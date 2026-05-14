Forward 6,98 milyon SOL ile 983 milyon dolarlık kaybı kâğıt üzerinde yaşıyor

ABD merkezli Forward Industries, Solana‘ya dayalı hazine yönetimiyle adını duyuran ve halka açık en büyük kripto odaklı şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 7 milyon SOL tutan firma, bu varlıkları fiyatların oldukça yüksekte seyrettiği bir dönemde toplamıştı. Şirketin öne çıkışı, özellikle $1,65 milyar tutarındaki özel sermaye yatırımıyla Solana rezervini artırmasına dayanıyor. Bu finansman turunda Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital gibi önemli yatırımcılar bulunuyor. Forward kısa sürede, kamuya açık en büyük Solana hazinesini oluşturarak kripto piyasasında dikkat çekti.

Şirketin SOL pozisyonunda büyük kayıp

Forward’ın 6,98 milyon SOL’u, ortalama 232 dolar maliyetle alındı. Ancak SOL fiyatının Mayıs ortasında 91 doların altına gerilemesiyle, firmanın toplam varlığı yaklaşık 637 milyon dolara düştü. Satış yapılmadığı için zarar henüz gerçekleşmedi; yani bu zarar sadece kâğıt üzerinde görünüyor. Maliyetle bugünkü değer arasındaki 983 milyon dolarlık fark şirketin bilançosunda ciddi bir baskı yaratıyor.

Gelir tablolarında yer alan dijital varlık değer düşüklüğü kalemleri, Forward’ın finansal sonuçlarını olumsuz etkiledi. 2026’nın ilk çeyreğinde şirket, 585,6 milyon dolar zarar bildirdi; bunun büyük kısmı, yani 560,2 milyonu kripto varlık değer kayıplarından kaynaklandı.

Şirketin yetkilileri, “Piyasalarda görülen oynaklık sonucunda dijital varlıklarımızda önemli değer kaybı yaşandı. Bunun etkisi finansal tablolara ciddi oranda yansıdı” şeklinde özetliyor.

Yatırımcı şüpheleri, şirketin borsa performansına da yansıdı. Forward’ın hisseleri, Solana odaklı stratejisinin rağbet gördüğü dönemde 39 doların üzerinde işlem görüyordu; şimdi ise 5 dolar civarına kadar geriledi.

Staking ve gelir yaratma stratejileri

Forward, elindeki SOL’un neredeyse tamamını staking yoluyla değerlendirmeye çalışıyor. Ancak, elde edilen ortalama %6,73 civarında brüt yıllık getiri, 232 dolar alım maliyetinden bugünkü 91 dolar seviyelerine kadar gerileyen fiyat karşısında oldukça düşük kalıyor. Şirket, bu pasif gelirin zararı telafi etmeye yetmediğini kabul ediyor.

Benzer şekilde, DeFi Development Corp. da hem staking hem de validatör operasyonları üzerinden getiri sağlamayı hedefliyor. Son bir yılda hisse başına SOL miktarını %108 artıran DeFi Development, Mayıs itibarıyla hisse başına 0,067 SOL’u aştı. Ancak, şirketin ilk çeyrek zararı 83,4 milyon dolara yükseldi.

DeFi Development tarafından “Staking ve zincir üstü uygulamalar ile hisse başına SOL miktarımızı büyütmemize rağmen, dijital varlıkların düşen piyasa değeri finansallarımıza net şekilde yansıdı” şeklinde bir değerlendirme yapılıyor.

Diğer şirketlerde de benzer durum hakim

Forward ile birlikte halka açık birçok şirket, Solana ağırlıklı hazineleri nedeniyle büyük çaplı değer kayıplarıyla karşılaştı. Sharps Technology, yaklaşık 2,07 milyon SOL’u yüksek fiyatlardan aldı ve şu an 389 milyon ile 403 milyon dolar arası yatırımının değeri 167-196 milyon dolar seviyesine düştü. Upexi ve Solana Company gibi diğer şirketler de benzer zararlarla mücadele ediyor.

Toplamda, halka açık Solana ağırlıklı şirketlerin kâğıt üzerindeki zararları 1,5 milyar doları aşıyor. Bu durum, kripto piyasasındaki sert dalgalanmaların bilanço ve yatırımcı güveni üzerinde yüksek bir baskı oluşturduğunu gösteriyor.

Kripto varlıkların volatilitesine bağlı hazine yönetimi stratejilerinin, piyasa sert düştüğünde bilanço üzerinde büyük zararlar oluşturabileceği tekrar ortaya çıkmış oldu. SOL fiyatlarında bir toparlanma gelirse bu şirketlerin kayıpları azalabilir, ancak mevcut görünümde zararın önemli kısmı potansiyel olarak devam ediyor.