En büyük kripto para birimi ve altcoinler için iki yükseliş senaryosundan hangisi başarılı olacak?

Bitcoin yeniden 41.000 doların üzerine çıktı ve piyasalardaki korku azalıyor. Peki yükseliş devam edecek mi? Popüler kripto para analisti Cred, iki yükseliş senaryosu hazırladı. Altcoinler ve Bitcoin bu senaryolara bağlı kalarak kripto para yatırımcılarının yeniden yüzünü güldürebilir.

Bitcoin (BTC)

Popüler kripto stratejisti, 44.000 doların üzerinde başarısız bir kırılmanın ardından boğaların Bitcoin (BTC)’in kontrolünü yeniden kazanabileceği iki olası senaryoyu ortaya koyuyor. Yeni bir strateji oturumunda, kripto analisti Cred, Bitcoin’in “kamu satın alma telaşına” rağmen yükselişini sürdürememesinden sonra momentumun ayıların tarafında olduğunu söylüyor.

Ancak Cred, BTC‘nin 2022’nin çoğu için Bitcoin’i ayakta tutan önemli bir destek seviyesine hızla yaklaştığını söyledi. Yani boğalar için her şey bitmiş değil.

“İki senaryo var: ya desteğe (36.000 dolar) gevşeyen fiyat kurulumların risk-ödülünün daha tanımlanabilir ve çekici hale geldiği senaryoya bizi iter. Buradan daha güçlü bir yükseliş dalgası başlar”.

Başka bir senaryoda Cred, boğaların 44.000 doları geri almayı ve bunu desteğe çevirmeyi başarırlarsa egemenliklerini iddia edebileceklerini söylüyor.

“Alternatif olarak, bu düşüş eğilimi kendini düzeltmeye başlarsa, yani 44.000 dolar üzerinde bir destek oluşursa. Bu kabul görür ve Bitcoin daha yüksek seviyelere ulaşabilir”.

Bitcoin 50.000 Doları Hedefler

Cred’e göre, 44.000 dolarlık direncin üzerine bir hareket, Bitcoin‘i 50.000 doların üzerine çıkarabilir.

“Piyasa, başarısız kırılmanın gerçekleştiği yerin üzerine geri dönerse, genellikle bir sapma gibi görünen ikinci bir fiyat hareketi almanız daha az olasıdır. Seviyede zaten bir tane etkileyici başarısız kaçış veya tuzak modeliniz varsa, ikinci bir başarısız kaçış veya tuzak modeliniz olması çok daha az olasıdır”.

Eğer piyasa 44.000 ila 46.000 dolar arasında bir miktar güç gösterirse Cred’e göre sıradaki hedef 50.000 dolar ile 52.000 dolar aralığında olacaktır. Bitcoin günlük zirvesini 22:00 civarında 41.500 seviyelerinde yaptı bugün gelen olumlu haberlerin kısa vadede altcoinlerde toparlanmayı başlatması umuluyor. Ortak volatiliteye karşı yatırımcıların dikkatli olması gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.