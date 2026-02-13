Anthropic’ın 30 Milyar Dolarlık Yatırımı Kripto Piyasasında Yeni Dalgalar Yaratıyor

Yapay zeka girişimi Anthropic, yaklaşık 30 milyar dolarlık fonlama turunu tamamlayarak sektör tarihine geçti. Şirketin toplam değeri bu yatırımla birlikte 380 milyar dolara ulaşırken, iş dünyasında ve finansal piyasalarda önemli bir etki oluşturdu. Anthropic, yapay zeka geliştirmeleriyle OpenAI’ın doğrudan rakibi olarak dikkat çekiyor.

Büyük Yatırım ve Hızlı Büyüme

Yatırım turuna GIC ve Coatue öncülük ederken Founders Fund, Sequoia, BlackRock, Temasek, Microsoft ve NVIDIA gibi önde gelen yatırımcılar da katıldı. Anthropic’in gelir tablosu, son üç yılda on katın üzerinde büyüme gösterdi. Şirketin elde ettiği yıllık gelir, 14 milyar dolara ulaştı. Kısa süre içinde yıllık gelirin yaklaşık 18 milyar dolara yaklaşacağı öngörülüyor. Anthropic’in geliştirdiği yapay zeka asistanı Claude, kurumsal pazarda geniş ilgi gördü. Fortune 10 şirketlerinden sekizi Claude’u kullanırken, yıllık 1 milyon doların üzerinde harcama yapan müşteri sayısı 12’den 500’ün üzerine çıktı.

Yapay Zekanın Getirdiği Sistemsal Baskı

Şirketin hızlı yükselişinin yazılım sektörüne etkileri kısa sürede hissedildi. Bloomberg’in paylaştığı verilere göre, Anthropic’in sunduğu yeni otomasyon araçları yazılım şirketlerinin piyasa değerinde yaklaşık 285 milyar dolarlık bir kayba yol açtı. Özellikle SaaS alanında faaliyet gösteren firmaların gelir modellerinin, genel amaçlı yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte tehdit altına girebileceği değerlendiriliyor. İşletmelerin onlarca yazılım aboneliği yerine, operasyonlarını tek bir yapay zeka asistanına devretme eğilimleri öne çıkıyor.

Kripto Para ile Yazılım Hisseleri Arasındaki Bağ

Yazılım sektöründe yaşanan bu baskının, kripto para piyasasına da yansıyabileceği gündeme geldi. Bitcoin fiyatlarının, teknoloji ve yazılım hisseleriyle yüksek korelasyon içinde hareket ettiği görülüyor. Özel kredi piyasası, bu korelasyonda önemli bir rol oynuyor. Söz konusu piyasanın büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaşırken, yazılım firmaları anlaşma sayısının yaklaşık yüzde 17’sini oluşturuyor.

Sermaye sıkılaşması süreci 2025’in ortalarından itibaren hız kazandı. Kredi koşullarındaki daralma, riskli varlıklarda satış baskısını artırırken, bu durumun kripto varlıklara da doğrudan yansıdığı belirtildi. UBS danışmanlarının paylaştığı tahminlere göre, piyasa koşulları kötüleşirse ABD özel kredi piyasasında temerrüt oranları yüzde 13 seviyelerine kadar çıkabilir.

Analist Jim Bianco, Bitcoin ile yazılım hisselerinin birbirine paralel hareket ettiğini vurguladı:

“Yazılım hisseleri bugün yine zorlanıyor. iShares Software ETF tekrar geçen haftaki panik seviyelerine döndü. Unutmamak gerekir ki başka bir yazılım türü daha var: ‘programlanabilir para’, yani kripto. Bitcoin ve yazılım endeksi neredeyse aynı hareket ediyor.”

Yapay zekadaki gelişmeler, yalnızca geleneksel yazılımları değil, aynı zamanda kripto ekosistemini de zorluyor. Özellikle yapay zekanın kuantum güvenliği gibi alanlarda rekabet etmesi, sektörler arası dinamikleri ön plana çıkardı. Buna ek olarak, farklı sektörlerde artan fon ve kredi akışının kripto piyasasına yönelik riskler oluşturabileceği belirtiliyor.

Anthropic’in hızlı büyümesi, genel olarak yapay zeka sektöründeki hareketliliğin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Sadece şirketin değil, bütün yapay zeka pazarının kripto ve teknoloji piyasaları üzerindeki etkisi ise yakından izleniyor.