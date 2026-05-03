Bitcoin 79.000 dolar sınırını geçti 80.000 dolar direnci kritik önem taşıyor

Bitcoin, kısa süreli bir yükselişle 79.000 dolar seviyesini yeniden aştıktan sonra, 80.000 dolarda güçlü bir dirençle karşılaştı. Bu hareketin arka planında kripto para piyasasında yapısal iyileşmelerin tartışılması ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisi bulunuyor.

Küresel Piyasalar ve Brent Petrolün Rolü

Son dönemde Brent petrol fiyatlarının 108,17 dolar civarında seyretmesi, finansal piyasalarda önemli bir oynaklığa yol açtı. Özellikle ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı’ndaki tansiyon ve ateşkes görüşmeleri üzerindeki spekülasyonlar, piyasadaki fiyat hareketlerinde etkili oldu. Hafta başında 126 dolara kadar tırmanan Brent petrol, Mayıs ayının başında ise yüzde 2’den fazla gerilemeyle günü kapattı, fakat bir önceki yıla kıyasla hala yüzde 76 üzerindeki seviyesini koruyor.

Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi için hareket alanını daraltırken enflasyonun da üst seviyelerde kalmasına neden oluyor. Bu ortamda riskli varlıklar üzerindeki baskı artarken, yatırımcıların para politikası ve emtia fiyatlarıyla ilgili beklentilere duyarlılığı yükseldi.

Bitcoin’de Teknik Görünüm ve Kısa Vadeli Senaryolar

Bitcoin’in fiyat grafiği, 74.000 ile 76.000 dolar arasındaki alanın güçlü bir destek oluşturduğunu gösteriyor. Alıcılar bu bandı son dönemde defalarca savunurken, 80.000 dolar seviyesi ise ana direnç noktası olarak dikkat çekiyor. Bu seviye net olarak geçilebilirse, fiyatın 84.000 dolardaki CME vadeli işlemler gap’ine doğru hareket edebileceği öngörülüyor. 84.000 doların üzerinde ise bir sonraki büyük direnç yaklaşık 90.000 dolarda yer alıyor. Ancak fiyatın 74.000-76.000 dolar aralığı altında kapanışlar yapması, önce 70.000 dolara, ardından da 66.000–67.000 dolara kadar bir geri çekilme riskini gündeme getirebilir.

Bitcoin kısa vadede yukarı yönlü hareketini korurken, fiyatın 74.000–76.000 dolar bölgesi üzerinde tutunması teknik olarak pozitif bir yapı oluşturuyor; ancak 80.000 doların üzerinde kalıcı bir hareket olmadıkça yukarı ivmenin güç kazanması zor görünüyor.

Aylık teknik göstergeler de Bitcoin’in büyük ölçekli bir düzeltme dönemini tamamlamış olabileceğine işaret ediyor. RSI’daki trend çizgisi kırılması ve ardından yaşanan momentum resetlenmesi, mevcut yapıda Bitcoin’in daha yüksek dipler oluşturarak güç topladığını gösteriyor.

Zincir Üstü Veriler ve Piyasa Dinamikleri

Blokzincir üzerindeki veriler, Bitcoin’in bu döngüde daha yüksek fiyatlara ulaşmasına rağmen kısa vadeli yatırımcıların sattığı fiyatların yeni zirve oluşturmadığı bir yapı ortaya koyuyor. Short-term holder MVRV endeksinin tekrar 1.0’ın üzerine çıkması ve fiyatın kısa vadeli yatırımcı maliyetlerinin üstünde kalıcılaşması, piyasaya yeni giriş yapanların kara geçebileceğinin sinyalini verebilir. Fakat bu kırılma sağlanmadığı sürece, MVRV göstergesini yukarı yönlü geçilmemiş bir tavan olarak değerlendirmek mümkün.

Bitcoin şu an yeni bir konsolidasyon aralığında hareket ediyor. Fiyatın 80.000 doların üzerine çıkarak burada kalıcılaşması, yükselişin güç kazanması açısından kritik önemde. Ancak petrol fiyatlarının yüksekliği ve jeopolitik belirsizlikler, risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.