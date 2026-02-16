BNB Chain, ERC-8004 Standardı ile Otonom Ajanlara Zincir Üzerinde Kimlik Kazandırıyor

BNB Chain, otonom yazılım ajanlarının doğrulanabilir zincir üstü kimliklere sahip olmasını sağlayan ERC-8004 standardını ağında desteklemeye başladı. Bu adım, merkeziyetsiz platformlarda yapay zeka tabanlı araçların daha güvenilir ve etkili biçimde çalışmasına imkân tanıyarak, sektörde kimlik ve şeffaflık odağında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Zincir Üzerinde Doğrulanabilir Ajan Kimliği Dönemi

Otonom ajanlar, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan karar alabilen ve farklı sistemlerle etkileşime geçebilen yazılım programları olarak tanımlanıyor. ERC-8004 ise bu uygulamalar için adeta dijital bir pasaport görevi üstleniyor ve ajanların farklı platformlar arasında kullanabileceği sürekli bir kimlik sunuyor.

Bu yeni standart ile birlikte her ajanın zincir üzerinde geçmişi ve itibarı şeffaf şekilde takip edilebiliyor. Böylece diğer kullanıcılar ya da akıllı kontratlar, etkileşime geçmeden önce ilgili ajanın güvenilirliğini ölçebiliyor. Otomatik alım-satım işlemleri, dijital ödemeler ve merkeziyetsiz finans altyapıları başta olmak üzere pek çok uygulamada doğrulama ve güven konularına çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

BNB Chain ekibi, agent kimliğinin verimli şekilde çalışabilmesi için masrafların düşük, işlemlerin hızlı ve günlük kullanımın mümkün olması gerektiğini savunuyor ve ERC-8004 standardının bu gereksinimleri karşılayacak şekilde ağda etkinleştirildiğini ifade ediyor.

BNB Chain Altyapısında ERC-8004 Uygulaması

BNB Chain’in ölçeklenebilir ve hızlı blokzinciri altyapısı, ERC-8004’ün gerçek dünyada uygulanmasına olanak tanıyor. Ucuz işlem ücretleri ve yüksek işlem hızı, otonom ajanların kimlik güncellemeleri ile işlemlerini düşük maliyetle, sık biçimde sürdürebilmesini sağlıyor.

Ağın sağlam mimarisi, yoğun işlem trafiğinde bile otonom yazılım ajanlarının güvenli ve kesintisiz biçimde çalışmasını mümkün kılıyor. Bu altyapı, zincir üzerinde canlı ve dinamik bir “ajan ekonomisinin” temellerini oluşturuyor; yazılım tabanlı uygulamalar birbirleriyle daha az insan müdahalesiyle etkileşim kurabiliyor, ödemeler gerçekleştirebiliyor ve otomatik doğrulama işlemlerine imkân buluyor.

Küresel Ajan Ekonomisi ve Yeni Ortaklıklar

ERC-8004 desteğiyle BNB Chain, yazılım uygulamalarının klasik uygulamalardan çok daha esnek ve bağımsız biçimde işlediği bir ekosistemin alt yapısını inşa etmeye başlıyor. Böylece zincir üzerinde daha karmaşık, otomasyon odaklı ve güvenilir operasyonlar mümkün hale geliyor.

Küresel anlamda ekosistemin büyümesi adına BNB Chain, Çin’in önde gelen bankalarından China Merchants Bank’ın varlık yönetim iştiraki CMB International Asset Management ile de iş birliği gerçekleştirerek, Asya-Pasifik’in önde gelen para piyasası fonlarından birini zincir üzerine taşıma sürecini başlattı.

Geliştiriciler ve kullanıcılar, ileri dönemde ERC-8004 ile otonom ajanların yalnızca kendi kimliğini değil, itibarını ve güven geçmişini de merkeziyetsiz ortamda taşıyabilmesini öngörüyor. Böylelikle otonom bir ekosistemde kullanım alanlarının önemli ölçüde artması bekleniyor.