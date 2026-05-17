Shiba Inu borsalardaki rezervlerde 500 milyarlık düşüş yaşadı

Son günlerde merkezi borsalardaki Shiba Inu rezervlerinde yaklaşık 500 milyar SHIB azalma yaşandı. Bu gelişme, blokzincir üzerindeki hareketlerde beklenenin dışında bir tabloya işaret ediyor. Piyasa verileri, Shiba Inu’nun borsalardan özel cüzdanlara ve soğuk depolama gibi alanlara daha fazla aktarım gördüğünü ortaya koydu.

Borsalardan Çıkış ve Likidite Etkisi

Borsalardaki günlük işlem akışı incelendiğinde, net akışların keskin şekilde negatife döndüğü gözlemlendi. Yani borsalardan çıkan SHIB miktarı, giren miktarın çok üzerinde. Toplam rezervler ise 81,2 trilyon SHIB seviyesine çekildi. Kripto borsalarındaki rezervler, genellikle ani satış baskısının göstergesi olarak kabul ediliyor.

Kısa vadeli satma niyetindeki azalma, varlıkların borsadan ayrılıp özel cüzdanlara veya staking’e aktarılmasıyla ilişkilendiriliyor. Borsalarda daha az SHIB tutulduğunda, anlık olarak el değişimi yapmak veya panik satışı başlatmak da güçleşiyor.

Son veriler, net akışların -430 milyar SHIB’in altına indiğini ve borsa rezervlerinde yüzde 0,5’lik bir gerileme olduğunu gösteriyor. Yüksek bakiyelere sahip cüzdan sahipleri ve “balina” tabir edilen büyük yatırımcılar, SHIB varlıklarını satış öncesi borsaya yatırmak yerine dışarıya çekmeyi tercih etti.

Aktif Kullanıcılar ve Piyasa Yapısı

Piyasa temkinli bir ruh hâlindeyken, SHIB ağında aktif adres sayısının artmaya devam ettiği de dikkat çekiyor. Kullanıcı katılımında gerileme olmaması, piyasadaki genel olumsuz havaya rağmen ağ sağlığının güçlü kaldığına işaret ediyor.

Birkaç hafta önce uzmanlar, borsalardaki rezervin 81 trilyon SHIB civarına yükselmesiyle yeni bir satış dalgası olabileceğini savunuyordu. Son veriler, bu eğilimin tersine döndüğünü ve rezervlerin yeniden azaldığını ortaya koydu.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Grafikler, SHIB’in geçtiğimiz yıl boyunca başlıca hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Fakat Mart ve Nisan döneminde fiyatta yükselen dipler oluştuğu ve yukarı yönlü bir destek yapısının geliştiği anlaşılıyor. Fiyatın 0,0000063 ile 0,0000064 dolar aralığındaki direnci sık sık test ettiği, burada daralan bir üçgen içinde sıkıştığı belirtildi.

Ancak son direnç reddi sonrası kısa vadeli ivme zayıfladı ve SHIB, kısa süreli destek trendinin altına geriledi. Teknik göstergeler de (örneğin RSI) aşağı yönlü sinyal verdiği için, anlık piyasa momentumu ciddi biçimde düştü.

Şu anda SHIB’in pozisyonu belirsizliğini koruyor. Uzun vadeli yatırımcıların hâlâ birikime devam ettiği veya mevcut seviyelerden toplu satıştan kaçındığı düşünülebilir. Eğer fiyat, 0,0000057–0,0000058 dolar aralığında istikrar kazanıp ardından tekrar 0,0000063 dolara yaklaşırsa, kısa sürede yeni bir kırılım hazırlığı başlayabilir.

SHIB’in önümüzdeki dönemki en büyük fiyat hareketi, zincir üstü dinamiklerdeki iyileşme ile kısa vadeli momentumun hangi yönde dengeleneceğine bağlı olacak.