GTE, Turbo Platformu İçin LayerZero’nun Zero Blockchain’ini Seçti

Özet

  • GTE, Turbo için Zero blockchain’e geçiş planladı.
  • LayerZero'nun Zero'u yüksek hız ve düşük maliyet vadediyor.
  • Yeni stablecoin altyapısı sektör genelinde dikkati çekiyor.
Kripto borsası GTE, hisse senetleri, dijital varlıklar ve emtialar için “internet borsası” olma hedefi doğrultusunda, Turbo adını verdiği yüksek verimlilikli yeni işlem sisteminin Hazine Katmanını LayerZero Labs’ın geliştirdiği Zero blockchain üzerinde kuracağını açıkladı. GTE’nin bu kararı, iki şirket arasında daha yakın bir iş birliğinin sinyali olarak öne çıkıyor.

3 Stablecoin Altyapısında Yeni Gelişmeler

GTE’nin Turbo Platformu ve Hedefleri

GTE, kripto alanında merkeziyetsiz yapıdaki yeni finansal piyasaların oluşturulmasına odaklanıyor ve geleneksel piyasalardaki kısıtlı işlem saatleri ile karmaşık takas süreçlerine alternatif çözümler üretmeye çalışıyor. GTE, ABD hisse senedi piyasaları gibi klasik borsalarda haftanın çoğu zamanında işlem yapılamadığını, ayrıca işlemlerin nihai olarak tamamlanması için çok sayıda aracıdan geçmesinin verimliliği düşürdüğünü belirtiyor.

Turbo altyapısı üç ana unsurdan oluşuyor. Zero blockchain üzerindeki hazine katmanı, yatırma ve çekme işlemlerini yönetirken, LayerZero’nun çapraz zincir iletişim protokolü ile farklı blockchain’lerle bağlantı sağlayacak. Merkeziyetsiz bir marjin motoru risk yönetimi ve işlem limitlerini kontrol altına alacak. Ayrıca, Tokyo, New Jersey ve Chicago gibi bölgesel merkezlerden yüksek hızlı işlem gerçekleştiren, Rust tabanlı özel eşleştirme altyapısı da sistemin önemli bir parçası olacak.

Zero Blockchain’in Sunduğu Yenilikler

LayerZero Labs tarafından geliştirilen Zero, yüksek işlem kapasitesi ve düşük maliyet hedefiyle öne çıkan yeni kuşak bir ana zincir olarak tasarlandı. Zero, paralel bölgelere ayrılmış mimarisiyle saniyede iki milyondan fazla işlem yapabildiğini öne sürüyor ve kurumsal ölçekli uygulamalara uygunluk için genişletilebilirlik sağlıyor.

Ağ içerisinde sıfır bilgi kanıtları (zero-knowledge proofs), zincirler arası iletişim yetenekleri ve protokol seviyesinde sansür direnci gibi güvenlik ve uyumluluk avantajları sunuluyor. LayerZero, bu özelliklerle birlikte Zero’nun, büyük kurumların taleplerine uygun altyapı sağladığını ifade ediyor.

Stablecoin Altyapısında Yeni Gelişmeler

LayerZero’nun iş birliği yürüttüğü bir başka gelişmede ise Paxos Labs, USDG0 adlı yeni stablecoin altyapısını tanıttı. Böylece regülasyona tabi varlık olan Global Dolar’ın (USDG) birden fazla blockchain ağında kullanılmasına imkan yaratıldı.

GTE, Zero blockchain’i tercih ederek teknolojik kapasitesini yükseltmeyi ve dijital varlık, emtia ile hisse senedi piyasalarının tokenlaştırılmış versiyonlarının 7/24 işlem göreceği merkeziyetsiz bir platform kurmayı amaçlıyor. Kurum, kurumsal yatırımcıların tokenizasyon süreçlerine artan ilgisini dikkate alarak, 24 saat çalışan bir piyasada önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

GTE’den yapılan açıklamada, LayerZero ile ortaklığın bir sonraki aşamasında Turbo’nun Hazine Katmanının Zero üzerinde inşa edileceği ve platformun hız ile erişilebilirliği artırmayı amaçladığı aktarıldı.

