Fed Yöneticisi Waller: Kripto Piyasasında Heyecan Azalıyor, Geleneksel Finansın Etkisi Artıyor

ABD Merkez Bankası yöneticilerinden Christopher Waller, kripto para piyasasında geçen yıl yaşanan yoğun ilginin ve umutlu havanın azaldığına dikkat çekti. Waller, özellikle son dönemde dijital varlıkların geleneksel finans sistemleriyle daha iç içe geçmesinin bu süreci hızlandırdığını belirtiyor.

Geleneksel Finansın Kriptoya Etkisi

Christopher Waller, Federal Reserve’in yedi yöneticisinden biri olarak finansal politika oluşturma süreçlerinde etkili isimlerden biri. Waller, büyük finans kuruluşlarının kripto para alanına girişinin, piyasada önceden görülen iyimser havayı yavaşlattığına işaret etti. Ona göre, bu kurumlar mevcut risklerini gözden geçirip yeni pozisyonlarını değerlendirirken, piyasada heyecanın gerilediği gözlemleniyor.

Yasal Düzenlemelerdeki Gecikmeler ve Piyasa Dalgalanmaları

Waller’a göre, ABD’de kripto paralara ilişkin yasal düzenlemelerin henüz netleşmemesi de ilginin azalmasında bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Waller, kripto piyasasının geleneksel finansla bütünleşmesinin doğal olarak daha fazla risk yönetimi baskısı yarattığını, bunun da zaman zaman satış dalgalarına yol açtığını dile getirdi.

Piyasalardaki son gerileme hakkında konuşan Waller, bunun bir kriz olarak değerlendirilmemesi gerektiği görüşünde. Ona göre, kriptoya yeni giren büyük finans kurumları, piyasadaki yükselişin ardından pozisyonlarını yeniden ayarlıyor. Kâr realizasyonları ve zaman zaman meydana gelen kayıplar, kripto piyasasının dalgalı doğasının bir parçası olarak görülüyor.

Christopher Waller, “Kripto piyasasındaki oynaklık normaldir, yatırımcıların bunu olağan bir durum olarak değerlendirmesi gerekir” görüşünü paylaştı.

Waller ayrıca, piyasalarda yaşanan bu tür geri çekilmelerin şaşırtıcı olmadığını ve yatırımcıların dalgalanmalara hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Fed’in ‘Skinny Master Account’ Planı ve Kripto Şirketleri

Waller, Federal Reserve’in “skinny master account” olarak adlandırılan yeni ödeme hesapları uygulamasını yıl sonuna kadar başlatmayı hedeflediğini açıkladı. Bu hesaplar, finansal teknoloji ve kripto şirketlerine ulusal bankacılık sistemine sınırlı erişim sağlayacak.

Düzenlenmesi planlanan bu ödeme hesapları, büyük bankaların sahip olduğu ana hesaplardan daha az ayrıcalığa sahip olacak. Faiz getirisi olmayacak ve hesaplarda bir takım bakiye limitleri bulunacak.

Federal Reserve yakın zamanda bu yeni hesaplara ilişkin görüş alma sürecini tamamladı. Kripto şirketlerinin genel olarak bu adımı olumlu bulduğu, klasik bankacılık sektörünün ise temkinli yaklaştığı biliniyor.

Waller, söz konusu hesapların finansal teknolojide yeniliği desteklerken ödeme sisteminin güvenliğini korumayı hedeflediğini ifade etti. Federal Reserve’in geçtiğimiz Ekim ayında dijital varlıklar, DeFi, stabil koinler ve yapay zeka gibi konuları ele alan bir inovasyon konferansı düzenlediği biliniyor.