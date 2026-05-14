BlackRock 287 milyon dolarlık Bitcoin transferiyle ETF piyasasında hareketlilik yarattı

BlackRock, bu hafta da Bitcoin işlemleriyle dikkat çeken adımlar atmayı sürdürdü. Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock, son dönemde Bitcoin’in fiyat performansındaki duraksama sonrası elindeki Bitcoinleri düzenli şekilde satmaya devam etti. Kripto paranın fiyatı, 80 bin dolar civarında dengelenmiş durumda.

Kurumsal ilgi zayıfladı

BlackRock’ın satış hamlesi, kurumsal yatırımcılar arasında Bitcoin’e yönelik ilginin son günlerde azaldığını gösteriyor. Sadece BlackRock değil, Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlere odaklanan geniş Bitcoin ETF piyasası da bu hafta neredeyse her işlem gününde yüksek tutarda çıkış gördü. Son olarak, Bitcoin ETF’lerinde tek günde 635 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu, haftanın en büyük tek günlük çıkışı olarak kayıtlara geçti. Böylece 13 Mayıs itibarıyla, ETF’lerdeki toplam net giriş 58,50 milyar dolar seviyesine geriledi.

Büyük transferin nedeni tartışılıyor

Piyasa aktörleri, BlackRock’ın 287 milyon dolar değerinde Bitcoin’i büyük miktarda Coinbase’e aktarmasını, satış amaçlı olabileceği şeklinde değerlendiriyor. BlackRock tarafından transferin amacıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak transferin zamanlaması ve kurumsal yatırımcıların genel eğilimi, bu hamlenin satışla ilişkili olabileceği yönündeki yorumları kuvvetlendiriyor.

Yatırımcılar arasında makro ölçekteki Bitcoin çıkışlarının, varlıkların cazibesini yitirdiği şeklinde algılanabileceği değerlendiriliyor. Buna rağmen bazı piyasa analistleri, büyük oyuncuların sadece pozisyon değiştirdiğini ve ileride yeni bir hamle planlıyor olabileceğini de öne sürüyor.

BlackRock’ın Coinbase’e büyük miktarda Bitcoin transferi, kurumsal talebin zayıfladığı bir dönemde yeni bir satış dalgasının işareti olarak yorumlanıyor.

Fiyat seyri ve piyasa tepkisi

Hafta başındaki yükselişten sonra Bitcoin’in 80 bin dolar seviyesinin üzerinde bir süre istikrarını koruduğu, şu anda ise ivmenin tersine döndüğü görülüyor. Son verilere göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,81 değer kaybederek yaklaşık 79.421 dolardan işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre, bu düşüş piyasada tedirginlik yaratırken, yatırımcılar bir sonraki hamlenin ne olabileceğini sorgulamaya başladı.

Süregelen fiyat gerilemesi, kripto para piyasasında yeni endişeleri gündeme getirdi. Bitcoin’in hangi seviyede denge bulacağı ve kurumsal yatırımcıların nasıl bir strateji geliştireceği, önümüzdeki günlerde yakından izlenecek.