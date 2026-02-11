Kripto Para

Dünya Korku Endeksi Kaçta? Kripto Para Kahini Ne Diyor?

Özet

  • Roman Trading: Aynı eğilim devam ederse, piyasa dibi 30-35 bin civarında olur. Şahsen, bu kadar düşeceğine inanmıyorum ve 50 bin civarında DCA yapmaya başlayacağım.
  • Ki Young Ju: Dünya Belirsizlik Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Her şeyin belirsiz olduğunu hissediyorsanız, bu hissinize güvenin.
  • Bu aralığın dibi 57 bin tavan noktası 72 bin dolarda bulunuyor. BTC düşüşü 57 bin dolarda noktalanabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD ekonomisi büyüyor, istihdam toparlanıyor ve eğer Cuma günü enflasyon yapışkan kalmaya devam ederse risk piyasaları üzerindeki baskı artacak. Kripto para kahini Roman Trading tarafından verilen orta vadeli BTC fiyat hedefine neredeyse ulaşıldı ve “satın” dediği yerden BTC 60 bin dolar düştü. Peki şimdi ne olacak? Dünya belirsizlik ve korku endeksi bize ne söylüyor?

İçindekiler
1 Kripto Para Kahini
2 Dünya Korku Endeksi

Kripto Para Kahini

Roman Trading takma isimli analist geçtiğimiz yılın ikinci yarısından bugüne Bitcoin’in 56 bin dolara gerileyeceğini söylüyor. Henüz BTC 120 seviyelerini zorlarken bile “risk almaya değmez satın” diyen analist haklı çıktı. Geçen sene onu dinleyenler bu ay zirvede sattıkları BTC’lerini 2 katı olacak şekilde yerine koydu. MACD ve RSI göstergelerine bakarak yükselişte zayıflayan hacme dikkat çeken analist yanılacağı günü beklerken bugün şunları söyledi;

“(2025 Ekim ayında BTC zirveye yakınken yaptığı paylaşımı alıntılayıp) Sürekli “BTC’nin zirvesini satmak çok zordu” diye bir şey görüyorum. Aslında hiç de zor değildi.

100-115 bin civarında toparlanmaya başlamak için tüm işaretler ortadaydı. Yorgunluğun birçok işareti, rekor spot satışlar ve düşük seviyelerden %800 artış vardı.

Bence insanlar heyecan/cehalet nedeniyle bu işaretleri görmezden gelmeyi tercih ettiler.”

Yukarıdaki grafiği paylaşan analist dip hedefinin teoride 30-35 bin dolar olduğunu ancak kendisinin daha erken DCA’ya başlayacağını söyledi.

BTC, yukarıda gösterildiği gibi, ayı piyasalarında genellikle %80 civarında düşüş gösterir.

Aynı eğilim devam ederse, piyasa dibi 30-35 bin civarında olur. Şahsen, bu kadar düşeceğine inanmıyorum ve 50 bin civarında DCA yapmaya başlayacağım.”

DCA Nedir? “Dolar Maliyet Ortalaması” (DCA), kripto para piyasalarında en sık kullanılan ve en güvenli kabul edilen yatırım stratejilerinden biridir. Her ayın 1’inde örneğin 100 dolarlık düzenli BTC alımı yapmak diye örnekleyebiliriz. Fiyat artarken “kaçırıyorum” diye tepeden almazsın, düşerken “battım” diye satmazsın. Otomatik bir robot gibi sadece planına sadık kalırsın. Eğer yüksekten aldıysan ve fiyat düştüyse, düşük fiyattan ekleme yaparak maliyet ortalamanı aşağı çekersin. Böylece fiyat eski zirvesine gelmeden bile kâra geçersin.

Dünya Korku Endeksi

Kripto korku ve açgözlülük endeksi 6’ya kadar gerilerken Trump dünyanın korku endeksini de inanılmaz seviyelere çekti. Küresel belirsizlik 1 yılın aşkın süredir hızlandırılmış gündem nedeniyle daha önce görmediği seviyelere ulaştı.

“Dünya Belirsizlik Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Her şeyin belirsiz olduğunu hissediyorsanız, bu hissinize güvenin.” – Ki Young Ju

Bitcoin’in riski fiyatlayan varlık olarak daha da ünlendiğini düşünürsek bu durum piyasaların aleyhine.

Düşüş devam ettiğinde Bitcoin için sıradaki olası dip neresi? On-Chain Mind 90 bin doların kaybedilmesiyle 70 bin ihtimalinin yukarı grafik nedeniyle bariz biçimde ortaya çıktığını yazdı. Bu aralığın dibi 57 bin tavan noktası 72 bin dolarda bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi.
Yorum Yazın

