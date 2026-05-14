Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

BlackRock 287 milyon dolarlık Bitcoin transferiyle ETF piyasasında hareketlilik yarattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock 287 milyon dolarlık Bitcoin transferi yaptı.
  • Kurumsal çıkışlar sonrası Bitcoin ETF’lerinde tek günde 635 milyon dolar çıkış gerçekleşti.
  • 📉 Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 1,81 gerileyerek 79.421 dolar seviyesine indi.
  • ⚡ Kritik nokta: Piyasa oyuncuları hem büyük oyuncuların sattığını hem de yeni bir hamleye hazırlandığını düşünüyor.
COINTURK
COINTURK

BlackRock, bu hafta da Bitcoin işlemleriyle dikkat çeken adımlar atmayı sürdürdü. Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock, son dönemde Bitcoin’in fiyat performansındaki duraksama sonrası elindeki Bitcoinleri düzenli şekilde satmaya devam etti. Kripto paranın fiyatı, 80 bin dolar civarında dengelenmiş durumda.

İçindekiler
1 Kurumsal ilgi zayıfladı
2 Büyük transferin nedeni tartışılıyor
3 Fiyat seyri ve piyasa tepkisi

Kurumsal ilgi zayıfladı

BlackRock’ın satış hamlesi, kurumsal yatırımcılar arasında Bitcoin’e yönelik ilginin son günlerde azaldığını gösteriyor. Sadece BlackRock değil, Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlere odaklanan geniş Bitcoin ETF piyasası da bu hafta neredeyse her işlem gününde yüksek tutarda çıkış gördü. Son olarak, Bitcoin ETF’lerinde tek günde 635 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu, haftanın en büyük tek günlük çıkışı olarak kayıtlara geçti. Böylece 13 Mayıs itibarıyla, ETF’lerdeki toplam net giriş 58,50 milyar dolar seviyesine geriledi.

Büyük transferin nedeni tartışılıyor

Piyasa aktörleri, BlackRock’ın 287 milyon dolar değerinde Bitcoin’i büyük miktarda Coinbase’e aktarmasını, satış amaçlı olabileceği şeklinde değerlendiriyor. BlackRock tarafından transferin amacıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak transferin zamanlaması ve kurumsal yatırımcıların genel eğilimi, bu hamlenin satışla ilişkili olabileceği yönündeki yorumları kuvvetlendiriyor.

Yatırımcılar arasında makro ölçekteki Bitcoin çıkışlarının, varlıkların cazibesini yitirdiği şeklinde algılanabileceği değerlendiriliyor. Buna rağmen bazı piyasa analistleri, büyük oyuncuların sadece pozisyon değiştirdiğini ve ileride yeni bir hamle planlıyor olabileceğini de öne sürüyor.

BlackRock’ın Coinbase’e büyük miktarda Bitcoin transferi, kurumsal talebin zayıfladığı bir dönemde yeni bir satış dalgasının işareti olarak yorumlanıyor.

Fiyat seyri ve piyasa tepkisi

Hafta başındaki yükselişten sonra Bitcoin’in 80 bin dolar seviyesinin üzerinde bir süre istikrarını koruduğu, şu anda ise ivmenin tersine döndüğü görülüyor. Son verilere göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,81 değer kaybederek yaklaşık 79.421 dolardan işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre, bu düşüş piyasada tedirginlik yaratırken, yatırımcılar bir sonraki hamlenin ne olabileceğini sorgulamaya başladı.

Süregelen fiyat gerilemesi, kripto para piyasasında yeni endişeleri gündeme getirdi. Bitcoin’in hangi seviyede denge bulacağı ve kurumsal yatırımcıların nasıl bir strateji geliştireceği, önümüzdeki günlerde yakından izlenecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Belarus 26 kripto para için bankacılık izni verdi

Bitcoin 200 günlük ortalamaya çarptı 24 saatte %2,3 kayıpla 79.300 dolara geriledi

Nakamoto’nun gelirinde çeyreklik bazda altı kat artış, net zararda 238,8 milyon dolarlık kayıp

Bitcoin cüzdan şifresi 11 yıl sonra Claude AI yardımıyla çözüldü

Bitcoin mayısta 80.621 dolara tırmandı madenciler satışa yöneldi

Bitcoin kritik 79.145 dolar seviyesi için testte

Analistler son düşüşü nasıl değerlendiriyor?

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Belarus 26 kripto para için bankacılık izni verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Belarus 26 kripto para için bankacılık izni verdi
BITCOIN (BTC)
Gizlilik Odaklı Web3 Altyapısının Geleceği Nerede?
Web3
Moody’s, Fidelity ve BlackRock’ın dijital para piyasası fonlarına AAA kredi notu verdi
Kripto Para
Aave’nin 71 milyon dolarlık kripto çözüm talebine New York’ta karar ertelendi
Ethereum (ETH)
Bitcoin 200 günlük ortalamaya çarptı 24 saatte %2,3 kayıpla 79.300 dolara geriledi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?