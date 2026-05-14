14 Mayıs piyasalar ve kripto paralar son durum

  • Yapay zeka coşkusu hisse senetlerinde enflasyon ve Warsh’a dair endişeleri gölgede bıraktı.
  • Cisco’nun güçlü sonuçları ve Nvidia’nın devam eden ivmesi yapay zeka konusunda iyimserliği pekiştiriyor.
  • 17:30’da kripto para netlik yasasının ABD Senatosu Bankacılık Komitesi tarafından görüşülmeye başlanması bekleniyor.
Fatih Uçar
ÜFE verisinin ardından Bitcoin halen kendine gelemedi ve 80.400 dolarlık destek seviyesinin altında oyalanıyor. BTC fiyatındaki gerileme altcoinlerin de destek seviyelerine düşmesini sağladı. Trump Çin’de ve herkes buradan gelecek açıklamalara kulak kabartmış durumda. Peki piyasalarda son durum ne? Kripto paraları neler bekliyor?

Yapay zeka coşkusu hisse senetlerinde enflasyon ve Warsh’a dair endişeleri gölgede bıraktı. Cisco’nun güçlü sonuçları ve Nvidia’nın devam eden ivmesi yapay zeka konusunda iyimserliği pekiştiriyor. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,2 artarak endeksi bu hafta üçüncü kez rekor kapanışa doğru yönlendirdi. Nvidia, piyasa öncesi işlemlerde %1,9 yükselerek üst üste altıncı gününde de kazanç kaydetmeye hazırlanıyor. Cisco, satış tahminini yükselttikten sonra %17 arttı ve bağlantılı şirketler de bu yükselişten besleniyor.

Yarı iletkenlerde yükseliş ivmesi duraklamış durumda. Intel %3,5, Micron ise %2,7 değer kaybetti. Buna rağmen AI bağlantılı talebe dair inanç buradaki heyecanın sönüp gitmesini engelliyor. Cerabras’ın şimdiye kadarki en büyük halka arzda 5,55 milyar dolar toplaması bunu teyit ediyor.

Brent ham petrol 106 dolarda oyalanırken dolar nispeten sakin. Trump ve Xi Jinping arasındaki görüşme, yatırımcıların dikkatini İran çatışmasından uzaklaştırdı. Trump’ın ekibi İran konusunda Çin’den yardım istenmeyeceğini söylese de savaş bitmeden Trump’ın Çin’e bu ziyareti (bunca erteleme olmuşken) İran konusunda da Çin’in yapabileceği şeyler olduğunu gösteriyor.

Senato Warsh’ı onayladı ve yarın Powell’ın koltuğu devretmesi bekleniyor. Ancak kripto paralar artan enflasyon ortamının faiz politikasını nasıl değiştireceğinin farkında. Bu yüzden BTC destek seviyesinin altına gerilerken altcoinler kırmızıya boyanmış durumda. İngiliz ticari gemisinin Hürmüz Boğazında İran tarafından ele geçirilmesi önümüzdeki saatlerde gerilimin artabileceğini gösteriyor.

17:15’te Fed’den Schmid, Kansas City Federal Rezerv Bankası’nın düzenlediği “Bankacılığın Geleceği Konferansı”nda ödeme alanındaki yenilikler ve topluluk bankacılığı hakkında konuşacak. Burada stablecoinlerden bahsetmesi mümkün. 20:00’da Fed’den Hammack, Cleveland Fed’in “Merkez Bankacılığı Üzerine Sohbetler” etkinliğinde açılış konuşmasını yapacak. 17:30’da kripto para netlik yasasının ABD Senatosu Bankacılık Komitesi tarafından görüşülmeye başlanması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
