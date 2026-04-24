Ethereum Foundation’dan 10.000 ETH satışı fiyatı 2.387 dolara çekti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum Foundation piyasayı sarsacak şekilde 10.000 ETH’yi 2.387 dolardan BitMine’e sattı.
  • Satış, 23,87 milyon dolarlık işlem hacmiyle piyasa likiditesini etkilemeden tamamlandı.
  • 📊 $ETH son beş günde yüzde 2,73 yükseldi ancak 2.500 dolar seviyesini geçmekte zorlanıyor.
  • ℹ️ Kritik nokta: Vakıf, elindeki varlıkların önemli bölümünü staking işlemlerine yönlendirerek uzun vadeli gelir sağlıyor.
COINTURK
COINTURK

Ethereum Foundation, 24 Nisan 2026 tarihinde 10.000 ETH’lik satış gerçekleştirdi. Satış; BitMine ile yapılan tezgah üstü (OTC) anlaşma kapsamında, ortalama 2.387 dolar seviyesinden tamamlandı ve toplam işlem değeri yaklaşık 23,87 milyon doları buldu. Vakıf, bu kararı operasyonları için finansman sağlamak amacıyla aldığını ve piyasadaki fiyat dalgalanmalarını en aza indirmek için OTC yöntemi tercih ettiğini aktardı.

İçindekiler
1 Şeffaflık ve politika ayrıntıları
2 Ethereum fiyatı ve piyasa dinamikleri
3 Staking hamlesi ve uzun vadeli tahminler

Şeffaflık ve politika ayrıntıları

Ethereum Foundation’ın açıklamasına göre, işlem blokzincir üzerinde gerçekleştirildi ve çoklu imzalı Safe cüzdan üzerinden yürütüldü. Vakıf, yapılan transferlerde kullanıcı güvenini ve şeffaflığı ön planda tutuyor. BitMine ile Nisan 2026’da yapılan bu satış, Mart ayında gerçekleşen 5.000 ETH’lik önceki işlemin devamı niteliğinde oldu. Bu satışlar, 2025 Haziran ayında yayınlanan resmi Hazine Politikası ile tamamen uyumlu şekilde ilerliyor.

Vakıf, gelirlerin Ar-Ge, geliştirme ve hibe programları gibi faaliyetlerde kullanılacağını belirtiyor. Politika kapsamında, yıllık harcamalar hazine varlıklarının yüzde 15’iyle sınırlandırılırken, işletme sermayesinin de yaklaşık 2,5 yıllık dönemi kapsayacak şekilde muhafaza edilmesi hedefleniyor.

Ethereum fiyatı ve piyasa dinamikleri

Satışın gerçekleştiği gün Ethereum fiyatı 2.353 dolardı; son beş günde yüzde 2,73’lük bir yükseliş yaşansa da, psikolojik sınır olarak görülen 2.500 dolar seviyesi aşılamadı. Yeni günde 2.331 dolardan açılış yapan Ether, petrol fiyatlarındaki artış ve Hürmüz Boğazı’ndaki jeopolitik gelişmeler gibi olumsuz faktörlere rağmen kısmi toparlanma gösterdi.

Lider kripto para Bitcoin aynı dönemde yüzde 5,81 oranında artış gösterirken, yıllık getiri oranı yüzde 29,8 düzeyine ulaştı. Buna karşılık, kısa vadede altcoinlere olan ilginin zayıf seyrettiği gözlemleniyor. Vakıflar ve büyük yatırımcıların yaptığı yüksek miktarlı satışlar ise piyasa algısı üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, Ethereum’un 2.500 dolar direncini aşamamasının fiyatta kalıcı bir toparlanma için kritik olduğu görüşünde birleşti. Varlığın önümüzdeki birkaç hafta içinde 2.400–2.500 dolar aralığını aşması halinde, daha yukarı seviyelerin hedeflenebileceği ifade ediliyor.

Piyasa araştırmalarına göre, Ethereum Foundation’ın elindeki toplam 92.538 ETH’nin değeri 214 milyon doları buluyor. Bu varlıkların bir bölümü, getirisi yeniden operasyonlara dönen staking işlemlerinde değerlendiriliyor. OTC satış yöntemi ise büyük miktarlı likidasyonun doğrudan fiyat üzerinde baskı yaratmaması için tercih edildi.

Staking hamlesi ve uzun vadeli tahminler

Nisan ayı başında Ethereum Foundation, uzun süredir planladığı 70.000 ETH stake hedefini de tamamladı. Bu kapsamda vakıf, farklı lotlar halinde Beacon Chain’e toplam 45.034 ETH yatırdı; böylece toplam stake edilen miktar 69.500 ETH’yi aştı. O dönemki fiyatlarla bu varlıkların değeri 143 milyon dolar civarına ulaştı.

Staking işlemlerinde yıllık faiz oranı yüzde 2,7 ile 3,8 arasında değişiyor. Bu kapsamda Ethereum Foundation’ın elindeki bu varlıklar, yıllık yaklaşık 3,9 ile 5,4 milyon dolar arasında getiri sağlayabilir.

Uzun vadeli öngörülere göre, Ethereum’un 2026 sonunda ortalama fiyatı 5.732 dolar civarına gelebilir. Ayrıca 2029’da varlığın 14.306 ile 16.794 dolar arasında işlem görebileceği ve ortalama fiyatın ise 15.550 dolar seviyesine ulaşabileceği ifade ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

