Ripple ile Aviva Investors Arasında Tokenizasyon İşbirliği

Ripple ile Birleşik Krallık merkezli varlık yönetim şirketi Aviva Investors arasında başlatılan yeni işbirliği, geleneksel fonların tokenizasyonuna odaklanıyor. Ripple; finansal hizmetler için blokzincir temelli çözümler geliştiren, merkezi ABD’de bulunan bir teknoloji şirketi. Aviva Investors ise Aviva grubunun uluslararası altyapıya sahip varlık yöneticisi olarak faaliyet gösteriyor. Bu adım, kripto varlıkların geleneksel finans dünyasıyla daha fazla entegre olmaya başladığı bir dönemde atıldı.

Aviva, Tokenizasyonun Avantajlarını Araştırıyor

Aviva Investors, Ripple iş birliğiyle fon portföylerine tokenizasyon teknolojisi kazandırmayı planlıyor. Şirket, blokzincir teknolojileriyle süreçlerin hızlanacağı ve maliyetlerin azalacağı görüşünde. Şirketin Dağıtım Direktörü Jill Barber, yatırımcılara zaman ve maliyet açısından fayda sunabileceğine inanıyor.

Yatırımcılara önemli verimlilik avantajları kazandıracağı belirtiliyor ve fonların daha etkin yönetilmesi hedefleniyor.

Bu proje, Aviva Investors için ilk tokenizasyon girişimi olma özelliği taşırken, Ripple’ın Avrupa kıtasında yatırımla yönetim alanındaki ilk ortaklığı olarak öne çıkıyor. Tarafların uzun vadeli bir yaklaşımla çalışacağı ve 2026 yılı ile sonrasında da yakın iş birliğini sürdüreceği aktarılıyor.

XRPL: Hızlı, Güvenli ve Düşük Maliyetli Altyapı

İş birliği kapsamında Aviva Investors, fonlarını XRP Ledger üzerinde tokenleştirip yönetecek. XRP Ledger, halka açık ve açık kaynaklı bir blokzincir olarak hızlı işlem onayıyla ve düşük maliyetli altyapısıyla biliniyor. Ayrıca, madencilik gerektirmeyen bir yapıda tasarlandığı için enerji tasarrufu da vurgulanıyor. XRPL üzerinde yerleşik uyumluluk araçları finansal kuruluşların düzenleyici gerekliliklerini karşılamasını kolaylaştırıyor.

Ripple’ın aktardığı verilerde, XRP Ledger’ın 2012 yılından bu yana 4 milyardan fazla işlemi işlediği ve platformda 7 milyonun üzerinde aktif cüzdan bulunduğu ifade ediliyor. Ağın güvenliği ise 120 bağımsız doğrulayıcı tarafından sağlanıyor. Sistemin yerel kripto parası XRP, bu altyapı için temel bir rol üstleniyor.

Ripple tarafı, yerleşik uyumluluk özellikleri, anlık mutabakat kapasitesi ve likidite olanakları sayesinde XRPL’nin kurumsal varlıklar için ölçeklenebilir ve güvenli bir altyapı sunduğu görüşünde.

XRPL, kısa süre önce XLS-80 adı verilen güncellemeyle izinli bölgelerin oluşturulmasına olanak tanıyan bir özelliği de kullanıma sundu. Böylece kamuya açık blokzincir üzerinde kurumlara özel, izne dayalı alanlar oluşturmak teknik olarak mümkün hale geldi.

Aviva Investors, ilk aşamada hangi fonların tokenleştirileceği ya da düzenleyici süreçlerin nasıl işleyeceğiyle ilgili ayrıntı paylaşmadı. Şirket sorulara yanıt olarak şu anda daha fazla bilgi vermeye hazır olmadığını belirtti.