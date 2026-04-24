XRP fiyatı ani çıkışla 1,43 dolara ulaştı, Ripple CTO’sundan gizli plan iddialarına sert yanıt

Ripple’ın teknoloji sorumlusu David Schwartz, XRP’nin açıklanmayan hükümet planları veya gizli finansal anlaşmalarla bağlantılı olduğu iddialarına sosyal medya üzerinden cevap verdi. Schwartz, son dönemde sosyal medyada tekrar gündeme gelen ve özellikle ABD hükümetiyle Ripple arasında gizli bir iş birliği olduğu öne sürülen teorileri kesin bir dille reddetti. Özellikle merkez bankaları ya da dijital paraların küresel finansal sistemdeki geleceğine ilişkin büyük bir hazırlık içinde olunduğu iddiaları yeniden paylaşılırken, Schwartz’ın bu söylentilere verdiği yanıt dikkat çekti.

Komplolara karşı net tavır

Schwartz, XRP fiyatının bin veya on bin dolar gibi uçuk seviyelere çıkacağı iddialarının da temelsiz olduğunu, bu türden asılsız tahminlerin gizli sözleşmeler ya da devlet destekli bir plan üzerinden yayıldığını söyledi. Kendi konumu ve Ripple’daki erişim alanı sayesinde bu tarz büyük ve gizli bir girişimden haberdar olmasının doğal olacağını belirten Schwartz, bu tür gizli planların olmadığını vurguladı.

“Herhangi bir komplo yok. Gizli bir plan yok. Devletle bağlantılı büyük ve açıklanmamış bir olay, XRP’yi doğrudan ilgilendiren herhangi bir hükümet planı yok, en azından benim bildiğim kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil.”

Schwartz’ın bu sözleri, XRP topluluğu içinde zaman zaman gündeme gelen ‘görünenin ardında çok daha büyük bir plan var’ şeklindeki anlatımlara cevap niteliği taşıyor.

Gizlilik anlaşmaları ve ortaklıklar olağan iş akışının parçası

Ripple, hali hazırda birçok finans kuruluşu ve şirketle iş birliği yürütüyor. Schwartz, bazı anlaşmaların gizlilik hükümleri gereği kamuoyuna açıklanmadığını kabul etti; ancak bu gizliliğin bir “sır perdesi” ya da hükümet destekli dev bir proje olduğu anlamına gelmediğini belirtti. İş ortaklarının gizlilik istemesinin ticari sırdan ibaret olduğunun altını çizdi.

Sosyal medyada hızla yayılan söylentilere karşı ise, çoğu zaman kamuya açık olan bilginin XRP ile ilgili gelişmelerin neredeyse tamamını yansıttığını, kulaktan dolma bilgiler veya isimsiz kaynaklara itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Schwartz’ın vurguladığı bir diğer nokta ise şirketlerin gizli yürüttüğü rutin bağlantılar ile piyasa dedikoduları ve abartılı beklentiler arasındaki farktı.

Schwartz, “Hakkında konuşulmayan ve hükümetle gizli bir şekilde yürütülen dev bir girişim olduğu iddiası, neredeyse her zaman tamamen gerçek dışı oluyor. Yatırım kararlarını bu tür söylentilere göre şekillendirenler, kendilerini boşuna kandırıyor” tespitinde bulundu.

XRP ve resmi planlar arasındaki iddialar

XRP, ödeme sistemleri ve dijital varlık politikası tartışmalarında sıkça ismi geçirilen bir kripto para. Bu nedenle, zaman zaman XRP’nin hükümetler tarafından özel planlara dahil edildiği şeklindeki teoriler yeniden alevleniyor. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD Kripto Rezervi” ile ilgili açıklamaları da XRP’ye ilişkin bu tarz iddiaları gündemde tuttu. Ancak, Schwartz bu konuda herhangi bir delil bulunmadığını belirtti ve yorumlarını yalnızca spekülasyon ve komplo iddialarına odakladı.

Tüm bu tartışmalar devam ederken, Ripple mevcut gizli ortaklıklarını koruyor. XRP ise genel dijital varlık düzenlemeleriyle ilgili tartışmalarda ön planda yer almaya devam ediyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP, gün içinde yüzde 0,58 artış kaydederek 1,43 dolar seviyesinden işlem gördü.