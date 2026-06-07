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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de ekim zirvesinden bu yana gerçekleşen zarar $174 milyara ulaştı, veriler düşüşün sürebileceğini gösterdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de ekim zirvesinden bu yana gerçekleşen zarar 174 milyar dolara ulaştı.
  • 📉 Veriler, 2022 ayı piyasasındaki 211 milyar dolarlık toplam zararın henüz aşılmadığını gösterdi.
  • 🧭 Analistler, bireysel yatırımcı ilgisi güçlü kaldığı için dip oluşumunun tamamlanmamış olabileceğini belirtiyor.
  • ₿ Piyasada yeni bir tasfiye dalgası yaşanırsa $BTC için ayı döngüsünün dibi daha sonra oluşabilir.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin piyasasında ayı döngüsünün henüz son aşamaya gelmemiş olabileceğine işaret eden yeni zincir üstü veriler paylaşıldı. CryptoQuant verilerine göre yatırımcıların zararına satışları artmış olsa da, 2022 ayı piyasasında görülen toplam gerçekleşmiş zarar seviyesi henüz aşılmadı. Bu durum, tarihsel örüntüler korunursa piyasada ek bir tasfiye dalgasının daha yaşanabileceği görüşünü gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Gerçekleşmiş zararlar 2022 seviyesinin altında kaldı
2 Bireysel yatırımcı ilgisi zayıflamış görünmüyor

Gerçekleşmiş zararlar 2022 seviyesinin altında kaldı

Zincir üstü veri ve piyasa analizi sunan CryptoQuant platformunda yayımlanan değerlendirmede, gerçekleşmiş zararların ABD doları cinsinden hesaplandığı ve Bitcoin’in piyasa değeri büyüdükçe benzer yatırımcı davranışlarında zarar tutarının da yükselmesinin bekleneceği belirtildi. Buna karşın mevcut döngüde bu ölçütün önceki büyük ayı piyasasının gerisinde kaldığı aktarıldı.

Mini sözlük: Gerçekleşmiş zarar, bir kripto varlığın zincir üstünde önceki transfer fiyatından daha düşük bir fiyata el değiştirmesiyle oluşan zararı ifade eder. Bu gösterge, yatırımcıların varlıklarını zararla sattığı dönemleri ölçmek için kullanılır.

Analizi paylaşan CryptoQuant katkıcısı Darkfost, 2022 ayı piyasasında gerçekleşmiş zararların toplamda 211 milyar dolara ulaştığını, bunun da o dönem için rekor seviye olduğunu belirtti. Mevcut döngüde ise ekim ayındaki zirveden bu yana yaklaşık 174 milyar dolarlık zarar kaydedildi. Bitcoin’in dolar bazında piyasa değeri daha yüksek olmasına rağmen bu rakamın 2022’nin altında kalması dikkat çekti.

Piyasanın tarihsel kalıplara yaklaşabilmesi için yeni bir zararına çıkış dalgası görülebilir. Bu da düşüşün bir süre daha derinleşebileceğine işaret ediyor olabilir.

Darkfost, bu tablonun piyasada ilave bir temizlenme yaşanabileceğini düşündürdüğünü, ancak bunun yine de belirli ölçüde yoruma açık olduğunu kaydetti. Analizde, ayı piyasası dibinin oluşması için birkaç aya daha ihtiyaç duyulabileceği değerlendirmesi öne çıktı.

Bireysel yatırımcı ilgisi zayıflamış görünmüyor

Piyasa yapısına ilişkin bir diğer dikkat çekici unsur ise bireysel yatırımcı davranışı oldu. Piyasa yorumcusu Ardi’ye göre küçük yatırımcılar fiyat düşerken alım yapmayı sürdürdü ve dip seviyeyi yakalama çabası öne çıktı. Buna karşılık orta ölçekli ve kurumsal katılımcıların kısa süreli toparlanma hareketlerinde satış yaptığı ifade edildi.

Perakende yatırımcılar aylar boyunca her geri çekilmeyi alım fırsatı olarak gördü. Aynı dönemde daha büyük oyuncular ise bu iyimserliği satış için kullandı.

Ardi, bireysel yatırımcılar arasında inancın hala dikkat çekici ölçüde güçlü olduğunu, bu nedenle mevcut düşük seviyelerin kesin bir dip olarak görülmesinin zorlaştığını savundu. Ona göre bu davranış biçimi değişmeden piyasada gerçek anlamda bir teslimiyet yaşandığını söylemek güç.

Bu değerlendirmeler, Bitcoin fiyatında görülen son düşük seviyelerin ayı piyasasının nihai tabanı olup olmadığına dair soru işaretlerini canlı tutuyor. Zincir üstü zarar verileri ile yatırımcı davranışları birlikte ele alındığında, piyasada ek baskının oluşma ihtimali tamamen dışlanmıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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