Shiba Inu fiyatında yeni tahmin: 2026 için en yüksek seviye $0.00001775

Shiba Inu, ilk çıkışını popüler bir mizah coin’i olarak yaptıktan sonra, ekosistemini giderek geliştirdi ve Dogecoin’in ardından piyasa payını artırmayı hedefledi. Proje ekibi, son dönemde Shibarium, ShibaSwap gibi platformlara yeni güncellemeler ekledi. Buna ek olarak, “Shib Owes You” (SOU) adında bir protokol ve yapay zeka tabanlı “Shibarium Skills” araçlarını hayata geçirdi. Kullanıcıların yaşadığı RPC bağlantı sorunlarına da çözüm getirdi.

Güncel fiyatlar ve piyasa dinamikleri

CryptoAppsy verilerine göre Shiba Inu (SHIB), 3 Mayıs 2026’da $0.00000620 seviyesinden işlem görüyor. 2026 yılının başından bu yana SHIB fiyatı genel olarak düşük hacimde ve yatay bir seyir izliyor. Son 24 saatte fiyat %1,12’lik bir düşüşle, $0.00000618 desteği ile $0.00000627 direnci arasında dalgalanıyor. Dolaşımdaki SHIB arzı 589,24 trilyon olurken, işlem hacmi son 24 saatte yaklaşık $96,45 milyon olarak kaydedildi. Tüm zamanların en yüksek seviyesi ise 27 Ekim 2021’de $0.00008845 olarak kaydedilmiş durumda.

Teknik göstergeler incelendiğinde, RSI (Göreceli Güç Endeksi), 14 günlük ortalamada 58,01’e sahip ve piyasada nötr bir görünüm hakim. MACD göstergesi de sinyal çizgisiyle neredeyse örtüşüyor; bu da belirgin bir trendin ortaya çıkmadığı anlamına geliyor. 50 günlük SMA $0.0000006012 ve 200 günlük SMA $0.0000007438 ile fiyatın yakın vadede güçlü bir momentum yakalayamadığı görülüyor.

Fiyat tahminleri ve beklentiler

Analistler, SHIB’in fiyatının 2026 yılında en düşük $0.000005173, ortalama $0.000016086 ve en yüksek $0.000027 seviyelerine ulaşabileceği görüşünde. Mayıs 2026 için öne çıkan fiyat beklentileri $0.00000560 ile $0.000007757 aralığında. Daha uzun vadede 2027’de SHIB’in $0.00000890 ile $0.00001610, 2029’da ise maksimum $0.00002290 seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor. 2032’de ise fiyatın $0.00004280’e kadar yükselme potansiyeli olduğu belirtiliyor.

Piyasadaki belirsizliklere rağmen SHIB, özellikle Japonya’da olumlu adımlar attı. Rakuten Wallet, SHIB’i 15 Nisan’dan itibaren spot işlemlere açtı. Bu gelişme, SHIB’in Japonya’da “Green List”’e eklenmesinin hemen ardından geldi ve yasal uyumluluğun artmasını sağladı. Ayrıca SHIB, SBI VC Trade borsasının “Rent Coin” kredi programına dahil edildi ve yaklaşık %2–5 arasında APY getirisi sunan yeni bir pasif gelir seçeneği sağladı.

SHIBIZENS NEWS UPDATE | Son 24 saat | 4/10/26

Piyasa Özeti: BTC $71,800 – $72,200, ETH ~$2,250, Toplam Piyasa Değeri ~$2.6T, 24 saatlik işlem hacmi volatilite nedeniyle yüksek, Korku ve Açgözlülük Endeksi: 41 (Korku), Altcoin Sezon Endeksi: 32 (Bitcoin hakimiyeti dönemi)

Kısa vadede SHIB’in fiyat hareketi $0.00000600–$0.00000640 aralığında dalgalanabilir. $0.00000640’ın üzerine çıkılması kısa süreli yükseliş başlatabilirken, $0.00000600’ın altında kalıcı olunursa aşağı yönlü baskı artabilir. 4 saatlik grafikte de, fiyatın bu aralıkta yatay hareket ettiği ve yükseliş denemelerinde işlem hacminin zayıf kaldığı göze çarpıyor. Şu anda SHIB daha çok volatiliteyi tolere edebilecek yatırımcılar için uygun olarak değerlendiriliyor.

Geçmiş fiyat hareketleri ve yakın dönem gelişmeleri

Lansmandan sonra Shiba Inu fiyatı %300’ün üzerinde artmış, 2021’de büyük bir işlem patlaması yaşamıştı. 2022’den bu yana ise dalgalı ve baskılı bir seyir izledi, 2025 sonunda $0.000009 seviyesinin altına geriledi ve 2026 başında kısa süreli toparlanmalar olsa da, tekrar $0.0000065 bandına çekildi. 2026 Mayıs ayı itibarıyla da $0.00000618 ile $0.00000627 arasında dar bantta hareket ediyor.

SHIB’in uzun vadede $1 seviyesine ulaşmasının çok mümkün olmadığı belirtilirken, 2032’ye kadar kademeli yükselişler görebileceği ifade ediliyor. Proje ekibinde Shytoshi Kusama’nın geliştirici rolünden ayrılması piyasada gündem olmuştu, ancak SHIB bu süreçte farklı hizmetlerle ekosistemini genişletmeye devam etti. Uzmanlar, SHIB’in geleceğinin hem makroekonomik şartlara hem de regülasyon ve yeni iş birliklerine bağlı olduğunu vurguluyor.