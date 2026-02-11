Ripple’ın 11 Şubat Ortaklığı, RWA’da “Oyundayım” Diyor

Kripto paralar için zorlu kış devam ediyor ancak bu dönemler gelişim, büyüme ve yeni şeyler inşa etmek için en doğru zamanlardır. Ripple milyonlarca altcoin ile arasındaki mesafeyi açmak için farkını ortaya koymak adına önemli RWA adımları atıyor. XRP Ledger artık geride kalan dava ve yasal süreçler nedeniyle daha fazla konuşmamız gereken bir konu.

Ripple Haberleri

Aviva Investors ile iş birliğine imza atan Ripple ilk defa Avrupalı bir yatırım yönetim şirketiyle anlaştı. Geleneksel fonların XRP Ledger üzerinde tokenize edilmesi için (RWA) birlikte çalışacaklar. Finansal işlemler için yıllar önce tasarlanmış XRPL ağı yıllar sonra ilk defa RWA coşkusu bu denli güçlüyken kendini gösterme fırsatı buldu.

NFT, Metaverse ve diğer hypelardan farklı olarak tokenizasyon konusu önümüzdeki on yıllarca gelişmeye devam edecek bir alan olarak görülüyor. Daha bugün dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock kendi RWA tokeni BUILD’in erişimini genişletmek için Uniswap ile anlaştı.

Aviva Investors, İngiltere’nin en büyük sigorta şirketlerinden olan Aviva plc’nin küresel varlık yönetim kolu ve eğer bu ortaklıkta isteneni alırlarsa XRP Ledger’ın dünyaya genişlemesi için kaldıraç etkisi oluşturabilir.

Ripple’ın Trading ve Piyasalar Başkan Yardımcısı Nigel Khakoo şunları söyledi;

“Tokenizasyon artık deneme aşamasından büyük ölçekli üretime geçiyor. Tokenize fon yapılarının geliştirilmesinin yatırım sektörüne büyük teknolojik verimlilikler getirebileceğine inanıyoruz ve bunun önümüzdeki on yıl içinde tam olarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz.”

XRP Coin

BTC inişli çıkışlı hareketlerine devam ettiği için XRP Coin’in son gelişmeden faydalanması zaten beklenmiyordu. 1,36 dolarda alıcı bulan XRP 1,4 dolarlık destek seviyesini kaybetti. BTC’nin döngü dibine ulaşmasının ardından hızlı biçimde yükselse de BTC hemen hemen aynı seviyelerde kalırken diğer altcoinler gibi XRP Coin de daha düşük dipler yapmaya başladı. Eğer satışlar devam ederse 1,21 doların ardından 1 doların altında yeni dipler görebiliriz.

Gensler’ın istifa haberiyle bu seviyelere veda etse de XRP Coin 2021 boğasını andıran büyük kazançlar elde etti. Bu yüzden yatırımcıların kar satışları normal ve genel piyasa hissiyatında toparlanma görmeden 1,6 dolarlı destek bölgesinin geri alınmasını beklemek zor. En azın dan kısa vadede 1,46 doların kazanıldığını görmemiz gerekiyor.