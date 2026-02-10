BLOCKCHAIN

Monad, RaptorCast Protokolüyle Blokzincir Ölçeklenmesinde Yeni Bir Yol Sunuyor

Özet

  • Monad, blok ölçekleme için RaptorCast adlı yeni bir protokol geliştirdiğini açıkladı.
  • RaptorCast, blokları kodlanmış parçalara bölerek ağda daha verimli dağılım sağlıyor.
  • Alchemy Pay ile yapılan entegrasyon, MON tokenine erişimi daha da kolaylaştırıyor.
Blokzincir teknolojilerinde ölçeklenebilirlik alanında faaliyet gösteren Monad, RaptorCast adını verdiği yeni blok yayılım protokolünü tanıttı. Monad’ın kurucu ortaklarından Keone Hon, mevcut blokzincirlerin büyük boyutlu blokları küresel olarak dağıtırken hız ve merkeziyetsizlikten ödün vermeksizin bu işlemleri sürdürebilmesinin önünde zorluklar bulunduğunu aktarıyor.

İçindekiler
1 Blok Yayılımında Yaşanan Sıkıntılar
2 RaptorCast: Yeni Yayılım Protokolü
3 Yüksek Hız ve Güvenlik Ön Planda

Blok Yayılımında Yaşanan Sıkıntılar

Keone Hon’a göre, performansı artırmak için blok boyutlarının büyütülmesi çoğu zaman sistemdeki veri akışını yavaşlatabiliyor. Büyük blokların küresel doğrulayıcı ağına iletilmesinin daha uzun sürmesi, beklenen işlem hızında kayıplara neden olabiliyor. Bu durum, yüksek performanslı blokzincir projelerinde hız, merkeziyetsizlik ve bant genişliği kullanımı arasında denge sorunlarını ortaya çıkarıyor.

RaptorCast: Yeni Yayılım Protokolü

Monad’ın çözümü olan RaptorCast, standart blok yayılım yöntemlerinden farklı olarak, blokları kodlanmış parçalara bölerek dağıtıyor. RaptorCast, fountain tipi hata düzeltme algoritmaları sayesinde blokları kodlanmış parçalara ayırıyor ve ağdaki doğrulayıcılar, yeterli sayıdaki parçayı elde ettiklerinde tüm blok verisini tekrar oluşturabiliyor.

Bu modelde, blok lideri blok verisinin tamamını tüm doğrulayıcılarla paylaşmak yerine, şifrelenmiş parçaların doğrulayıcılar arasında paylaştırılmasını sağlıyor. Parçalar stake ağırlıklı olarak ağda dağıtılırken, doğrulayıcılar da ellerindeki parçaları diğer düğümlerle paylaşıyor. Böylelikle gecikmeler veya veri kayıpları yaşansa bile, bloklar bütünlenebiliyor ve ağdaki bant genişliği yükü dağıtılmış oluyor.

Monad ekibi, RaptorCast sayesinde blokzincir ağlarının hem yüksek işlem kapasitesine erişebileceğini hem de küresel çapta merkeziyetsizliği koruyabileceklerini ifade ediyor.

Yüksek Hız ve Güvenlik Ön Planda

RaptorCast protokolü, yaklaşık dört bin işlemi barındıran blokların dört yüz milisaniyede oluşturulmasına olanak tanıyor. Bu süreçte hem veri akışının optimize edilmesi hem de genel ağ güvenliğinin sürdürülmesi için kriptografik denetimler ve paket doğrulama mekanizmaları kullanılıyor. Böylece çoklu atlamalı veri aktarımında güvenliği ve sistemi kötüye kullanıma karşı korumayı hedefliyor.

Keone Hon, blokzincir teknolojisinin salt yüksek işlem kapasitesine değil, aynı zamanda fiziksel ağ limitlerine de dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Protokolün temel odaklarından biri, hızlı ve büyük blokları etkili biçimde paylaşırken doğrulayıcıların üzerindeki yükü artırmamak.

Öte yandan, dijital varlık ekosisteminde faaliyet gösteren Alchemy Pay, Monad ile yaptığı yeni entegrasyon kapsamında, MON tokeninin dünya genelinde geleneksel ödeme yöntemleriyle satın alınmasını kolaylaştıracağını duyurdu. Bu iş birliği ile, kullanıcılara Monad ekosistemine erişimde ek bir kolaylık sunulacak.

