Bullish’in ilk çeyrek geliri beklentilerin altında kaldı hissede yüzde 7,9 düşüş görüldü

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren ve CoinDesk’in de ana şirketi olan Bullish, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını paylaştı. Şirket yılın ilk üç aylık döneminde analist beklentilerinin hafif altında, 92,8 milyon dolar düzeyinde düzeltilmiş gelir açıkladı. Beklentiler 94,9 milyon dolar seviyesindeydi.

Düşük İşlem Hacmi ve Kayıp Açıklamaları

Bullish’in açıklanan finansal tablosunda, faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi düzeltilmiş kâr (EBITDA) 35,1 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında bu kalemde ciddi bir artış dikkati çekse de, 38 milyon dolarlık beklentilere ulaşılamadı. Şirketin net zararı ise 604,9 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl ilk çeyrekte bu rakam 348,6 milyon dolardı.

Borsa halka açık işlemlerde BLSH koduyla işlem görüyor. Hisseler, bilanço sonrası ön piyasada yüzde 7,9 düşerek 38,51 dolara kadar geriledi.

Bullish yönetimi, özellikle yılın başında kripto piyasalarında gözlenen işlem hacminin düşük seyretmesinin gelirler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Kripto Borsalarında Benzer Tablo

Kripto para piyasalarında yılın başlangıcında Bitcoin ve diğer dijital varlıklardaki fiyat kayıpları, sektör genelinde borsaların gelirlerinde düşüşe yol açtı. Özellikle yıl sonunda görülen zirvelerden sonra gelen bu gerileme, Bullish için olduğu kadar rakip şirketlerde de hissedildi.

Borsalardan Coinbase, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek sonuçlarında hem geliri hem de işlem gelirinde beklentilerin gerisinde kaldı. Coinbase’in hisse başına zararı ise 1,49 dolar ile analistlerin 0,27 dolar olarak tahmin ettiği kâr beklentisinin tersine gerçekleşti.

Bir diğer önemli kripto platformu Robinhood’da, yıl bazında kriptoya ilişkin gelirler yüzde 47 düşerek 134 milyon dolara geriledi. Bu sonuç, Robinhood’un ilk çeyrek gelir ve kâr beklentilerini karşılamamasına neden oldu.

Bullish’in Yeni Hamlesi: Dev Satın Alma

Geçtiğimiz hafta ise Bullish hisseleri dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Bu hareketin arka planında, şirketin Equiniti isimli transfer acentesi ve yatırımcı hizmetleri firmasını 4,2 milyar dolara satın almak üzere anlaşması yer aldı. Söz konusu satın alma ile Bullish, tokenizasyon ve piyasa altyapısı çalışmalarına entegre olarak, regulasyonlara tabi transfer acentesi faaliyetlerinde de etkinliği artırmayı hedefliyor.

Equiniti, finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren, gerçekleştirdiği dijital çözümler ve düzenleyici otoritelerle uyumlu hizmet anlayışıyla bilinen önemli bir şirket. Bu hamlenin Bullish’in menkul kıymetlerin dijitalleştirilmesi odaklı büyüme stratejisine hız kazandırması bekleniyor.

Şirketin üst düzey yöneticilerinin, finansal sonuçlar ve satın alma süreci hakkında detaylı bilgi vermek üzere bir yatırımcı toplantısı düzenleyeceği de açıklandı.