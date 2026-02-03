BITCOIN (BTC)

Sıcak Gelişme: Capo Uyardı “SAKIN”, Bitcoin (BTC) 72.945 Dolara Geriledi

Özet

  • BTC fiyatı 2025 Nisan ayındaki dibinin bile altına inerek en son 2024 Kasım ayında yükseliş hızlanmadan önce gördüğümüz seviyelere geriledi.
  • Capo: Bitcoin, 2024 ATH seviyesine ulaşarak “ana destek bölgesine” girdi. F&G endeksi birkaç gündür aşırı korku seviyesinde seyrediyor ve birçok kişi daha da düşüş bekliyor.
  • Capo: Şu an muhtemelen düşüş eğilimi göstermek/satmak için en kötü zaman.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin tahmin edilenden daha hızlı biçimde 73 bin doları aşağı kırdı ve ilerleyen saatlerde gelecek ETF verileri kritik öneme sahip. 98 bin dolar testinin ardından baş döndürücü biçimde düşüş yaşayan BTC altcoinlerde çok daha büyük kayıplara yol açtı. Ancak 2022 kripto kahini CAPO “SAKIN” diyerek uyarı paylaştı.

Bitcoin Kaç Dolara Düşer?

BTC fiyatı 2025 Nisan ayındaki dibinin bile altına inerek en son 2024 Kasım ayında yükseliş hızlanmadan önce gördüğümüz seviyelere geriledi. ETF yatırımcılarını bunu ya alım fırsatı ya da köprüden önce son çıkış olarak görüp hareket edecek ve ne olacağı belirsiz.

Fiyat 72.945 dolara iğne attıktan sonra yazı hazırlandığı sırada 75 bin doları geri almaya çalışıyor. 2022 yılında birçok tahmini doğru çıkan ancak 2023’te yanıldıkça alay konusu olan Crypto Capo takma isimli analist ise yatırımcıları uyardı.

Bitcoin, 2024 ATH seviyesine ulaşarak “ana destek bölgesine” girdi.

F&G endeksi birkaç gündür aşırı korku seviyesinde seyrediyor ve birçok kişi daha da düşüş bekliyor. Ayrıca, sansasyonel manşetler de çok fazla.

Şu an muhtemelen düşüş eğilimi göstermek/satmak için en kötü zaman.

Daha önce de söylediğim gibi, şahsen Bitcoin ile işlem yapmıyorum/tutmuyorum. Sadece referans olarak kullanıyorum. Gürültüyü görmezden gelin ve plana güvenin.”

2022’nin ayısı şimdi artık dipten dönüyoruz diyor. Zaman haklı çıkıp çıkmadığını gösterecek.

Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
