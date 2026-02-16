Winvest — Bitcoin investment
Bitcoin İçin 4 Önemli Seviye ve On-Chain Mind Büyük Alım Sinyalini Paylaştı

Özet

  • On-Chain Mind: Korku ve açgözlülük en düşük seviyelerde, hatta önceki döngünün en düşük seviyelerini bile aşıyor. Ben bu genel bölgelerde büyük bir alıcıyım.
  • Quinten: 126.000 dolar en yüksek seviyeydi. 58.000 dolar muhtemelen en düşük seviye olacak (200 haftalık hareketli ortalama). Kurumsal ve yasal kabul giderek artıyor.
  • Bitcoin 68 bin doları korumakta zorlanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcılarının tepesinde halen kara bulutlar dolaşıyor ve bu hafta için beklenti pek olumlu değil. Bitcoin 68 bin doları korumakta zorlanıyor. En az 3 büyük gelişmenin volatiliteyi artıracağı endişesiyle yatırımcılar kenarda kalmayı tercih ediyor. Bugün 4 önemli seviyeyi ve On-Chain Mind’in büyük alım sinyalini paylaşacağız.

İçindekiler
1 Kripto Para Alım Sinyali
2 Bitcoin Önemli Seviyeler

Kripto Para Alım Sinyali

Bugünlerde hep kötü haberler gündem olduğundan bir de iyi şeylerden bahsedelim. Korku tarihi zirvelerinden birine ulaştı. Yatırımcılar haksız değil çünkü hem makro cephede riskli artıyor hem de İran gerilimiyle jeopolitik gerilim yüksek. On-Chain Mind ise Korku ve açgözlülük endeksi döngünün en düşük seviyelerine ulaştığı için mutlu.

Korku ve açgözlülük en düşük seviyelerde, hatta önceki döngünün en düşük seviyelerini bile aşıyor.

Ben bu genel bölgelerde büyük bir alıcıyım.”

Endeks uç noktalara ulaştığında genelde dip ve zirve için doğru sinyaller verir. Ancak 2022 yılında olduğu gibi dibin ardından kısa süreli toparlanmayla spot fiyatın daha aşağı düştüğünü de görürüz. Endeks 2022’de dibi gördü ve bir miktar toparlandı. Ardından 2022 sonundaki çöküşü yaşadık ve endeks daha derin dip yapmamasına rağmen fiyat bunu yaptı.

Quinten takma isimli analist birçok sebepten umutlu olduğunu söylüyor;

“126.000 dolar en yüksek seviyeydi.

58.000 dolar muhtemelen en düşük seviye olacak (200 haftalık hareketli ortalama). Kurumsal ve yasal kabul giderek artıyor.

Makro göstergeler iş döngüsüne, parasal genişlemeye, likidite artışına işaret ediyor…”

Bitcoin Önemli Seviyeler

On-chain metrikleri dikkate alarak 4 önemli seviyeyi paylaşan Quinten her kilit bölgedeki duygusal aşamayı yazdı. Sıradaki aşama hangisi olacak bilinmez ancak BTC 68 bin dolar desteğini ihlal ederek 54 bin dolara daha meyilli olduğunu gösteriyor.

  • 90.000 dolar ve kısa vadeli yatırımcılar tedirgin olmaya başlar.
  • 85.000 dolar ve boğalar aniden ortaya çıkarak yapıyı savunur.
  • 79.000 dolar “sağlıklı bir düzeltme” haline gelir.
  • 54.000 dolar ve daha önce satın alan herkes artık teknolojiye uzun vadeli yatırımcı olur.
