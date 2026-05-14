Bitcoin kritik destek olan 76.527 dolar seviyesine yaklaşırken fiyat sıkıştı

Bitcoin son günlerde, hem dalga analizleri hem de CME vadeli işlem boşlukları dikkate alındığında önemli bir fiyat bölgesinde hareket ediyor. Teknik analistlerin paylaşımları BTC’nin 79.000 dolar civarında güçlü bir destek bölgesini test ettiğine işaret ediyor. Özellikle 76.527 dolar seviyesi, şu an için piyasanın kısa vadeli toparlanma beklentisini sürdürülebilir kılan en kritik destek noktası olarak öne çıkıyor.

Teknik analizde kritik seviyeler ve kısa vadeli kırılganlık

Bitcoin’in 79.000 dolar çevresindeki hareketliği üzerine yapılan teknik değerlendirmelerde fiyatın halen önemli dirençlerin altında kaldığı gözlemleniyor. More Crypto Online tarafından paylaşılan grafikte, Bitcoin’in dalga (2) tabanını oluşturup oluşturmadığına dair belirsizlik sürdüğü belirtiliyor. Alçalan hareketin tamamen sonlanmadığına dikkat çekilen grafik, yakın vadede daha fazla düşüş ihtimalini koruduğunu gösteriyor.

Şu anda BTC/USD grafiğinde fiyat, kısa vadeli destek seviyesini kaybedip 79.052 dolar civarında işlem görüyor. 82.000 dolar bandındaki direnç geçilemeyince, baskının sürdüğü aktarılıyor. Analistler, ana odak noktasının 76.527 dolar seviyesinde olduğunu ve bu noktadaki tutunmanın yükseliş senaryosunu koruyacağına işaret ediyor. 76.527 dolar seviyesi, ayrıca %78,6 Fibonacci geri çekilme noktasını oluşturuyor ve bu bölge üzerinde kalındıkça pozitif yapının devam edeceği düşünülüyor.

More Crypto Online tarafından yapılan analizde, “Dalga (2) tabanı henüz oluşmamış olabilir, bu yüzden grafikte mavi senaryo halen fazla olası. Fiyat 76.527 dolar üzerinde kalamazsa, kısa vadeli yükseliş kurgusu zayıflayarak daha derin bir düzeltmeye yol açabilir” yorumu paylaşıldı.

Bunun dışında, BTC fiyatının yakınındaki 78.762 dolar ve 77.832 dolar gibi diğer Fibonacci seviyeleri de kısa vadede izlemesi gereken tepkili bölgeler arasında sıralanıyor. Fiyatın tekrar 79.000 dolar bandını aşması, kısa vadede yaşanan baskının azalmasını sağlayabilir.

CME farkları ve hareketli ortalamaların etkisi

Bitcoin’in fiyat hareketleri aynı zamanda CME vadeli işlem piyasasında oluşan boşluklar arasında da sıkışmış durumda. Super฿ro tarafından paylaşılan grafiğe göre, BTC fiyatı 79.600 dolar civarında dirençle karşılaşırken, 78.000 ve 79.000 dolar bölgesindeki CME gap 1 belirgin bir referans noktası haline gelmiş durumda.

Kısa vadeli yapıda 20 günlük hareketli ortalama 78.816 dolarda, 100 günlük hareketli ortalama ise 77.427 dolarda bulunuyor. Analiste göre, fiyat bu iki hareketli ortalama üzerinde tutunabildiği sürece, piyasanın kısa vadeli toparlanma çabası anlamını koruyacak. Hareketli ortalamaların fiyata yakın seyretmesi, volatilitenin bir süre daha baskı altında kalabileceğini düşündürüyor.

CME gap 2 ise daha yüksek seviyelerde, 84.000 ila 85.000 dolar aralığında izlenirken, yukarı yönlü bir hareket için fiyatın önce 82.000 dolar direncini aşması gerekiyor. Daha yukarıda 95.000 ila 98.000 dolar, daha aşağıda ise 67.000–70.000 dolar aralığında iki ek gap bölgesi daha bulunuyor. Fiyat bu seviyelere yaklaşmadıkça, kısa vadeli alış-satış yönü netleşmeyebilir.

Super฿ro analizinde, “BTC yatay seyre devam ettikçe, hareketli ortalamaların fiyata yaklaşması alt seviyelerdeki CME boşluklarının dolma ihtimalini azaltıyor” değerlendirmesi öne çıkıyor.

Şu an için 79.000 dolar yakınındaki destek bölgelerinin kaybedilmemesi, yükseliş yönünde bir yapı için önemini korumaya devam ediyor. Aksi takdirde, fiyatın aşağı yönlü yeni bir dalga ile daha derin desteklere çekilme riski artıyor.