Bağımsız bir piyasa analisti olan PostyXBT yaptığı açıklamalarda bu altcoin’deki yükselişin yanıltıcı olabileceğini dile getirdi.

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Ethereum‘un yerel tokeni ETH, 18 Haziran’da on sekiz ayın en düşük seviyesi olan 880 dolara geriledikten sonra keskin bir artış yaşadı ve bu durum yatırımcıların derin bir nefes almasını sağladı. ETH yazının kaleme alındığı sırada 1.129 dolardan işlem görüyor.

ETH Fiyatındaki Artış

ETH’nin fiyatı 19 Haziran’da 1.150 doların üzerine çıkarak sadece iki gün içinde %30 kazanç sağladı. Bununla birlikte 20 Haziran’daki yeni haftalık başlangıcında ETH/USD paritesi, bir miktar geri çekilme yaşadı. Dolayısıyla şu anda ETH için 1.150 doların direnç olduğu düşünülüyor.

Öte yandan bağımsız bir piyasa analisti olan PostyXBT takipçilerine, en son ETH fiyat yükselişine karşı dikkatli olmalarını söyledi ve yükselişin net bir fake artış olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Bu noktada analist yaptığı açıklamada, “1250 dolara doğru uzun bir dönüş yapmak için bir fırsat gibi görünüyor, ancak BTC hala benzer seviyeyi geri kazanmadı.” sözlerini kullandı.

“ETH 700 Dolara Kadar Düşebilir”

Aslında analistin açıklamaları, neredeyse tüm piyasada bir rahatlama olduğu dönemde geliyor ve analist aslında tüm kripto para birimleri için uyarı yapıyor gibi görünüyor. ETH/USD şu anda 4.951 dolarlık rekor seviyesinin %77 altında işlem görüyor, ancak bazı tokenler 2021 zirve seviyelerinden %90 düştü.

Federal Rezerv’in enflasyonu dizginlemeye yönelik politikasıyla ilgili endişeler, kripto para piyasasında satışları artırmış gibi görünüyor. ABD merkez bankası 2023’e kadar gösterge oranlarını artırmayı planlıyor, bu da yatırımcıları BTC ve ETH gibi daha riskli varlıklardan uzaklaştırabilir. Ancak bazı analistlerin de ABD’nin politikaları yavaşlatacağını düşündüğünü belirtmekte fayda var. Bu durumda da BTC ve ETH gibi kripto para birimlerine olan ilgi artabilir.

Bunlara ek olarak analist “Capo of Crypto” da ETH’nin henüz dibe vurmadığını ve fiyatının 700-800 dolar aralığına doğru düşebileceğini belirtiyor. Dolayısıyla yükselişler yaşanmış olsa da hala piyasada belirsizlik durumu devam ediyor gibi görünüyor ve yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.