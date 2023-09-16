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  •   Dünyaca Ünlü Analist Bitcoin İçin Yükseliş Dedi ve Ekledi: Senaryo Gerçekleşirse Tam Boğa Zamanı!

Dünyaca Ünlü Analist Bitcoin İçin Yükseliş Dedi ve Ekledi: Senaryo Gerçekleşirse Tam Boğa Zamanı!

Özet

  • CrediBULL Crypto'ya göre Bitcoin için olası senaryo aşağı yönlü.
  • Bitcoin fiyatı 28.000 doların üzerine çıkarsa "TAM BOĞA" olabilir.
  • Şu anki direnç seviyeleri ve grafik formasyonları yakından izleniyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:00
16 Eylül 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Kripto para yatırımcısı ve analisti CrediBULL Crypto tarafından yapılan bir X açıklamasına göre, Bitcoin‘in (BTC) fiyatı için olası senaryoda en yakın olasılık aşağı yönlü bir hareket olabilir. Ancak analist, piyasanın öncüsü olan Bitcoin’in fiyatının 28.000 doların üzerine çıkması halinde bu düşüş tezinin geçersiz olacağını da belirtti. Bu senaryoda piyasa “TAM BOĞA “ya dönüş yapacak.

Bitcoin Fiyatı ve Analist Yorumu

BTC 28.000 doların üzerine hareket edene kadar, analist biraz daha sabırlı olmanın doğru bir hareket olabileceğini vurguladı. Tüm bunlardan önce Bitcoin fiyatının üstesinden gelmesi gereken bir sonraki büyük direncin 27.000 dolar seviyesinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Bunun yanı sıra 21milyon.com verilerine göre yazının yazıldığı sırada önde gelen kripto para biriminin fiyatının 26.535,03 dolardan işlem gördüğünü belirtebiliriz. Bu, geçtiğimiz işlem günü boyunca fiyatında %0,29’luk bir düşüş yaşamasının ardından gelen fiyat göstergesi oldu. Bunun yanı sıra, olumsuz günlük performansa rağmen, BTC’nin fiyatı son 7 gün içinde %2,48 artış gösterdi.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Tüm bunların yanında, BTC son 24 saatlik zaman diliminde 27.000 dolar seviyesine de meydan okumaya çalıştı. Ancak bu süre zarfında yalnızca 26.840,50 dolarlık bir noktaya dokunabildi. O zamandan sonra ise Bitcoin’in fiyatı mevcut seviyesine kadar geri çekildi. Daha sonra, piyasa lideri yazım saatine göre 26,240.70 dolar olan günlük en düşük seviyesine daha yakın işlem görmeye devam etti.

Teknik açıdan bakıldığında, BTC’nin fiyatı son birkaç hafta içinde grafiğinde oluşan yükseliş grafiği formasyonundan da çıkmış olabilir. Son 48 saat içinde, kripto para birimi düşen kama formasyonunun üzerine çıktı ve bu da BTC’nin 26.917,47 dolarlık direnç seviyesini desteğe çevirmesini sağlayabilir. Devam eden alım desteği Bitcoin fiyatını da 28.000 dolara da yükseltebilir.

Öte yandan, BTC bugünkü işlem günü boyunca grafik formasyonuna geri dönebilirse, kritik destek seviyesini yani 26.000 doları yeniden test etme riski altında olabilir. Bu önemli fiyat noktasının altına inilmesi BTC satışlarını yeniden başlatabilir ve bu da kripto para biriminin fiyatının 24.882,67 dolara düşmesinin yolunu açabilir.

Sorumluluk Reddi:  Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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