gibi kullanması, yükseliş denemelerini tavan seviyede baskılarken 1,86–1,87 dolar civarında düzenli alım emirleri düşüşün hızını kesti. Bu sıkışma kırılımın geldiği yönde hareketin daha belirgin olabileceği bir “sarmal” oluşturuyor. 1,87 dolar üzerinde tutunma ve 1,875–1,88 doların geri kazanımı 1,90–1,91 dolardaki arz kümesinin yeniden testini öne çıkarırken, 1,86 doların altına sarkma 1,77–1,80 dolar bölgesindeki talep cebini gündeme taşıyor. 1,90 dolar üzerindeki kapanışın ise short pozisyonların kapanmasına yol açarak 1,95–2,00 dolar bandına doğru ivmeyi tetikleyebileceği not ediliyor.