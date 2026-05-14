HYPERLIQUID (HYPE)

Son Dakika: HYPE Coin neden yükseliyor? Müjde geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • Coinbase, Hyperliquid'te resmi USDC hazine dağıtımcısı oldu ve USDH marka varlıklarını satın aldı.
  • Bu geçişin bir parçası olarak Native Markets, Coinbase’e USDH marka varlıklarını satın alma hakkı veren şartları kabul edildi.
  • USDH, bu geçiş süresince kullanıcılar için USDC'ye ücretsiz dönüştürme ve fiat para birimlerine itfa imkanı sunarak tam olarak desteklenmeye devam edecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
ABD’nin hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Coinbase kripto alanındaki ortaklıklarını genişletiyor. Bugünkü duyuru Hyperliquid ile ilgiliydi. Yeni nesil DEX platformlarının ilk büyük örneği olan Hyperliquid birkaç yılda devasa büyüklüğe ulaştı. Şimdi en büyük kripto para borsaları onunla çalışmak için sıraya girmiş durumda.

HYPE Coin neden yükseliyor?

Yaklaşık 0,6 dolarlık yükseliş yaşayan HYPE Coin 39,5 dolar sınırına kadar dayandı. Kripto paralarda yaşanan büyük çöküşe rağmen boğa günlerini yaşayamaya devam eden gözde altcoin şimdi de Coinbase ile anlaşma imzaladı. Coinbase, Hyperliquid’te resmi USDC hazine dağıtımcısı oldu ve USDH marka varlıklarını satın aldı.

“Bugün, Coinbase’in Hyperliquid üzerinde USDC desteğini genişleterek, Aligned Quote Asset (AQA) olarak USDC’nin resmi hazine dağıtımcısı olduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu entegrasyon, USDC’nin onchain sermaye piyasalarının tercih edilen temel stablecoin’i olarak rolünü pekiştiriyor.” – Coinbase

Bu geçişin bir parçası olarak Native Markets, Coinbase’e USDH marka varlıklarını satın alma hakkı veren şartları kabul edildi. USDH, bu geçiş süresince kullanıcılar için USDC’ye ücretsiz dönüştürme ve fiat para birimlerine itfa imkanı sunarak tam olarak desteklenmeye devam edecek. Hem Coinbase hem de Hyperliquid için karşılıklı fayda sağlayan bu adım doğru projelerin bu şartlarda bile büyümeye devam edebildiğini gösteriyor.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
