Coinbase’ın 2025 Yılı Son Çeyrek Zararı Kripto Sektöründe Şaşkınlık Yarattı

Kripto para borsası Coinbase’in 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçları, şirketin beklenmedik şekilde zarar açıkladığını duyurmasının ardından hem yatırımcılar hem de sektör genelinde ciddi tartışmalara neden oldu. Wall Street beklentisinin aksine ortaya çıkan bu zarar, borsanın uzun vadeli büyüme hedeflerine rağmen kısa vadede karşılaştığı zorlukları açıkça gösterdi.

Rakamlarla 2025 Son Çeyrek Sonuçları

Coinbase, 2025’in son çeyreğinde yaklaşık 1,78 milyar dolar gelir elde etti ve hisse başına 2,49 dolar zarar kaydetti. Şirketin toplam net zararı 667 milyon dolar oldu. Analistler, şirketin çeyreği karlı tamamlamasını bekliyordu; bu nedenle açıklanan zarar ve düşük performans Wall Street’te şaşkınlıkla karşılandı. Sonuçlar, yılın başındaki iyimser tahminlerle açıkça çelişti ve kripto piyasalarının dalgalı doğasının kurum finansalları üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.

Azalan İşlem Hacmi ve Muhasebe Kayıplarının Etkisi

Bu çeyrekteki zayıf bilançonun ana sebeplerinden biri, işlem hacminde yaşanan dikkat çekici düşüştü. Kripto fiyatlarındaki gerileme ve bireysel yatırımcının ilgisindeki azalma, borsanın ana gelir kalemi olan işlem ücretlerinin belirgin şekilde gerilemesine yol açtı. Ayrıca, Bitcoin ve diğer büyük token’larda yaşanan değer kayıpları sektör genelinde borsaların daha az gelir elde etmesine neden oldu. Şirketin açıkladığı zararın önemli bir kısmı ise nakit çıkışı anlamına gelmeyen, portföydeki yatırımların değer kaybetmesinden kaynaklanan muhasebe zararı oldu. Makro analist Marty Party, Coinbase’in kripto yatırımlarında 718 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kayıp yaşadığına dikkat çekti.

“Net zarardaki asıl pay, nakit çıkışları değil; 718 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zarar ve bazı stratejik yatırımlardaki değer kayıpları etkili oldu.”

Yönetimin Uzun Vadeli Dönüşüm Vurgusu

Şirketin CEO’su Brian Armstrong, açıklamalarında olumsuz bilançoya rağmen yapısal dönüşüm vurgusu yaptı ve kuruluşun uzun vadeli büyüme hedeflerine odaklandığını belirtti. Armstrong, Coinbase’in yıl genelinde ticaret hacmini artırdığını ve farklı alanlara yayılan ürün çeşitliliği sayesinde yeni gelir kalemleri oluşturduğunu ifade etti. Borsadaki varlık tutarının üç yılda önemli ölçüde arttığı paylaşıldı.

“2025 Coinbase için güçlü bir yıldı; 2026’da sürdürülebilir büyüme için sağlam bir temel oluşturduk. Kriptonun tüm finansal hizmetleri dönüştüreceğine inanıyoruz ve bu dönüşümden fayda sağlayabilecek en iyi konumdayız,” dedi Armstrong.

Şirket özellikle spot işlemlerin dışında saklama, türev ürünleri, abonelik ve altyapı hizmetlerine de ağırlık vermeye başladı. Bu stratejik çeşitlenme, volatil piyasa döngülerine olan bağımlılığın azaltılması açısından önemli görülüyor.

Abonelik ve Hizmet Gelirlerinde Dirençli Performans

Coinbase’in cazip bulunan alanlarından biri, abonelik ve hizmet tabanlı gelirlerin görece dayanıklılık göstermesi oldu. Stabilcoinlere, saklama hizmetlerine ve ayrıcalıklı ürünlere dayalı tekrarlayan gelirler şirketin toplam finansmanında daha büyük pay sahibi olmaya başladı. Bununla birlikte, işlem gelirindeki düşüş ve kısa vadede işlem hacimlerinin zayıf seyrinin devam etmesi, hâlâ piyasa koşullarına duyarlı bir iş modeli olduğu yönünde endişeleri gündeme getiriyor.

Sektörel Baskılar ve Yatırımcı Tepkileri

Coinbase’in sonuçları, kripto sektörünün genelinde gözlenen zayıf piyasa koşullarıyla birlikte açıklandı. Son haftalarda birden fazla büyük borsa ve platform, gelir düşüşleriyle birlikte kadro azaltmalarına veya yönetim değişikliklerine gitti. Yatırımcılar arasındaki genel atmosfer karmaşık; bazı analistler açıklanan zararı sektörün genel dalgalı yapısına ve özellikle son dönemdeki piyasa gerilemesine bağlıyor. Diğer uzmanlar ise kalıcı bir model zafiyeti olduğunu iddia ediyor.

Elde edilen veriler ışığında, COIN hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 45’in üzerinde değer kaybettiği görüldü. Ayrıca, bilanço açıklamasından kısa bir süre önce platformda yaşanan geçici işlem aksaklıkları, şirketin operasyonel istikrarına dair kullanıcı nezdinde memnuniyetsizlik yarattı ve piyasa üzerindeki baskının artmasına yol açtı.