Bitcoin’de Büyük Satış Baskısı: Borsa Transferleri ve Kısa Vadeli Dalgalanma

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,39’luk düşüşle bir aylık süreçte toplam kaybını yüzde 30’un üzerine çıkardı. Kripto para piyasasında gözlenen bu zayıflığın ana nedeni olarak genel ayı piyasası koşulları öne çıkarken, zincir üstü veriler özelinde büyük yatırımcıların hareketlerinin satış baskısını artırabileceği değerlendiriliyor.

Kısa Vadede Dalgalanma: Bitcoin Balinasının Borsa Hareketleri

Blockchain analiz şirketi Lookonchain, zincir üstü verilerde 3NVeXm adresine sahip büyük bir yatırımcının Bitcoin transferlerinin dikkat çektiğini ifade etti. Arkham tarafından sağlanan datalar, bu balinanın üç hafta önce Binance borsasına küçük miktarlarla Bitcoin yatırmaya başladığını gösterdi. Ancak geçtiğimiz hafta bu hareketlerin hızlandığı gözlemlendi.

11 Şubat’ta, adres sahibi 5.000 Bitcoin’i Binance’e transfer etti. Takip eden günlerde ise cüzdan üzerinden toplamda 2.800 Bitcoin daha borsaya gönderildi. Mevcut durumda cüzdanda hala 166,5 Bitcoin tutuluyor ve bu miktarın güncel piyasa değerinin 11 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Lookonchain, bu transferlerin zamanlaması ile fiyat düşüşlerinin örtüştüğünü belirtti. “Her yatırma işleminde fiyat geriliyor. Dün uyardım, sonrasında Bitcoin yüzde 3’ten fazla geriledi” ifadesiyle, hareketlerin fiyat üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Satış Baskısı ve Piyasadaki Kırılganlık

Büyük miktarda Bitcoin’in borsalara aktarılması, çoğu piyasa katılımcısı tarafından satışı ya da pozisyonların korunmasını amaçlayan işlemler olarak yorumlanıyor. Transferlerin özellikle kırılgan piyasa yapısı içinde kısa vadeli satış baskısını artırdığı düşünülüyor. Bu gibi ani hareketler karşısında diğer yatırımcılar da zincir üstü sinyalleri yakından takip ederek pozisyonlarını ayarlıyor.

Piyasadaki satışların yoğun olduğu bu dönemde bir analist, Bitcoin’in gerçekleşen zararının 2,3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu kayıp, kripto paranın tarihindeki en büyük 3-5 kayıp olayından biri olarak kayıtlara geçti.

Analizlerde, “Kısa vadeli yatırımcıların çoğunluğu, ellerindeki varlıkları piyasadan 80-110 bin dolar aralığında toplayıp şu an büyük zararlarla çıkıyor. Bu, riskli işlem yapan küçük yatırımcıların pozisyonlardan çekildiğine işaret ediyor” değerlendirmesi yer aldı.

Buna karşılık, uzun vadeli yatırımcıların yeni satışların ana kaynağı olmadığı, bu gruptakilerin tarihi olarak fiyat düşüşlerinde pozisyonlarını koruma eğiliminde olduğu ifade ediliyor.

Analist, “Geçmişte benzer yüksek zarar dönemlerinde sert toparlanmalar gözlendi. Bu kez de Bitcoin, 60 bin dolardan 71 bin dolara sıçradı. Ancak bu hareket, daha derin bir düşüş sürecinin başı da olabilir. Uzayan ayı piyasalarında genellikle rahatlatıcı yükselişler yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Bazı piyasa değerlendirmelerinde, Bitcoin’in henüz genel ayı piyasasının erken evrelerinde olabileceği ve aşağı yönlü riskin sürdüğü aktarılıyor. CryptoQuant analistleri, Bitcoin’in gerçekleşmiş fiyatını 55 bin dolar seviyesinde gösteriyor. Önceki döngülerde fiyatın bu seviyenin yüzde 24-30 kadar altına düşüp sonrasında yatay seyir izlediği; şu an ise Bitcoin’in hala bu seviyenin üzerinde bulunduğu görülüyor.

Bitcoin, bu kritik seviyelere yaklaştığında genellikle yatay seyir ve ardından toparlanma sürecine giriyor. Bazı yorumlarda ise, 40 bin dolar altına doğru yaşanabilecek bir düzeltmenin daha belirgin bir dip oluşumuna yol açabileceği değerlendiriliyor.