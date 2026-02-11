BITCOIN (BTC)

Çok Sayıda Aşırı Uç Ölçümler Kripto Paralar İçin Vakti Geldi Diyor

Özet

  • Lunde, volatilite, hacim, getiriler, eğriler ve ETF akışları genelinde görülen aşırı değerlerinin istisna rakamlar olduğunu ve dibin geldiğini söylüyor.
  • 20 Ocak tarihinden bugüne devam eden satışlar günlük periyotta BTC RSI değerini 15,9’a kadar çekti.
  • Bitcoin perpetual swaps fonlama oranı 6 Şubat tarihinde -15,46%’ye kadar geriledi. Yedi günlük ortalama fonlama oranı da eksiye inerek -3,5%’ye düştü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump USMCA görüşmelerinden sıkılmışa benziyor ve İran ile de işler harika gitmiyor. ABD istihdam rakamları bugün beklenti üstü gelirken herkes Cuma günkü enflasyon verilerine odaklandı. Bitcoin kısa süreli yükselişin ardından ABD piyasa açılışından sonra tekrar düşmeye başladı. Peki kripto paralar halen aşırı satış bölgesinde değil mi?

İçindekiler
1 Kripto Paralar Dipte Mi?
2 İstisnalar Dip Diyor

Kripto Paralar Dipte Mi?

Bitcoin 66.500 dolarda oyalanıyor ve geçtiğimiz hafta fiyat 60 bin dolara kadar geriledi. Son derece keskin bir düşüş yaşandı ve bu kadar hızlı kayıplar beklenmiyordu. K33 analistleri güncel durumu ele alarak birçok metriğe göre umut verici tablonun şekillendiğini söyledi.

Araştırma ve brokerlik şirketi K33’e göre, Bitcoin’in geçen hafta yaşadığı aşırı satışlar yerel dip noktasını belirledi. ETF, spot ve türev piyasalarda “teslimiyet” koşullarının oluştuğuna işaret eden K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde “aşırı uç sinyallerden” bahsediyor.

  • Mart 2023 ABD bankacılık krizi dönemine benzer düşük fonlama oranları.
  • 2022 ayı piyasasında en yoğun stresin yaşandığı dönemlerde görülen seviyelere yükselen opsiyon eğrilikleri.

Bunlar dip öngörüsünü destekleyen bazı işaretler. 20 Ocak tarihinden bugüne devam eden satışlar günlük periyotta BTC RSI değerini 15,9’a kadar çekti. 2015 tarihinden bugüne altıncı en büyük RSI dibi ve daha önce Mart 2020 ile Kasım 2018 yıllarında daha düşük seviyeler görülmüştü.

Crypto Fear & Greed Index, satış dalgası devam ederken aşırı uç noktaya işaret ederek 6’ya geriledi. Lunde, fiyat hareketinin “hiperaktif işlemler” ile gerçekleştiğini söyledi. İki günlük Bitcoin spot hacmi 6 Şubat’ta 32 milyar dolara ulaşarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeleri gördü.

İstisnalar Dip Diyor

K33 Araştırma Başkanı Lunde verilerin “istisna döneme” işaret ettiğini söylüyor ve yerel diplerin belirlenmesi için birçok veri kombinasyonunun birleştiğini savunuyor. Örneğin Bitcoin perpetual swaps fonlama oranı 6 Şubat tarihinde -15,46%’ye kadar geriledi. Yedi günlük ortalama fonlama oranı da eksiye inerek -3,5%’ye düştü. En son Eylül 2024 tarihinde bu derece düşük seviyeler görülmüştü.

Opsiyon eğilimleri de aşırı savunma bölgesinde, en son bu seviyeler FTX çöküşü sırasında görüldü. IBIT, 5 Şubat’ta 10 milyar doları aşan ve 284,4 milyon hisse senedi işlem hacmi görürken tarihi zirvesine ulaştı. 5 Şubat tarihinde lansmandan bugüne en büyük beşinci çıkış yaşandı.

Özetle Lunde, volatilite, hacim, getiriler, eğriler ve ETF akışları genelinde görülen aşırı değerlerinin istisna rakamlar olduğunu ve dibin geldiğini söylüyor. K33 analistlerine göre 60.000 ile 75.000 dolar arasında oyalanacak BTC bir süre daha derin bir dip görmeyebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Trump’ın 11 Şubat İran Açıklamaları

Sıcak Gelişme: Bitcoin (BTC) Tekrar Yükselişte, Neler Oluyor?

Bitcoin’de 70.000 Dolar Duvarı: Yıkılacak mı Yoksa Çökecek mi?

ZRO Coin İçin Şimdi Ne Yapmalı? Sherpa’nın Son Tahminleri ve BTC Yorumları

Devlerin Aşkı: Binance ve Franklin Templeton’dan Tarihi İmza

Erken Bitcoin Savunucusu Erik Voorhees, Altın Pazarına Yöneliyor

Kurumsal Yatırımcılar İçin Bitcoin Likidite Sorunları ve Riskler Gündemde

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Ripple ile Aviva Investors Arasında Tokenizasyon İşbirliği
Bir Sonraki Yazı Dünya Korku Endeksi Kaçta? Kripto Para Kahini Ne Diyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Trump’ın 11 Şubat İran Açıklamaları
Ekonomi
Dünya Korku Endeksi Kaçta? Kripto Para Kahini Ne Diyor?
Kripto Para
Ripple ile Aviva Investors Arasında Tokenizasyon İşbirliği
BLOCKCHAIN RIPPLE (XRP)
Ripple’ın 11 Şubat Ortaklığı, RWA’da “Oyundayım” Diyor
RIPPLE (XRP)
Japonya Merkez Bankası’nın Faiz Artışı Bitcoin ve Küresel Piyasaları Nasıl Etkileyebilir?
Kripto Para Hukuku
Lost your password?