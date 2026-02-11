BITCOIN (BTC)

Erken Bitcoin Savunucusu Erik Voorhees, Altın Pazarına Yöneliyor

Özet

  • Erik Voorhees yüklü miktarda PAXG token alımı gerçekleştirdi.
  • Altın fiyatları toparlanma sonrası 5.000 doların üzerinde seyrediyor.
  • Analistler altına ve reel varlıklara olan talebin artışına dikkat çekiyor.
Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Erik Voorhees, son dönemde gerçekleştirdiği büyük ölçekli altın yatırımı ile dikkat çekiyor. Uzun yıllar boyunca Bitcoin ve dijital varlıkların önde gelen destekçilerinden biri olarak bilinen Voorhees, ShapeShift’in kurucusu olarak sektörde önemli bir yer edindi. 2011 yılında Bitcoin ekosistemine giriş yapan Voorhees, çeşitli girişimleriyle kripto sektöründe adından söz ettirmiş bir isim.

İçindekiler
1 Yüklü PAXG Alımları ve Yatırım Stratejisi
2 Altın Fiyatlarında Yeni Zirveler ve Analist Görüşleri
3 Altında Güçlü Performans ve Makroekonomik Etkenler

Yüklü PAXG Alımları ve Yatırım Stratejisi

Blokzincir analiz platformlarının açıkladığı on-chain verilerine göre Voorhees, toplamda 6,81 milyon USDC harcayarak dokuz yeni cüzdan oluşturdu ve 1.382 ons PAXG (altına dayalı kripto varlık) satın aldı. Alımların ons başına ortalama 4.926 dolar seviyesinden yapıldığı ifade ediliyor. PAXG, Tether Gold benzeri, fiziki altına endeksli bir token olarak öne çıkıyor. Voorhees’in son hamlesi, portföyünü geleneksel güvenli liman varlıklarına kaydırırken, kriptoya olan inancını da sürdüren daha dengeli bir stratejiye işaret ediyor.

Altın Fiyatlarında Yeni Zirveler ve Analist Görüşleri

Altın fiyatları son dönemde 21’lik bir düşüşün ardından toparlanarak 5.000 doların üzerinde seyretti. Şubat ayı başında 4.402 dolardan dibe vuran altın, yazının hazırlandığı sırada 5.048 dolar seviyesinde işlem gördü. Analistler, bu artışta merkez bankalarının devam eden alımları ve ETF’lere yönelişin etkili olduğunu belirtiyor.

Teknik analist Rashad Hajiyev, altının kritik bir direnç seviyesini test ettikten sonra kısa vadede 5.200 dolara yaklaşmasını beklediğini paylaştı. Wells Fargo, mevcut geri çekilmenin sağlıklı bir düzeltme olduğunu değerlendirerek 2026 yılı için altın fiyat hedefini 6.100–6.300 dolar aralığına çıkardı. Kurum, bu öngörüsünde jeopolitik riskler ve merkez bankası talebini temel aldı.

Daniel Oliver ise uzun vadede altının 12.595 dolara ulaşabileceğini ileri sürüyor ve merkez bankalarının alımlarının yanında devlet tahvillerindeki potansiyel risklere dikkat çekiyor.

Altında Güçlü Performans ve Makroekonomik Etkenler

Altının hisse senetlerine karşı üstün performansı da öne çıkıyor. 2000 yılından bugüne altın fiyatı yüzde 1.658’lik bir artış gösterirken, S&P 500 endeksindeki yükseliş yüzde 460’ta kaldı. S&P 500 endeksinin temettü getirileri dahil edildiğinde bile toplamda yüzde 700’e yakın bir getiri gözleniyor, ancak altının portföy çeşitlendirmede hala güçlü bir rol üstlendiği görülüyor.

Analist Sunil Reddy, ABD’nin doların satın alma gücünü maksimize etme amacında bir değişime gittiğine ve özellikle yeniden sanayileşme ve ticari dengeyi öncelediğine işaret ediyor. Bu politikadaki değişimin, altın ve gümüş gibi reel varlıklara olan ilgiyi artırdığı ifade ediliyor.

Voorhees’in PAXG yatırımı, piyasa oyuncularının sadece kriptolarla değil, geleneksel koruma araçlarıyla da kendilerini volatiliteye karşı koruma eğilimine dikkat çekiyor. Bitcoin’in öncülerinden birinin güvenli liman olarak altına yönelmesi, piyasadaki risk yönetimi anlayışının değiştiğine dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.

