Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalardaki rezervlerde 500 milyarlık düşüş yaşadı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Merkezi borsalardaki SHIB rezervlerinde 500 milyar düşüş gerçekleşti.
  • Balinalar ve büyük yatırımcılar varlıklarını borsalardan çekti, ağda aktif adresler artmayı sürdürdü.
  • Kritik durum: $SHIB arzındaki bu azalma, uzun vadeli yatırımcıların piyasada satış baskısını azaltıyor olabilir.
COINTURK
COINTURK

Son günlerde merkezi borsalardaki Shiba Inu rezervlerinde yaklaşık 500 milyar SHIB azalma yaşandı. Bu gelişme, blokzincir üzerindeki hareketlerde beklenenin dışında bir tabloya işaret ediyor. Piyasa verileri, Shiba Inu’nun borsalardan özel cüzdanlara ve soğuk depolama gibi alanlara daha fazla aktarım gördüğünü ortaya koydu.

İçindekiler
1 Borsalardan Çıkış ve Likidite Etkisi
2 Aktif Kullanıcılar ve Piyasa Yapısı
3 Teknik Analiz ve Beklentiler

Borsalardan Çıkış ve Likidite Etkisi

Borsalardaki günlük işlem akışı incelendiğinde, net akışların keskin şekilde negatife döndüğü gözlemlendi. Yani borsalardan çıkan SHIB miktarı, giren miktarın çok üzerinde. Toplam rezervler ise 81,2 trilyon SHIB seviyesine çekildi. Kripto borsalarındaki rezervler, genellikle ani satış baskısının göstergesi olarak kabul ediliyor.

Kısa vadeli satma niyetindeki azalma, varlıkların borsadan ayrılıp özel cüzdanlara veya staking’e aktarılmasıyla ilişkilendiriliyor. Borsalarda daha az SHIB tutulduğunda, anlık olarak el değişimi yapmak veya panik satışı başlatmak da güçleşiyor.

Son veriler, net akışların -430 milyar SHIB’in altına indiğini ve borsa rezervlerinde yüzde 0,5’lik bir gerileme olduğunu gösteriyor. Yüksek bakiyelere sahip cüzdan sahipleri ve “balina” tabir edilen büyük yatırımcılar, SHIB varlıklarını satış öncesi borsaya yatırmak yerine dışarıya çekmeyi tercih etti.

Aktif Kullanıcılar ve Piyasa Yapısı

Piyasa temkinli bir ruh hâlindeyken, SHIB ağında aktif adres sayısının artmaya devam ettiği de dikkat çekiyor. Kullanıcı katılımında gerileme olmaması, piyasadaki genel olumsuz havaya rağmen ağ sağlığının güçlü kaldığına işaret ediyor.

Birkaç hafta önce uzmanlar, borsalardaki rezervin 81 trilyon SHIB civarına yükselmesiyle yeni bir satış dalgası olabileceğini savunuyordu. Son veriler, bu eğilimin tersine döndüğünü ve rezervlerin yeniden azaldığını ortaya koydu.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Grafikler, SHIB’in geçtiğimiz yıl boyunca başlıca hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Fakat Mart ve Nisan döneminde fiyatta yükselen dipler oluştuğu ve yukarı yönlü bir destek yapısının geliştiği anlaşılıyor. Fiyatın 0,0000063 ile 0,0000064 dolar aralığındaki direnci sık sık test ettiği, burada daralan bir üçgen içinde sıkıştığı belirtildi.

Ancak son direnç reddi sonrası kısa vadeli ivme zayıfladı ve SHIB, kısa süreli destek trendinin altına geriledi. Teknik göstergeler de (örneğin RSI) aşağı yönlü sinyal verdiği için, anlık piyasa momentumu ciddi biçimde düştü.

Şu anda SHIB’in pozisyonu belirsizliğini koruyor. Uzun vadeli yatırımcıların hâlâ birikime devam ettiği veya mevcut seviyelerden toplu satıştan kaçındığı düşünülebilir. Eğer fiyat, 0,0000057–0,0000058 dolar aralığında istikrar kazanıp ardından tekrar 0,0000063 dolara yaklaşırsa, kısa sürede yeni bir kırılım hazırlığı başlayabilir.

SHIB’in önümüzdeki dönemki en büyük fiyat hareketi, zincir üstü dinamiklerdeki iyileşme ile kısa vadeli momentumun hangi yönde dengeleneceğine bağlı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu borsalardaki 82 trilyon SHIB sınırına yeniden yaklaştı

Shiba Inu’da günlük yakım oranı %1.034 arttı fiyat yükseldi

SHIB’de borsalardan çıkışlar yedi gün sonra yeniden artıya döndü

Shiba Inu’da günlük yakım oranı %710 yükseldi 5,6 milyon SHIB piyasadan çıktı

Shiba Inu borsalardan haftada 374 milyar token çıkışıyla 2026’nın en dip seviyesini gördü

Shiba Inu borsalardan 442 milyar adet token çekildi yatırımcı ilgisi artıyor

Bitcoin 82 bin dolar direncinde zorlandı toncoin yukarı fırladı XRP ve Ethereum baskı altında

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin cuma günü 79 bin doların altına geriledi en son 82 bin dolardan dönmüştü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin cuma günü 79 bin doların altına geriledi en son 82 bin dolardan dönmüştü
BITCOIN (BTC)
Ripple CTO’su Schwartz ABD Senatosu için XRP ile Deaton’a bağış yaptı
RIPPLE (XRP)
A7A5 stablecoin’in geleceği, Rusya-Ukrayna savaşındaki olası ateşkesle tartışma konusu oldu
Kripto Para Hukuku STABILCOIN
MicroStrategy 535 adet Bitcoin daha aldı ortalama 80.340 dolardan portföyünü genişletti
BITCOIN (BTC)
Intesa Sanpaolo ilk çeyrekte Bitcoin ve kripto varlıklarda 200 milyon doları aştı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?