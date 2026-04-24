Tennessee kripto ATM’lerini tamamen yasakladı: 1 yıl hapis ve 2.500 dolar ceza geliyor

Tennessee eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto ATM’lerine tam yasak getiren ikinci eyalet oldu. 13 Nisan’da Vali Bill Lee tarafından imzalanan ve iki mecliste de oybirliğiyle kabul edilen yasa, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek. Yasa, özellikle benzin istasyonları ve alışveriş merkezlerinde sıkça yer alan kripto para otomatlarının kurulmasını ve işletilmesini tamamen yasaklıyor.

Yasağın kapsamı ve cezalar

Yeni düzenleme, sadece ATM’leri işleten şirket ve bireyleri değil, makinelerin kendi mülklerinde bulundurulmasına müsaade eden işletmeleri de kapsıyor. Bu yasağı delmek ise ağır cezalar barındırıyor. Yasa kapsamında kripto ATM’si kurmak veya işletmek, resmi olarak birinci derece kabahat (Class A misdemeanor) sayılacak. Bu suçu işleyen kişiler veya işletmeler, bir yıla kadar hapis ve 2.500 dolar para cezası ile karşılaşacak.

Tennessee, kripto para alanındaki bu sert adımı atan ikinci eyalet konumunda. Geçtiğimiz ay Indiana da benzer bir yasayı hayata geçirerek, eyalet genelinde kripto ATM’lerini tamamen yasaklamıştı.

Tennessee Eyalet Meclisi’nde bu yasa teklifini Cumhuriyetçi dört isim destekledi. Resmi kayıtlara göre, yasa geçen hafta resmen kodlanarak yürürlüğe giriş tarihi netleştirildi.

ABD’de kripto ATM’lerindeki genel tablo

Kripto para ATM’leri, kullanıcıların nakit parayla kripto para alıp satmasına ve cüzdanlarına transfer etmesine olanak tanıyan dijital kiosklardır. Temelde yasal bir teknoloji sunmalarına rağmen, son yıllarda birçok eyalet, bu makinelerin dolandırıcılık amaçlı kullanılmasından dolayı önlemler almaya başladı.

AARP’nin bir raporuna göre, bu yıl içerisinde ABD’de otuz farklı eyalet, kripto kiosklarıyla ilgili yasa tasarıları gündeme getirdi. 2026’ya kadar toplam 20 eyalette bu konuda yasal düzenlemeler hayata geçmiş olacak. Bazı eyaletlerde ise bu makineleri işletenlerden eyalet lisansı alma, günlük işlem limiti ve dolandırıcılık mağdurlarına para iadesi zorunluluğu gibi ek şartlar aranmaya başlandı.

Dolandırıcılık riski ve mağduriyetler

Kripto kioskları, doğrudan yasa dışı olmamakla birlikte, dünya genelinde özellikle de Amerika’da uluslararası dolandırıcılık şebekeleri tarafından sıklıkla kullanılıyor. Sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık senaryolarından birinde, suçlular kendilerini devlet görevlisi gibi tanıtıp, mağdurlara sahte bir borçları olduğunu ya da tutuklanacaklarını söyleyerek ATM’den kripto göndermelerini istiyor.

FBI verilerine göre, 2025 yılında sadece kripto ATM’leri aracılığıyla yaşanan dolandırıcılık vakalarında yaklaşık 390 milyon dolar kayıp bildirildi. Bu kayıpların ciddi bir bölümünü ise yaşlı Amerikalılar oluşturdu.

Benzer olayların artması, kripto ATM’lerine ilişkin yasal düzenlemelerin hızla yayılmasının ana sebepleri arasında gösteriliyor. Hükümet kaynakları, bu makinelerin kötüye kullanımının önlenmesi için eyaletler düzeyinde daha sıkı önlemler alındığını belirtiyor.

Öte yandan pek çok eyalet, kullanıcıları koruyacak farklı tedbirler üzerinde de çalışıyor. Lisans düzenlemeleri, işlem sınırları ve şüpheli transferlerde geri ödeme zorunluluğu bu önlemler arasında öne çıkıyor.

Tennessee’nin aldığı bu karar, ülkedeki kripto ATM’lerinin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor. Uzmanlara göre, benzer yasakların başka eyaletlerde de gündeme gelebileceği düşünülüyor.