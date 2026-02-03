Bitcoin 76.400 Dolara Düştü “Artık Pes Ettiler”, ETH 1.800 Dolara İnebilir

ABD piyasa açılışının ardından Bitcoin yeniden yönünü aşağı çevirdi ve 76.400 dolara geriledi. Alıcıların isteksizliği altcoinlerde kayıpları %5’in üzerine taşıyor. ETH 2 bin doları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Peki tarihsel veriler bize ne anlatıyor? Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Artık Pes Ettiler

10 Ekim çöküşü kripto paralar için dönüm noktasıydı. Günlükte milyar dolarlık kayıpların yanında daha saatler önce tek bir günde 2,5 milyar dolarlık tasfiye yaşandı. Milyarlarca dolarlık long pozisyonun silinmesi aşağıdaki likiditeyi kurutsa da alıcılar short tasfiyeleri için isteksiz ve güç kaybetmiş durumda.

Momentum değişimine dikkat çeken Swissblock artık boğaların pes etmiş olabileceğini düşünüyor.

“10 Ekim’deki ani çöküşün ardından ayı piyasası devam ederken, negatif momentum şu anda aşırı düzeyde. Ancak, son zamanlarda alıcıların yönetim değişikliği yapma girişimlerinin ilk kez başarısız olduğunu gördük. Tarihsel olarak, +0,5 ve -0,5 momentum değerleri, yapısal rejimde önemli değişiklikleri belirleyen kilit seviyelerdir. Ocak ortasında, yükseliş eğilimli bir yapısal değişiklik başlatma girişimi oldu, ancak satıcılar pozisyonlarını başarıyla savundu, düşüş eğilimli yapıyı korudu ve aşırı negatif momentum ortamına geri döndü. Bu dönüm noktalarında momentumun davranışı, orta ve uzun vadede güçlü yapısal değişiklikleri belirlemede kilit öneme sahiptir.”

Ethereum 1.800 Dolara Düşebilir

2025 yılında çok kısa süreli ralli yaşayan Ether şimdi tekrar 2 bin doları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Üstelik BTC ucuz kabul edilebilecek seviyelerdeyken alıcıları çekemediği için 77 bin doların altına geriledi. DaanCrypto Ether’in uzun süredir oyalandığı aralığı kaybetmesi halinde fiyatın BitMine ve diğer ETH rezerv şirketleri tarafından desteklenen ralli kırılma seviyesine dönebileceğini söylüyor.

“ETH Genel fiyat hareketi bu döngüde çok kötüydü, ancak seviyeler çok net. Uzun zamandır 2.100 dolar ve 2.800 dolar aralığını işaretlemiştik ve bu seviyeler son derece iyi korunmaya devam ediyor. Bu yüzden durumu fazla karmaşıklaştırmaya gerek yok. Şu anda, zaten uzun süredir içinde bulunduğumuz 2.100 dolar ile 2.800 dolar aralığındayız. Bunu kaybedersek, sıradaki seviye 1.800 dolar olacaktır. Bu, Tom Lee/Bitmine tarafından yönlendirilen büyük ralliden önceki kırılma seviyesidir.”

ETH yazı hazırlandığı sırada aralığı dip seviyesinin sadece 100 dolar üzerinde bulunuyor.