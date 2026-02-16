Bitcoin, Kritik Stres Bölgesini Yeniden Test Ediyor: Fiyat Yapısı Ne Söylüyor?

Kripto veri şirketi CryptoQuant’ın yayımladığı son rapor, Bitcoin’in önemli bir stres seviyesine ulaştığını ve bu seviyenin geçmişte güçlü fiyat hareketlerinden önce görüldüğünü ortaya koyuyor. Özellikle 1–3 aylık coin tutucularının gerçekleşmemiş zarar seviyeleri, Bitcoin piyasasında güncel eğilimleri anlamak açısından öne çıkıyor.

Yeni Yatırımcılar ve Gerçekleşmemiş Zararlar

Son rapora göre, 1–3 aylık tutucu grubu, şu anda ortalama olarak yüzde 20,85 oranında gerçekleşmemiş zararda bulunuyor. Yani yakın zamanda Bitcoin alanların önemli bir kısmı mevcut fiyat üzerinden zararda. Bu oran, 2023 ortasından bu yana belirgin şekilde izlenen düşen yapının alt sınırına gelmiş durumda. Aynı zon, geçen dönemlerde birkaç kez test edildi ve her seferinde Bitcoin’de lokal dipler ile alım fırsatları ortaya çıktı.

Dip Formasyonunda Fiyat Davranışı

Bu metrikte gözlenen temel özelliklerden biri, ilgili tutucu grubunda art arda yaşanan kayıp derinliğinin son aylarda daha da artması. Başlangıçta zararın yüzde 12 civarında olduğu görülürken, zamanla bu oran yüzde 15’i ve şimdi de yüzde 20 seviyesini geçti. Buna rağmen, Bitcoin fiyatında daha yüksek dipler oluştuğu dikkat çekiyor. Bu durum, spekülatif alım gücünün azaldığı ancak genel piyasa yapısının halen korunabildiğine işaret ediyor.

Şu anda, yaşanan son düşüşle birlikte aynı stres bölgesi yeniden gündemde. Metrikteki aşırı seviyeler, piyasada volatilitenin artmasına neden olabileceği gibi, belirleyici hareketlerin habercisi de olabilir.

Kısa Vadeli Yatırımcılar ve Kritik Seviyeler

Tarihi verilere bakıldığında, 1–3 aylık tutucu grubunun gerçekleşmemiş zararı yüzde 20’nin altına düştüğünde piyasada baskının hızla arttığı biliniyor. Bu segment, fiyat dalgalanmalarına en duyarlı gruplardan biri olarak öne çıkıyor. Eğer zararlar daha da derinleşirse, bu yatırımcıların pozisyonlarını kapatma eğiliminin güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca, kısa vadeli yatırımcıların realize fiyatı olarak değerlendirilen 88.000 dolar seviyesi de önem taşıyor. Spot fiyat bu seviyenin altında kaldığı sürece bu grup zarar açıklamayı sürdürüyor ve hızlı fiyat yükselişlerinde satış baskısı yaratabiliyor. Fiyatın sürdürülebilir şekilde bu eşik üzerine çıkması, yatırımcıların tekrar kazanca geçmesi açısından kritik olarak görülüyor.

CryptoQuant değerlendirmesinde, “Spot fiyat kısa vadeli yatırımcının realize fiyatını aşarsa, piyasa hissiyatında iyileşme ve arz baskısında azalma sağlanabilir” ifadesine yer verildi.

Kısa vadeli fiyat davranışları ve yatırımcı psikolojisi, önümüzdeki süreçte Bitcoin’in yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında sayılıyor.

Piyasa Kırılma Noktasında

Mevcut piyasa yapısı, kırılgan bir noktaya gelmiş durumda. Eğer düşen formasyon bir kez daha fiyatı yukarı taşırsa, genel yükseliş eğilimi korunabilir. Ancak her yeni döngüde gerçekleşmemiş kâr oranlarının daha düşük kalması, piyasada görünmeyen risklerin de arttığını gösteriyor. Son dönemde yükselen stres seviyeleri, piyasada yön belirleyici bir hareket beklenebileceğine işaret ediyor.