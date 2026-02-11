Son Dakika: Trump’ın 11 Şubat İran Açıklamaları

Kripto paralar İran geriliminin büyümesi ve müzakerelere dair tartışmaların ortasında geçen hafta tarihi düşüşlerinden birini yaşadı. Geçen yıl da İran nedeniyle büyük bir düşüş görmüştük. Yani İran konusu Bitcoin halving kadar kripto paraları ilgilendiren bir konu. Trump biraz önce yeni açıklamalar yaptı.

Trump’ın İran Açıklamaları

ABD Başkanı bugün Netanyahu ile görüşeceği için İran konusunda önemli açıklamalar yapması bekleniyordu. Görüşme 19:00’da başladı ve Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamasını paylaştı. İran ile müzakerelerin kapsamı ve yerine dair anlaşmazlıkların ardından Cuma günü dolaylı görüşme yoluyla müzakere toplantıları yapılmıştı.

Trump biraz önce şunları yazdı;

“Netanyahu ve çeşitli temsilcileriyle görüşmemi az önce tamamladım. Çok verimli bir görüşme oldu, iki ülke arasındaki muazzam ilişkiler devam ediyor. İran ile müzakerelerin devam etmesi ve bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağının görülmesi konusunda ısrarcı olduğumdan başka kesin bir sonuca varılmadı. Eğer sağlanabilirse, bunun tercih edilecek bir seçenek olduğunu Başbakan’a ilettim. Eğer sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip görmek zorunda kalacağız. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağına karar verdi ve Midnight Hammer ile vuruldu — Bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar. Ayrıca, Gazze’de ve genel olarak bölgede kaydedilen muazzam ilerlemeleri de tartıştık. Orta Doğu’da gerçek bir BARIŞ var. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”

Anlaşılan Netanyahu beklenen “saldırı için ikna” konuşmasında başarılı olamamış. Elbette müzakerelerin de sonu var ve Trump bu son tarihi İran’ın bildiğini açıklamıştı. Bitcoin son son birkaç 15 dakikalık mumda 67 bin dolara tırmanırken Trump’ın açıklamasıyla bir miktar zayıfladı.