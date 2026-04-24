Kripto Para Hukuku

Jane Street, Terra çöküşü davasında suçlamaları sert şekilde reddetti

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Jane Street, Terra çöküşüyle ilgili tüm suçlamaları net şekilde reddetti.
  • 🔎 Davada içeriden bilgi ile yapılan ticaret iddiası büyük tartışma yarattı.
  • 🚨 Yargının vereceği karar, kripto projelerinde sorumluluk dağılımı açısından kritik önemde.
  • 🌐 $UST’de yaşanan değer kaybı, sektörün tamamında zincirleme kayıplara yol açtı.
Dünyanın önde gelen ticaret şirketlerinden biri olan Jane Street, ABD’nin New York Güney Bölgesi Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, iflas eden Terraform Labs’ın sunduğu davanın reddedilmesini talep etti. Jane Street’in avukatları, şirketin TerraUSD (UST) ve Luna tokenlerinin 2022 yılında ani şekilde değer kaybetmesinde herhangi bir sorumluluğu olmadığını savundu. Bu olay sonucu piyasadan toplamda yaklaşık 40 milyar dolar değerinde varlık silinmişti.

Dava Süreci ve Jane Street’in Savunması

Jane Street, mahkemeye sunduğu iki farklı dilekçede, Terraform Labs’ın kayıplarını kendi üzerine yıkmaya çalıştığını öne sürdü. Şirket, davanın temelsiz olduğunu ve daha önce mahkeme kararlarıyla Terra ekosistemindeki asıl sorunların zaten belirlendiğini iddia etti. Savunma tarafı, Terraform Labs’ın bu davayla Jane Street’ten haksız şekilde para almaya çalıştığını öne çıkarıyor.

Dilekçede, Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon’a karşı açılan ceza ve sivil davalara işaret edilerek, Kwon’un dolandırıcılık ve komplo suçlarından suçlu bulunduğu, toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ayrıca, jüri kararında Kwon ve şirkete menkul kıymet dolandırıcılığı suçlaması yöneltildiği hatırlatıldı. Bu belgeler ışığında Jane Street, Terra ekosistemindeki kötü yönetimin kendi dışında geliştiğine dikkat çekti.

“Bu dava, Terraform Labs’ın işlediği piyasadaki büyük dolandırıcılığın faturasını Jane Street’e kesmek için yapılan bir girişime dönüştü,” ifadesine yer verildi.

İçeriden Bilgi Kullanımı ve UST Çöküşü İddiaları

Terraform Labs, yöneticisi Todd Snyder adına Ocak ayında açtığı davada, Jane Street’i içeriden alınan bilgilerle ticaret yapmak ve bu yolla Terra ekosisteminin çöküşünü hızlandırmakla suçladı. Şirketin iddiasına göre, Jane Street kendisine şirket içinden sızdırılan önemli bilgileri kullanarak büyük hacimli işlemler yaptı. Bu kapsamda, şirketin 7 Mayıs 2022’de 85 milyon UST’yi bir cüzdan üzerinden kısa süre içinde piyasadan çekerek panik yarattığı iddia edildi. Ancak Jane Street, suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

Şirket, gerçek sorumlunun Terraform Labs yönetimi olduğunu ve kendisinin bu süreçte hiçbir şekilde yer almadığını yineliyor. Savunma ayrıca, ilgili yasa dışı eylemlerin ve dolandırıcılığın yargılandığını ve kararlarının kesinleştiğini savundu.

Terra Ekosisteminin İflası ve Sektöre Yansımaları

2018’de kurulan Terraform Labs, 2024’ün Ocak ayında iflas başvurusu yaptı. Terra projesinin başarısızlığı, yalnızca firmayı değil, ekosistemine yatırım yapan veya maruz kalan birçok şirketi de doğrudan etkiledi. UST ve Luna’daki değer kaybı, kripto piyasasının geniş bir kısmında zincirleme kayıplara yol açtı. Jane Street’in başvurusu, iflas eden büyük projelerden kaynaklanan sorumluluğun hangi oyunculara ait olacağı konusunda emsal teşkil edebilir.

Yargı sürecinin sonucunda mahkemenin vereceği kararın, benzer davalarda hangi tarafların hangi düzeyde sorumlu tutulacağı konusunda bir yol gösterici olacağı belirtiliyor. Böylece kripto para sektöründe büyük çöküşlerin ardından açılan davalarda yeni bir yaklaşım benimsenmesi olası görünüyor.

Terraform Labs ile Jane Street arasındaki bu çekişmeli davanın sonuçları, ileride benzer projelerin yaşadığı krizlerde rol dağılımı konusunda referans olarak gösterilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
