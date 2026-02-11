RIPPLE (XRP)

Ripple’ın 11 Şubat Ortaklığı, RWA’da “Oyundayım” Diyor

Özet

  • Aviva Investors, XRP Ledger üzerinde geleneksel fonlarını tokenize edecek.
  • Ripple RWA alanında varlığını güçlendirmek için erken aşamada ortaklarının sayısını artırmaya çalışıyor.
  • Aviva Investors, İngiltere'nin en büyük sigorta şirketlerinden olan Aviva plc’nin küresel varlık yönetim koludur.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için zorlu kış devam ediyor ancak bu dönemler gelişim, büyüme ve yeni şeyler inşa etmek için en doğru zamanlardır. Ripple milyonlarca altcoin ile arasındaki mesafeyi açmak için farkını ortaya koymak adına önemli RWA adımları atıyor. XRP Ledger artık geride kalan dava ve yasal süreçler nedeniyle daha fazla konuşmamız gereken bir konu.

İçindekiler
1 Ripple Haberleri
2 XRP Coin

Ripple Haberleri

Aviva Investors ile iş birliğine imza atan Ripple ilk defa Avrupalı bir yatırım yönetim şirketiyle anlaştı. Geleneksel fonların XRP Ledger üzerinde tokenize edilmesi için (RWA) birlikte çalışacaklar. Finansal işlemler için yıllar önce tasarlanmış XRPL ağı yıllar sonra ilk defa RWA coşkusu bu denli güçlüyken kendini gösterme fırsatı buldu.

NFT, Metaverse ve diğer hypelardan farklı olarak tokenizasyon konusu önümüzdeki on yıllarca gelişmeye devam edecek bir alan olarak görülüyor. Daha bugün dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock kendi RWA tokeni BUILD’in erişimini genişletmek için Uniswap ile anlaştı.

Aviva Investors, İngiltere’nin en büyük sigorta şirketlerinden olan Aviva plc’nin küresel varlık yönetim kolu ve eğer bu ortaklıkta isteneni alırlarsa XRP Ledger’ın dünyaya genişlemesi için kaldıraç etkisi oluşturabilir.

Ripple’ın Trading ve Piyasalar Başkan Yardımcısı Nigel Khakoo şunları söyledi;

“Tokenizasyon artık deneme aşamasından büyük ölçekli üretime geçiyor. Tokenize fon yapılarının geliştirilmesinin yatırım sektörüne büyük teknolojik verimlilikler getirebileceğine inanıyoruz ve bunun önümüzdeki on yıl içinde tam olarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz.”

XRP Coin

BTC inişli çıkışlı hareketlerine devam ettiği için XRP Coin’in son gelişmeden faydalanması zaten beklenmiyordu. 1,36 dolarda alıcı bulan XRP 1,4 dolarlık destek seviyesini kaybetti. BTC’nin döngü dibine ulaşmasının ardından hızlı biçimde yükselse de BTC hemen hemen aynı seviyelerde kalırken diğer altcoinler gibi XRP Coin de daha düşük dipler yapmaya başladı. Eğer satışlar devam ederse 1,21 doların ardından 1 doların altında yeni dipler görebiliriz.

Gensler’ın istifa haberiyle bu seviyelere veda etse de XRP Coin 2021 boğasını andıran büyük kazançlar elde etti. Bu yüzden yatırımcıların kar satışları normal ve genel piyasa hissiyatında toparlanma görmeden 1,6 dolarlı destek bölgesinin geri alınmasını beklemek zor. En azın dan kısa vadede 1,46 doların kazanıldığını görmemiz gerekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

O Gösterge Alarm Veriyor: Ripple Yatırımcısı İçin Yolun Sonu mu?

Goldman Sachs’ın Kripto Varlık Yatırımları 2,36 Milyar Doları Aştı

Ripple Cephesinde Neler Oluyor: Orta Doğu, ETF ve XRP Fiyatında Yeni Dengeler

XRP 3 Doları Geçerse Kimse Tutamaz: Herkesin Beklediği O Rakam Açıklandı

Ripple, Kurumsal Saklama Hizmetlerini Figment ve Securosys İş Birlikleriyle Genişletiyor

XRP ve Bitcoin’de Fiyat Düşüşü Sürerken Patrick Bet-David’den Yeni Alım Hamlesi

XRP’de 1,41 Dolar Savaşı: Büyük Çöküş Kapıda mı?

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Japonya Merkez Bankası’nın Faiz Artışı Bitcoin ve Küresel Piyasaları Nasıl Etkileyebilir?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Japonya Merkez Bankası’nın Faiz Artışı Bitcoin ve Küresel Piyasaları Nasıl Etkileyebilir?
Kripto Para Hukuku
Sıcak Gelişme: Bitcoin (BTC) Tekrar Yükselişte, Neler Oluyor?
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: BlackRock DeFi Altcoin İle Ortaklık Açıkladı, Fiyat Yüzde 30 Sıçradı!
UNISWAP (UNI)
Son Dakika: ABD İstihdam Verileri Açıklandı 11 Şubat
Ekonomi
Bitcoin’de 70.000 Dolar Duvarı: Yıkılacak mı Yoksa Çökecek mi?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?