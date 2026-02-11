O Gösterge Alarm Veriyor: Ripple Yatırımcısı İçin Yolun Sonu mu?

Kripto para piyasasının demirbaşlarından XRP, son altı aydır devam eden negatif fiyat hareketlerinin ardından yatırımcısını derin bir karamsarlığa sürükleyerek büyük bir teslimiyet sinyali veriyor. Ripple ağının yerel varlığında gerçekleşen Blockchain içi veriler, Temmuz 2025’te 1,16 seviyesinde olan Harcanan Çıktı Kar Oranı’nın (SOPR) mevcut süreçte 0,96’ya gerilediğini ve tutulan varlıkların artık zararına elden çıkarıldığını kanıtlıyor. Temmuz ortasındaki 3,5 dolarlık zirveden başlayan bu düşüş dalgası, özellikle Kasım 2024 öncesi birikim yapan deneyimli yatırımcıların bile panik satışlarına yönelmesiyle piyasadaki yapısal kırılganlığı gözler önüne seriyor.

Zararına Satışlar ve Yatırımcı Psikolojisindeki Kırılma

Ağustos 2025’ten itibaren kademeli bir erime sürecine giren XRP, Ekim ayı sonuna gelindiğinde değerinin %27’sini kaybederek 2,4 dolar seviyelerine kadar çekildi. Fiyatlardaki bu istikrarlı gerileme, normal şartlarda piyasayı desteklemesi beklenen uzun vadeli yatırımcıların davranış modellerini de kökten değiştirdi. Kasım 2024’ten önce varlık edinen tecrübeli cüzdan sahipleri, günlük 38 milyon dolar olan harcama miktarlarını %580 oranında devasa bir artışla 260 milyon dolara çıkararak ellerindeki coin’leri piyasaya boşaltmaya başladı. Analistler, bu hareketin geçmişteki ralli odaklı kar realizasyonlarından farklı olduğunu, tamamen “zayıflığa dağıtım” şeklinde gerçekleştiğini vurguluyor.

Kasım ayının ortalarına gelindiğinde piyasadaki tablo daha da karamsar bir hal aldı; zira XRP arzının karda olan payı %58,5 ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Varlığın o dönemdeki 2,15 dolarlık fiyatı, Kasım 2024’teki 0,53 dolarlık değerinden dört kat yüksek olsa da arzın %41’inden fazlasının zararda beklemesi dikkat çekiciydi. Piyasanın en tepeden alım yapan geç yatırımcılar tarafından domine edilmesi, yapısal olarak “üstten ağır” bir tablo oluşturarak XRP’nin fiyat istikrarını ciddi şekilde tehdit altına soktu.

Psikolojik Eşiklerin Aşılması ve Teslimiyet Tartışmaları

Kasım ortasında fiyatın 2 dolar seviyesinin altına sarkmasıyla birlikte, yatırımcıların gerçekleştirdiği günlük zararın tahmini piyasa ortalaması 75 milyon dolara ulaştı. Yıl başından bu yana XRP’nin 2 doları her test edişinde, yatırımcılar haftalık bazda 500 milyon ile 1,2 milyar dolar arasında değişen devasa kayıpları kabullenerek satışlarını gerçekleştirdi. 2 doların psikolojik bir bariyerden bir kaçış noktasına dönüşmesi, toplu satışları tetikleyen en büyük faktör olarak kayıtlara geçti. Yazım anında 1,40 dolardan işlem gören XRP’nin, toplam tutma maliyet tabanını kaybetmiş olması piyasada geniş çaplı bir paniğin hakim olduğunu doğruluyor.

Piyasa uzmanları, yaşanan bu kaotik tabloyu “yapısal bir başarısızlık” yerine bir “teslimiyet” sinyali olarak nitelendiriyor. Bu görüşün temelinde, 2022 yılındaki benzer düşüşlerin aksine günümüzde regülatif netliğin çok daha güçlü olması ve fundamental temellerin sağlamlığı yatıyor. Mevcut veriler, Eylül 2021 ve Mayıs 2022 dönemindeki SOPR düşüşlerini andırsa da o dönemdeki düşüşü takip eden uzun konsolidasyon sürecinin fiyatlarda bir stabilizasyon sağladığı hatırlatılıyor. XRP holders için şu anki temel soru, bu büyük zararların bir dip sinyali mi yoksa daha derin bir düşüşün başlangıcı mı olduğu yönünde yoğunlaşıyor.