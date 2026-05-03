BTC haftalık kapanışta 78.670 dolara yaklaşırken yükseliş beklentisi arttı

Bitcoin pazar günü yapılan haftalık kapanışa doğru 79.000 dolara yaklaşırken, kripto para piyasasında ABD ile İran arasında süregelen gelişmelerin etkisi hissedildi. Son haftalarda yaşanan jeopolitik risklerin gölgesinde hareket eden Bitcoin, hafta boyunca yaşadığı kayıpları kapanışa yakın geri aldı ve güçlü bir duruş sergiledi.

Haftalık Kapanışta Son Üç Ayın Zirvesi

TradingView verilerine göre, BTC/USD paritesi hafta kapanışına girerken yeniden değer kazanarak, son üç ayın en yüksek haftalık kapanışını hedefledi. Bitcoin’in hafta sonunda 78.670 doların üzerinde tutunması halinde, Ocak ayının sonundan bu yana en güçlü haftalık kapanışına imza atacağı belirtildi. Analistler, bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması halinde orta vadede 80.000 dolar ve üzerinin yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Özellikle cuma günü, ABD ile İran arasında yeni bir barış anlaşması umudunun ortaya çıkmasıyla birlikte hem Bitcoin hem de diğer riskli varlıklarda güçlü alımlar yaşandı. Ancak pazar gününe gelindiğinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımında son İran önerileri konusunda şüpheci bir tavır aldığı görüldü.

Donald Trump paylaşımında, “Bunun kabul edilebilir olabileceğini hayal bile edemiyorum” ifadelerine yer verdi.

Piyasa Yorumcuları Ne Diyor?

Piyasanın önde gelen isimlerinden olan ve sosyal medyada yaptığı analizlerle öne çıkan Michaël van de Poppe, Bitcoin’deki son konsolidasyon sürecine dikkat çekti. Van de Poppe, cuma günü ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine toplam 630 milyon dolarlık giriş olduğuna değinerek,

Güçlü bir konsolidasyon izliyoruz ve cuma günü yaklaşan hareketler için ipucu verdi. Yakın vadede bu eğilimin yavaşlayacağını düşünmüyorum, bu nedenle sığ bir konsolidasyon görebiliriz.

yorumunda bulundu.

Diğer yandan bazı analistler, yüksek hacimle açılan yeni pozisyonlara rağmen, yukarı yönlü fiyat hareketlerinin kısa süreli bir likidite çekimi olabileceği ve ardından keskin bir düzeltmenin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Crypto Tony ismiyle bilinen bir yatırımcı, “Yukarıda bir likidite çekilmesiyle birlikte aşağı yönlü bir hareketin gelmesini bekliyorum” görüşünü paylaştı. JDK Analysis hesabı da piyasadaki mevcut likidite yapısının tipik olarak ayı piyasasını çağrıştırdığını değerlendirdi.

Likidite Hareketlerinin Önemi

Bazı trader’lar, vadeli işlemler piyasasında taze long’ların açıldığını ve agresif alımlara rağmen fiyatın belirgin biçimde yukarı atılım yapamamasının piyasadaki emilme (absorption) işaretlerinden biri olduğuna işaret etti. Bu durumun devam etmesi halinde, kısa vadede yukarı yönlü dalga sonrası bir satış baskısı yaşanabileceği üzerinde duruluyor.

Özetle, Bitcoin hafta kapanışına doğru risk iştahının artmasıyla yeniden 79.000 doları zorlarken, hem jeopolitik gelişmeler hem de vadeli piyasadaki likidite hareketleri fiyatların seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.