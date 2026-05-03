RIPPLE (XRP)

Nexo, XRP ve Solana ile sıfır faizli kredi imkanı sundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Nexo, XRP ve Solana ile sıfır faizli kredi başlattı.
  • Kullanıcılar, varlıklarını satmadan anında nakit elde edebiliyor.
  • Coinbase ve Evernorth’un benzer hamleleriyle sektörün kredi piyasası hızla büyüyor.
  • 💡 En önemli nokta: $XRP ’de teminatlı kredi adımı ile kripto varlıklar finansal araçlara dönüşüyor.
COINTURK

Kripto varlık tabanlı finans platformu Nexo, sunduğu sıfır faizli kredi ürününde önemli bir güncellemeye giderek kullanıcıların XRP ve Solana’yı teminat göstererek 0 faizle kredi almasına olanak tanıdı. Böylece artık platformda Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra XRP ve Solana sahipleri de ellerindeki varlıkları satmadan nakit ihtiyacını karşılayabilecek.

İçindekiler
1 Kripto varlıklarda kredi ekosistemi genişliyor
2 XRP ve Solana seçeneğiyle rekabet artıyor
3 Zincir üstü kredi projeleri öne çıkıyor

Kripto varlıklarda kredi ekosistemi genişliyor

Dijital varlıkların güvenli bir şekilde finansal araçlara dönüştürülmesini hedefleyen Nexo, yeni eklenen bu varlıklarla birlikte kullanıcıların yalnızca elde tutmak yerine “pratik ve günlük bir finansman modeli” ile kriptoya farklı bir yaklaşım sunuyor. Platformun bu adımı, piyasadaki kripto destekli kredi ihtiyacına cevap olarak görülüyor. Şirketin verilerine göre, sıfır faizli kredi ürünüyle bugüne kadar 170 milyon dolardan fazla kredi kullanıldı ve kredi çekenlerin yüzde 66’sı tekrar aynı ürünü tercih etti. Bu oran, kripto teminatlı krediye duyulan ilginin arttığını gösteriyor.

Sunulan model, kullanıcıya varlığını satmadan likidite imkanının kapısını açıyor. XRP veya SOL teminat gösterenler stablecoin borçlanırken yatırımlarını elden çıkarmak zorunda kalmıyor. Platform, belirli koşulların sağlanması halinde kredinin vadesinde tasfiye riskinin ortadan kaldırıldığını da vurguluyor.

XRP ve Solana seçeneğiyle rekabet artıyor

Nexo’nun güncellemesi yalnızca kendi kullanıcı tabanı için değil, sektördeki genel kredi ekosistemi açısından da önem taşıyor. XRP ve Solana artık yalnızca pasif varlıklar olmaktan çıkıyor, aktif olarak finansal araçlarda değerlendirilebiliyor.

Sektör genelinde de benzer hamleler dikkat çekiyor. ABD merkezli Coinbase platformu geçtiğimiz günlerde XRP, Dogecoin, Cardano ve Litecoin’i teminat varlığı olarak sisteme ekleyerek 100 bin dolara kadar USD Coin borçlanma imkanı sağladı. Böylece kripto teminatlı kredi ürünlerinde rekabet ivme kazandı.

Zincir üstü kredi projeleri öne çıkıyor

On-chain kredi altyapısı tarafında da yeni projeler gündemde. Mart ayının sonlarında Evernorth, XRP Ledger üzerinde yerel olarak çalışacak bir kredi modeline hazırlandığını duyurdu. Bu adım, XRP ekosisteminde 100 milyar dolarlık durağan sermayenin likiditeye kazandırılmasını ve zincir üstünde gerçek bir kredi piyasasının oluşmasını hedefliyor. Eğer bu altyapı geniş çaplı uygulanabilirse, XRP ekosistemi kendi içinde bağımsız bir finansal yapıya evrilecek.

Özetle, dijital varlıkların yalnızca elde tutulduğu bir dönemden, gelir akışı sağlayan pratik finansal enstrümanlara dönüştüğü bir döneme geçiliyor. Platformlar arasındaki rekabetin artması ve projelerin büyümesiyle birlikte kripto teminatlı kredi piyasası hızla kurumsallaşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
