XRP fiyatı $1.39’da dengelendi, kırılım için $1.45 seviyesi izleniyor

Ripple tarafından geliştirilen XRP, son dönemde artan ilgi ve güçlü temellere rağmen önemli bir direnç hattının altında fiyatlanmaya devam ediyor. Şu anda XRP, 1.39 dolar seviyesi etrafında istikrar gösteriyor ve piyasada net bir yön oluşmuş değil. Son veriler, kripto paraya olan ilginin artmasıyla beraber yatırımcılar arasında beklenti ve temkinli bir takip sürecinin yaşandığını ortaya koyuyor.

XRP’ye Yönelik İlgi İki Yılın Zirvesinde

XRP’ye dair piyasa duygusu son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya’da perakende alım-satım olanaklarının genişlemesi bu yükselişte önemli rol oynadı. Nisan 2026’da XRP, Japonya’nın en büyük online pazar yerlerinden biri olan Rakuten Pay’in altyapısına eklenerek 44 milyonun üzerinde kullanıcıya erişim sağladı. Söz konusu gelişmeyle birlikte, XRP’nin günlük ödemelere ve ödül puanlarına entegre edilmesi milyonlarca işletmede kripto paranın kullanılabilmesini mümkün kıldı.

Sosyal medyada öne çıkan kripto para analistleri de yükselen ilgiyi vurguluyor.

“Duyarlılık iki yılın zirvesinde… Fakat grafikte 1.40–1.45 dolar aralığının net şekilde aşılması gerekiyor, aksi takdirde teknik olarak kırılım gerçekleşmez,” değerlendirmesi yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda da duygudaki artış ve fiyat hareketleri birbirini tetikledi. Özellikle mart ve nisanda görülen yükselişler, fiyatın 1.40 dolara yaklaşmasına neden oldu. Ancak sonrasında piyasada yeniden bir bekleyiş hakim oldu.

Teknik Görünüm: Kırılım Sinyali Bekleniyor

Teknik analizler, XRP fiyatında zirveye yaklaşan bir üçgen formasyonuna işaret ediyor. Fiyat, günlük grafikte simetrik bir üçgende 1.37 dolar civarında sıkışıyor. Analistlere göre, üçgen formasyonunun sona ermesiyle birlikte fiyatın aşağı ya da yukarı yönde yaklaşık %26 oranında hareket etmesi bekleniyor.

Ancak piyasa oyuncuları, 1.35–1.45 dolar aralığında fiyat dalgalanması yaşandığı için “yüksek riskli bir bekleme dönemi” olarak nitelendirilen bu bölgede temkinli davranıyor. Fiyatın bu aralığın dışına günlük kapanışla çıkması, trendin kısa vadeli yönünü belirleyecek temel işaret olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, yükselişin teyidi için fiyatın 1.45 dolar seviyesi üzerine yerleşmesi gerektiği belirtiliyor. Buradan sonra fiyatın 1.80 dolara kadar ilerleyebileceği ifade ediliyor. Tersine, 1.35 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda ise aşağı yönlü risklerin artacağı tahmin ediliyor.

Teknik İndikatörlerde Karekteristik Belirsizlik

Kripto piyasasında XRP için öne çıkan teknik göstergeler ise net bir tablo ortaya koymuyor. TradingView verilerine göre, fiyat kısa vadede nötr bir eğilimde bulunuyor. İndikatörlerin genelinde sat sinyalleri, alış sinyallerine göre daha baskın. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise aşırı alım ve satım bölgelerinden uzakta, orta seviyede seyrediyor; bu da yatay bir eğilim anlamına geliyor.

Uzun vadeli hareketli ortalamalar, mevcut fiyatın önemli direnç bölgelerinin altında kaldığını gösteriyor. Özellikle 100 ve 200 günlük ortalamalar, XRP için teknik baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Kritik Seviyeler ve Küresel Adaptasyon

Yatırımcılar için kısa vadede 1.49 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak takip ediliyor. Daha yukarıda ise 1.61 dolar ve üstü seviyeler önemli engeller oluşturuyor. Öte yandan, 1.26–1.38 dolar arasında yoğunlaşan destek bölgeleri aşağı yönlü hareketlerde fiyatı koruyabilir.

Uzun vadede ise Ripple’ın sınır ötesi ödemeler ve anlık transferler alanındaki hamleleri, XRP’nin küresel finans altyapısına kalıcı şekilde entegre olmasını sağlıyor. Rakuten Pay ortaklığı, dijital varlıkların geleneksel piyasalara entegrasyonu sürecinde önemli bir örnek. Aynı zamanda, ETF girişleri ve düzenleyici netliğin artması da kurumsal yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Piyasa Dengede, Kırılım Ön Plana Çıkıyor

XRP’nin geleceğine dair görüşler giderek olumlu bir zemin bulurken, teknik olarak yukarı yönlü bir hareketin netlik kazanabilmesi için henüz kritik seviyelerin aşılması bekleniyor. CryptoAppsy verilerine göre, XRP fiyatı şu anda 1.39 dolar seviyesinde işlem görüyor ve kısa sürede ciddi bir değişim yaşanmadı.

Piyasa uzmanları, 1.45 doların aşılması durumunda güçlü bir yükseliş trendinin tetiklenebileceği ve kısa vadede hedefin 1.80 dolar olabileceğini belirtiyor. Ancak o seviyeye gelene kadar piyasanın yatay seyri ve yatırımcıların temkinli tutumu sürüyor.