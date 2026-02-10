Michael Saylor’dan Bitcoin Vurgusu: Strateji Şirketi Satış Planlamıyor, Alımlar Sürecek

Amerikalı teknoloji yöneticisi Michael Saylor’ın yönetimindeki Strateji adlı şirket, elindeki Bitcoin’leri satma gibi bir planı olmadığını ve düzenli alımları sürdüreceğini açıkladı. Yazılım ve danışmanlık hizmetleriyle bilinen şirket, son yıllarda yaptığı yüksek hacimli Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Strateji, sahip olduğu Bitcoin varlığıyla halka açık kuruluşlar arasında üst sıralarda yer alıyor.

Saylor: Bitcoin Alımları Devam Edecek

Michael Saylor, katıldığı bir televizyon programında Strateji’nin Bitcoin portföyüyle ilgili soruları yanıtladı. Şirketin mevcut piyasa dalgalanmalarına rağmen Bitcoin varlıklarını satmak zorunda kalabileceği yönündeki endişelere ise karşı çıktı. Saylor, şirketin bilançosunun uzun vadeli dalgalanmalara dayanıklı şekilde hazırlandığını belirtti.

Şirketin her çeyrek dönemde Bitcoin alımlarına devam edeceği ve satışın gündemlerinde olmadığı dile getirildi. Saylor, Strateji’nin teminat ve likidite açısından sağlam bir pozisyonda bulunduğunun da altını çizdi.

Piyasa Koşulları ve Strateji’nin Pozisyonu

Bitcoin fiyatındaki son dalgalanmalar kurumsal yatırımcıların portföy stratejilerini yeniden gündeme getirirken, Strateji şirketi kripto para birimine olan bağlılığını sürdürüyor. Hisse senetleri, Bitcoin fiyat hareketlerine paralel olarak yükseliş ve düşüşler gösteriyor. Saylor, şirketin kurduğu mali yapının düşüş dönemlerinde bile satışı gerektirmediğini ifade etti.

Strateji’nin sahip olduğu nakit varlıklarının, yaklaşık iki buçuk yıl boyunca temettü ve borç ödemelerini karşılayabilecek düzeyde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Riskler ve Uzun Vadeli Bakış Açısı

Saylor, Bitcoin’in dalgalı yapısının “dijital sermaye” kavramıyla örtüştüğünü ve geleneksel varlıklar gibi değil, daha yüksek hareketlilik sergilediğini vurguladı. Kısa vadeli fiyat değişimlerinin şirketin yatırım stratejisini etkilemediği belirtilirken, uzun vadede Bitcoin’in klasik yatırım araçlarını geride bıraktığı ifade ediliyor.

Yönetim anlayışının temelinde dört yıl ve üzeri bir zaman diliminde performans kriterinin olduğu, bu süreden kısa vadeli işlemleri “sermaye yatırımı” olarak değerlendirilmediği belirtildi.

Şirketin hisse senetleri, piyasa yükselişlerinde hızlı değer kazanıyor; düşüş dönemlerinde ise daha fazla gerileyebiliyor. Saylor, bu volatilitenin yeni tip finansal ürünlere talep oluşturduğunu ve şirketin bunları destekleyecek bir pozisyonda olduğunu aktardı.

Öte yandan, Strateji son olarak 2–8 Şubat tarihleri arasında 1.142 adet Bitcoin satın alarak portföyünü 714.644 BTC’ye çıkardı. Alım için toplamda 90 milyon dolar civarında harcama yapıldığı bildirildi. Şirket hisseleri ise sabah saatlerinde 135 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Bitcoin’in fiyatı ise bu dönemde 69.000 dolar seviyesine yakın seyrediyordu.