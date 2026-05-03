Pepe coin’de düşen kama kırıldı gözler 0.00000736 hedefinde

Son dönemde Pepe coin fiyat hareketlerinde önemli bir teknik formasyonun kırılmasıyla birlikte yatırımcıların odağı tekrar yukarı döndü. Fiyattaki bu gelişme, kısa vadeli yükseliş işaretlerinin güçlenip güçlenmeyeceği ve yeni direnç seviyelerine ulaşılıp ulaşılamayacağı sorularını gündeme getirdi.

Kırılan Düşen Kama Formasyonu Yükselişe İşaret Ediyor

Pepe coin fiyat grafiğinde görülen düşen kama formasyonu yukarı yönlü kırıldı. Bu formasyon genellikle piyasanın satıcı baskısından çıkıp alıcıların hakimiyet kazanabileceğine işaret ediyor. Ayrıca fiyatın önemli hareketli ortalamaların üzerine çıkması da kısa vadede olumlu bir dönüşün başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Teknik analiz yapan uzmanlar, “Düşen trendin ve EMA desteğinin kırılması aşağı yönlü baskının giderek azaldığına işaret ediyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Grafikte art arda daha yüksek dip seviyeler oluşması da alıcı ilgisinin yeniden arttığını gösteriyor.

Şu an PEPE fiyatı 0.0000039 dolar civarında seyrediyor. Bu noktada kısa vadede 0.00000482 ile 0.00000509 dolar aralığı ilk direnç bölgeleri olurken, daha geniş hedefler 0.00000700–0.00000736 dolar seviyelerinde bulunuyor. Aşağı yönde ise 0.00000310 dolar önemli destek seviyesi konumunda.

Düşen Kanal ve Kararsız Piyasa

Kısa vadeli pozitif görünüme rağmen, geniş zaman dilimlerinde Pepe coin grafiği halen uzun süredir devam eden bir düşen kanal içinde hareket ediyor. Grafik üzerinde göze çarpan en belirgin özelliği, fiyatın sürekli daha düşük tepe ve dipler oluşturması. Bu durum, piyasanın tam anlamıyla yön değiştirmediğini gösteriyor.

Fiyat şu anda bu kanalın üst bandına yaklaşmış durumda. Uzmanlar, “Kanal direnci güçlü hacimle aşılır ve 0.00000444 doların üzerinde günlük kapanış gelirse, genel piyasa trendinde net bir dönüşten söz edilebilir” görüşünü paylaşıyor. Kanal direncinin aşılması halinde, 0.00000500, 0.00000625 ve üst bant olarak 0.00000723 seviyeleri hedef konumunda. Buna karşın direnç kırılmazsa yükseliş denemeleri tekrar reddedilebilir ve fiyat 0.00000300 ya da 0.00000278 dolara gerileyebilir.

Teknik Göstergeler Yükselişe Yatık Yana Eğilimde

Birçok teknik gösterge henüz belirgin bir sinyal üretmese de, kısa vadeli momentumun güçlendiği görülüyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) 57 seviyesinde seyrediyor ve aşırı alım bölgesine henüz girmedi.

Öte yandan kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar al sinyali üretmeyi sürdürüyor. Uzun vadeli ortalamalar ise hala baskının tam olarak kırılmadığına işaret ediyor.

Kripto piyasası özetlerinde, “Kısa vadede toparlanma dikkat çekerken, net bir trend dönüşümünün teyit edilmesi için zamana ihtiyaç var” yorumu öne çıkıyor.

Pepe Coin Fiyatı için Takip Edilecek Temel Seviyeler

Analistler, bugünkü fiyat hareketlerinde özellikle bazı seviyelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor:

Kısa vadeli direnç: 0.00000482 – 0.00000509 dolar

Kritik hedef/ana direnç: 0.00000700 – 0.00000736 dolar

Ana destek: 0.00000310 dolar

Kanal üst bandı: Geçerlilik bölgesi

Kanal alt bandı: Riskli alan

Bu bölgelerin dikkate alınması, olası trend değişimleri açısından önem taşıyor. Satıcılar direnci korumayı başarırsa, yeniden bir düşüş dalgası tetiklenebilir ve mevcut yükseliş denemeleri geçersiz kalabilir.

Görünüm: Yükseliş Kalıcı Olabilir mi?

Son gelişmelerle birlikte Pepe coin’le ilgili beklentilerde temkinli bir iyimserlik gözlemleniyor. Düşen kama formasyonunun kırılması ve kısa vadeli göstergelerin toparlama eğilimi göstermesi, yatırımcıların yeniden güç bulmasına zemin hazırladı.

Bununla birlikte, fiyatın geniş zaman diliminde hala düşen kanal içinde olması ve uzun vadeli sinyallerin kararsızlığı, dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor. Analistler, kalıcı bir yükselişten söz edilebilmesi için fiyatın hem direnç bölgelerini hem de önemli hacim eşiklerini yukarı kırması gerektiğine işaret ediyor.

Yatırımcılar, özellikle hacim artışı, yeni yüksek tepe oluşumu ve güçlü destek seviyelerinin korunmasına odaklanan sinyalleri izlemeyi sürdürüyor. CryptoAppsy verilerine göre Pepe coin işlem fiyatı basın saatinde 0.000003940 dolar seviyesinde bulunuyor.