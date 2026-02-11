Çok Sayıda Aşırı Uç Ölçümler Kripto Paralar İçin Vakti Geldi Diyor

Trump USMCA görüşmelerinden sıkılmışa benziyor ve İran ile de işler harika gitmiyor. ABD istihdam rakamları bugün beklenti üstü gelirken herkes Cuma günkü enflasyon verilerine odaklandı. Bitcoin kısa süreli yükselişin ardından ABD piyasa açılışından sonra tekrar düşmeye başladı. Peki kripto paralar halen aşırı satış bölgesinde değil mi?

Kripto Paralar Dipte Mi?

Bitcoin 66.500 dolarda oyalanıyor ve geçtiğimiz hafta fiyat 60 bin dolara kadar geriledi. Son derece keskin bir düşüş yaşandı ve bu kadar hızlı kayıplar beklenmiyordu. K33 analistleri güncel durumu ele alarak birçok metriğe göre umut verici tablonun şekillendiğini söyledi.

Araştırma ve brokerlik şirketi K33’e göre, Bitcoin’in geçen hafta yaşadığı aşırı satışlar yerel dip noktasını belirledi. ETF, spot ve türev piyasalarda “teslimiyet” koşullarının oluştuğuna işaret eden K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde “aşırı uç sinyallerden” bahsediyor.

Mart 2023 ABD bankacılık krizi dönemine benzer düşük fonlama oranları.

2022 ayı piyasasında en yoğun stresin yaşandığı dönemlerde görülen seviyelere yükselen opsiyon eğrilikleri.

Bunlar dip öngörüsünü destekleyen bazı işaretler. 20 Ocak tarihinden bugüne devam eden satışlar günlük periyotta BTC RSI değerini 15,9’a kadar çekti. 2015 tarihinden bugüne altıncı en büyük RSI dibi ve daha önce Mart 2020 ile Kasım 2018 yıllarında daha düşük seviyeler görülmüştü.

Crypto Fear & Greed Index, satış dalgası devam ederken aşırı uç noktaya işaret ederek 6’ya geriledi. Lunde, fiyat hareketinin “hiperaktif işlemler” ile gerçekleştiğini söyledi. İki günlük Bitcoin spot hacmi 6 Şubat’ta 32 milyar dolara ulaşarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeleri gördü.

İstisnalar Dip Diyor

K33 Araştırma Başkanı Lunde verilerin “istisna döneme” işaret ettiğini söylüyor ve yerel diplerin belirlenmesi için birçok veri kombinasyonunun birleştiğini savunuyor. Örneğin Bitcoin perpetual swaps fonlama oranı 6 Şubat tarihinde -15,46%’ye kadar geriledi. Yedi günlük ortalama fonlama oranı da eksiye inerek -3,5%’ye düştü. En son Eylül 2024 tarihinde bu derece düşük seviyeler görülmüştü.

Opsiyon eğilimleri de aşırı savunma bölgesinde, en son bu seviyeler FTX çöküşü sırasında görüldü. IBIT, 5 Şubat’ta 10 milyar doları aşan ve 284,4 milyon hisse senedi işlem hacmi görürken tarihi zirvesine ulaştı. 5 Şubat tarihinde lansmandan bugüne en büyük beşinci çıkış yaşandı.

Özetle Lunde, volatilite, hacim, getiriler, eğriler ve ETF akışları genelinde görülen aşırı değerlerinin istisna rakamlar olduğunu ve dibin geldiğini söylüyor. K33 analistlerine göre 60.000 ile 75.000 dolar arasında oyalanacak BTC bir süre daha derin bir dip görmeyebilir.