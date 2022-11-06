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Kripto İçin Kıyamet Vakti! 56 Milyar Dolarlık Dev Uyardı!

Can sıkan tahmin kripto para yatırımcıları için adeta bir kıyamet uyarısı.
17:00
6 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geleceğe dair beklentilerimiz her zaman gerçekleşmeyebilir. Kripto paralar için de durum böyledir. 56 milyar dolarlık hedge fon şirketinin yaptığı tahmin gerçekleşmezse iyi olur çünkü bu kripto için tam bir yıkım anlamına geliyor. Sadece kripto paralara değil geleneksel finans cephesi de bu süreçte çok büyük yaralar alacak.

Ekonomide Kıyamet Senaryosu

Yeni bir rapora göre, bir hedge fonu devi küresel ekonominin kaderi hakkında oldukça korkunç bir projeksiyona sahip. Financial Times’ın haberine göre Elliott Management, dünyanın şu anda “küresel toplumsal çöküşü ve sivil ya da uluslararası çatışmaları” tetikleyebilecek hiperenflasyon yolunda hızla ilerlediğini söylüyor. Ufak bir detay kısa süre önce İngiltere Merkez Bankası de önümüzdeki 2 yıl boyunca 100 yılın en büyük resesyonuyla karşı karşıya olduklarını açıkladı.

56 milyar dolarlık varlık yöneticisi, pandemi sırasında yürürlüğe konan merkez bankası para basma politikalarını işaret ediyor ve politika yapıcıların enflasyonun temel nedeni olarak tedarik zinciri aksaklıklarını göstermelerinin yanlış ve samimiyetsiz olduğunu söylüyor. Fed her toplantıda talebi azaltacağız ve böylece arz kaynaklı enflasyon ortadan kalkacak diyor. Ancak birçok ekonomist hedge fonun açıkladığına benzer yorumlar yaparak bunu sadece bir kılıf olduğunu söylüyor.

Kripto Paralar Bitecek Mi?

Elliott, küresel piyasalar için dibe henüz ulaşılmadığına inanıyor. Halihazırda devam eden ekonomik felaket göz önüne alındığında, Elliott piyasanın en yüksek seviyelerinden %50’lik bir düşüş görmesini bekliyor. S&P 500 bugüne kadar 4,818’den 3,491’e düşerek %27’lik bir düşüş gösterdi. Elliott’a göre, olumsuz piyasa katalizörlerinin bir sonraki dalgası, bankalardaki kısa vadeli kredi kayıplarını, olası teminatlı kredi yükümlülüğü düşüşleri ve özel sermayedeki kaldıraçlı yatırımlardan kaynaklanan potansiyel erimeleri içerebilir.

Ancak Elliott, göz ardı edilemeyecek kadar çok sayıda “korkutucu ve ciddi olumsuz olasılık” olduğuna ve balonun er ya da geç patlayacağına inanıyor.

Bu senaryoda kripto paraları bekleyen hiç iyi bir son değil. Bugün öğleden sonra Bitcoin’in korelasyonuyla alakalı kapsamlı bir makale yayınladık. Orada da göreceğiniz üzere kripto para piyasaları adeta bir teknoloji hisse senedi ETF’i gibi performans gösteriyor. Eğer borsalar çökerse bu kripto para piyasalarının 500 milyar dolara kadar erimesi anlamına geliyor. Altcoinler için kayıp %70’li (mevcut seviyelerinden aşabilir) Bitcoin ise 10.000 doların altına düşebilir.

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