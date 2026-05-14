Kayıt Banner
Kripto Para

Bullish’in ilk çeyrek geliri beklentilerin altında kaldı hissede yüzde 7,9 düşüş görüldü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bullish yılın ilk çeyreğinde 604,9 milyon dolar net zarar açıkladı hissede yüzde 7,9’luk düşüş yaşandı.
  • Coinbase ve Robinhood gibi rakip kripto platformlarında da iş hacmi ve gelirlerde ciddi gerilemeler görüldü.
  • Equiniti’nin 4,2 milyar dolara satın alınması Bullish’in tokenizasyon ve finansal hizmetler alanındaki iddiasını artırıyor.
  • 📊 Kritik durum: Piyasalarda işlem hacmindeki sert düşüş borsaların kârını ve yatırımcı beklentilerini olumsuz etkiledi.
COINTURK
COINTURK

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren ve CoinDesk’in de ana şirketi olan Bullish, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını paylaştı. Şirket yılın ilk üç aylık döneminde analist beklentilerinin hafif altında, 92,8 milyon dolar düzeyinde düzeltilmiş gelir açıkladı. Beklentiler 94,9 milyon dolar seviyesindeydi.

İçindekiler
1 Düşük İşlem Hacmi ve Kayıp Açıklamaları
2 Kripto Borsalarında Benzer Tablo
3 Bullish’in Yeni Hamlesi: Dev Satın Alma

Düşük İşlem Hacmi ve Kayıp Açıklamaları

Bullish’in açıklanan finansal tablosunda, faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi düzeltilmiş kâr (EBITDA) 35,1 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında bu kalemde ciddi bir artış dikkati çekse de, 38 milyon dolarlık beklentilere ulaşılamadı. Şirketin net zararı ise 604,9 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl ilk çeyrekte bu rakam 348,6 milyon dolardı.

Borsa halka açık işlemlerde BLSH koduyla işlem görüyor. Hisseler, bilanço sonrası ön piyasada yüzde 7,9 düşerek 38,51 dolara kadar geriledi.

Bullish yönetimi, özellikle yılın başında kripto piyasalarında gözlenen işlem hacminin düşük seyretmesinin gelirler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Kripto Borsalarında Benzer Tablo

Kripto para piyasalarında yılın başlangıcında Bitcoin ve diğer dijital varlıklardaki fiyat kayıpları, sektör genelinde borsaların gelirlerinde düşüşe yol açtı. Özellikle yıl sonunda görülen zirvelerden sonra gelen bu gerileme, Bullish için olduğu kadar rakip şirketlerde de hissedildi.

Borsalardan Coinbase, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek sonuçlarında hem geliri hem de işlem gelirinde beklentilerin gerisinde kaldı. Coinbase’in hisse başına zararı ise 1,49 dolar ile analistlerin 0,27 dolar olarak tahmin ettiği kâr beklentisinin tersine gerçekleşti.

Bir diğer önemli kripto platformu Robinhood’da, yıl bazında kriptoya ilişkin gelirler yüzde 47 düşerek 134 milyon dolara geriledi. Bu sonuç, Robinhood’un ilk çeyrek gelir ve kâr beklentilerini karşılamamasına neden oldu.

Bullish’in Yeni Hamlesi: Dev Satın Alma

Geçtiğimiz hafta ise Bullish hisseleri dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Bu hareketin arka planında, şirketin Equiniti isimli transfer acentesi ve yatırımcı hizmetleri firmasını 4,2 milyar dolara satın almak üzere anlaşması yer aldı. Söz konusu satın alma ile Bullish, tokenizasyon ve piyasa altyapısı çalışmalarına entegre olarak, regulasyonlara tabi transfer acentesi faaliyetlerinde de etkinliği artırmayı hedefliyor.

Equiniti, finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren, gerçekleştirdiği dijital çözümler ve düzenleyici otoritelerle uyumlu hizmet anlayışıyla bilinen önemli bir şirket. Bu hamlenin Bullish’in menkul kıymetlerin dijitalleştirilmesi odaklı büyüme stratejisine hız kazandırması bekleniyor.

Şirketin üst düzey yöneticilerinin, finansal sonuçlar ve satın alma süreci hakkında detaylı bilgi vermek üzere bir yatırımcı toplantısı düzenleyeceği de açıklandı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strive SATA’da günlük temettü dönemi ve borçsuz bilanço ile öne çıktı

14 Mayıs piyasalar ve kripto paralar son durum

Moody’s, Fidelity ve BlackRock’ın dijital para piyasası fonlarına AAA kredi notu verdi

Bitcoin ETF’lerde 635 milyon dolarlık tek günlük çıkışla net girişler geriledi

Bitcoin kısa sürede 80 bin doların altına geriledi, piyasalarda jeopolitik gerilim hakim

Trump token yüzde 5 geriledi T1 telefon haftaya dağıtıma çıkıyor

Analistler son düşüşü nasıl değerlendiriyor?

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı BlackRock 287 milyon dolarlık Bitcoin transferiyle ETF piyasasında hareketlilik yarattı
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: HYPE Coin neden yükseliyor? Müjde geldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Strive SATA’da günlük temettü dönemi ve borçsuz bilanço ile öne çıktı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Tea, 4 Haziran TGE’sini ve Aerodrome Lansmanını Duyurdu
Basın Bülteni
Bitcoin 4,2 milyon dolara çıkarsa Saylor, Elon Musk’ı geçebilir
BITCOIN (BTC)
Solana aylık grafikte kupa kulp formasyonu oluşturdu destek bölgesinde süreç izleniyor
Solana (SOL)
Forward 6,98 milyon SOL ile 983 milyon dolarlık kaybı kâğıt üzerinde yaşıyor
Solana (SOL)
Lost your password?