Belarus 26 kripto para için bankacılık izni verdi

Belarus’ta, finans otoritelerinin ön onayından geçen 26 kripto para için resmi olarak işlem izni verildi. Ülkenin başkenti Minsk’te yayımlanan liste, piyasa değeri en yüksek kripto paraların yanı sıra önemli stabilcoin’leri ve popüler altcoin’leri de kapsıyor.

Yeni dijital varlık düzenlemesi ve kapsamı

Belarus’ta geleneksel bankacılık ile kripto para borsası işlevlerini birleştiren “kripto bankalar”, artık 26 dijital token ile resmi şekilde işlem yapabilecek. Bu izin, ülkedeki yüksek teknolojili şirketlere özel avantajlar sağlayan Belarus Yüksek Teknoloji Parkı tarafından duyuruldu. Söz konusu liste, Orta ve Doğu Avrupa’nın önde gelen IT kümelenmelerinden biri olan bu kurumun Denetim Kurulu tarafından onaylandı.

Listede Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP ile Binance’in kendi kripto parası BNB gibi yüksek piyasa değerine sahip paralar bulunuyor. Bunun yanı sıra, Tether (USDT) ve Circle (USDC) gibi küresel ölçekte yaygın şekilde kullanılan stabilcoin’ler de dahil edildi. Ayrıca, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi popüler meme coin’ler de finans yetkililerinin seçtiği varlıklar arasında yer aldı.

Belarus Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Alexander Egorov, listenin nihai olmadığını, düzenleyici kurumun varlıkların oynaklığı ve piyasa hacmine göre zamanla bu listeyi güncellemeyi planladığını vurguladı.

Telegram tarafından desteklenen Toncoin (TON) gibi, son dönemde önemli fiyat artışları kaydeden ve yatırımcı ilgisi çeken coin’ler de onaylı varlıklar içinde bulunuyor. Ancak Zcash (ZEC), Monero (XMR), Canton (CC) ve Stellar (XLM) gibi piyasa değeri en yüksek 20 kripto paradan bazıları bu listede yer almadı.

Kripto bankaların sektöre etkisi ve yeni platformlar

Onaylı kripto para listesinin yayımlanmasını, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ocak ayında imzaladığı “Kripto Bankalar ve Dijital Token Alanındaki Bazı Konular Hakkında” başlıklı kararnameye borçlu olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu düzenleme, ülkenin bilgi ve finans teknolojileri alanındaki liderliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeni yönetmelik kapsamında, hem merkezi banka hem de Yüksek Teknoloji Parkı’nın Denetim Kurulu bu yeni finansal sektörün denetimini üstlenecek. Kripto banka lisansı alacak kuruluşların, mutlaka Park’a kayıtlı olması ve merkez bankasının özel siciline eklenmesi şart koşuluyor.

Belarus Yüksek Teknoloji Parkı, ülkenin “Silikon Vadisi” olarak biliniyor ve teknoloji şirketlerine sağladığı özel vergi ve hukuki avantajlarla dikkat çekiyor. 2017’de çıkarılan ve 2018’de yürürlüğe giren başka bir başkanlık kararı ile ülkede kripto paralar resmen yasal kabul edilmiş ve sektörde madencilikten alım-satıma kadar birçok faaliyet düzenlenmişti.

Kripto işlemlerde yeni imkanlar

Son düzenlemelerle, kripto bankalar sadece uluslararası kripto paralarla değil, aynı zamanda Park bünyesinde ICO olarak üretilen dijital token’larla da işlem yapabilecek. Kurumlara ait bu yeni nesil token’lar; mevduat açma, transfer, borç verme, staking ve saklama gibi işlevsel bankacılık hizmetlerinde kullanılabilecek.

Ayrıca, bu kuruluşların müşterilerinin kendi token’larını çıkarmasına destek vermeleri de yeni düzenleme kapsamında yasal hale geliyor. Böylece Belarus, kripto varlıkların ülkede yasal, şeffaf ve düzenlenmiş bir zeminde yaygınlaşmasına imkan sağlıyor.