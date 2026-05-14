Ethereum fiyatı 2.400 dolar üzerindeki satış duvarı nedeniyle baskı altında kaldı

Ethereum, son dönemde piyasalarda dalgalı bir seyir izlemesine rağmen 2.400 dolar eşiğini aşmakta güçlük çekiyor. Kripto para dünyasında önde gelen blockchain platformlarından biri olarak bilinen Ethereum, yatırımcılar ve özellikle yüksek miktarda varlık tutan “balina” olarak adlandırılan büyük cüzdan sahipleri nedeniyle önemli direnç seviyeleriyle karşı karşıya geliyor.

Balina satış duvarları fiyatı aşağı çekiyor

Piyasa analizlerine göre, Binance üzerindeki büyük ölçekli satış emirleri 2.400 dolar bandında yoğunlaşmış durumda. Bu durum, fiyatın yukarı yönlü hareketini engelleyerek yükseliş momentumunu sınırlıyor. Analistler, Ethereum’un 2.233 dolar seviyesinden görülen toparlanmasının ardından tekrar 2.267 dolara doğru hareket etmesine rağmen, büyük yatırımcıların oluşturduğu bu satış duvarlarının etkisinin sürdüğünü belirtiyor.

CW tarafından paylaşılan grafikte, Binance balinalarının 2.400 dolar seviyesinde ciddi bir satış duvarı kurduğu görülüyor. Ayrıca, kısa vadede 2.320 dolar civarında Coinbase’deki bazı alıcıların da satış bariyeri oluşturduğu aktarılıyor. Bu da özellikle ABD merkezli büyük yatırımcıların Ethereum’daki toparlanma denemesini sınırladığını gösteriyor.

Coinbase’te de benzer şekilde 2.320 dolar civarında ayrı bir satış baskısı göze çarpıyor. Bu seviyelerin aşılması, Ethereum’un kısa vadede yükselişe geçmesi açısından kritik olarak değerlendiriliyor.

Fiyat hareketine bakıldığında, Ethereum’un 2.267 dolar civarına kadar toparlandığı, fakat hâlen söz konusu iki direnç bölgesinin altında kaldığı görülüyor. Analistler, 2.320 doların üzerinde kalıcı bir kırılım gelmeden kısa vadede güçlü bir toparlanma beklemenin zor olduğunu düşünüyor.

Teknik analiz: 2.323 dolar seviyesi ilk sinyal olacak

Teknik verilere göre, Ethereum’un güçlü sayılabilecek ilk toparlanma sinyali için 2.323 doların aşılması gerekiyor. More Crypto Online’ın grafik değerlendirmesinde, 1 saatlik periyotta fiyatın alt destek alanına tekrar geri çekildiği bildiriliyor. Özellikle son ret sonrası kırmızı destek bölgesi olan 2.220–2.230 dolar civarına gerileyen fiyat hareketi dikkat çekiyor.

More Crypto Online analizinde, “Ethereum’un yukarı yönlü bir sinyal vermesi için öncelikle 2.323 dolar seviyesini net biçimde aşması önemli. Aksi halde mevcut satış baskısı ve aşağı yönlü eğilim devam ediyor,” deniyor.

Teknik analizlerde, kısa vadeli dalga sayımının halen tamamlanmamış olabileceği ve mevcut hareketin “düzeltme” sürecinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Satıcıların şimdilik kontrolü elinde bulundurduğu, destek bölgesinin kırılması halinde fiyatın daha düşük seviyelere gerileyebileceği ifade ediliyor.

Eğer Ethereum 2.323 dolar seviyesini net şekilde kırarsa, kısa vadede 2.380 dolar direncinin test edilmesi mümkün olabilir. Ancak fiyat bu seviyenin altında kalırsa, baskının sürmesi ve daha fazla düşüş yaşanması olası görünüyor.

Genel görünüme göre, Ethereum’un toparlanma ihtimali büyük ölçüde balina satış baskısının aşılmasına bağlı. Yatırımcılar, 2.323 dolar ve ardından 2.400 dolar seviyelerini dikkatle izliyor.