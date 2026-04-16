Pepe Coin’de 5,8 yükseliş: Kritik destek seviyesi korundu, yeni hedef $0.0000045

Pepe Coin son dönemde kripto piyasasında dikkat çeken bir seyir izliyor. Kısa vadede fiyatın $0.0000031 ila $0.0000035 aralığındaki destek seviyesi üzerinde tutunması, yatırımcıların ilgisinin bu bölgede canlı kaldığını gösteriyor. Analistler, piyasadaki genel kararsızlığa rağmen PEPE fiyatında alıcıların öne çıkmaya başladığını ifade ediyor.

Pepe’de güçlenen yapı: Yükselen trend ve destek hattı

Saatlik grafiklerde görülen yükselen trend çizgisiyle birlikte, PEPE fiyatı sürekli daha yüksek dipler üretiyor. $0.0000031 seviyesi üzerinde kalmayı başaran fiyat, bu alanı defalarca test ederek kırılmasına izin vermedi. Teknik gözlemciler, bu hareketi birikim evresinin işaretlerinden biri olarak değerlendiriyor. Özellikle satıcılı baskının bu bölgede alıcılar tarafından karşılandığı ve fiyatın buradan güç topladığı görülüyor.

Teknik açıdan destek hattı korunduğu sürece, yükseliş eğilimi devam edebilir. Kısa vadeli tahminlerde öne çıkan $0.0000045 seviyesi ise önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviye, fiyatın yukarı yönlü hareketinde karşılaşabileceği ilk ciddi bariyer konumunda.

Wyckoff teorisi sinyali: Akümülasyon ve trend değişimi

Pepe Coin’in fiyatında Wyckoff akümülasyon modeliyle uyumlu bir yapı oluştuğu görülüyor. Analizler, piyasada önce kuvvetli bir satış dalgasıyla “Selling Climax” yaşandığını, ardından ise fiyat davranışındaki temel değişimin (CHoCH) yükseliş yönlü oluştuğunu gösteriyor.

Bu hareket sonrası fiyat ilk direnç seviyesine ulaşırken, ardından “Last Point of Support” (LPS) evresinde tutunmayı başardı. Alıcıların bu noktada etkili olması, Pepe’nin aşağı yönlü riskini kontrol altına aldı. Sonrasında ise fiyatın kademeli yükselişi “markup” evresinin gelebileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, “Akıllı paranın güçlü alım yaptığı bu evrede fiyatın net bir şekilde yükseliş eğilimi gösterdiğini” belirtirken, LPS seviyesinin korunduğu sürece yükseliş beklentisinin güçlenebileceğine dikkat çekiyor.

Küresel gelişmelerin etkisi: Jeopolitik yumuşama ve piyasa iştahı

Pepe’deki teknik sinyaller kadar, küresel piyasa dinamikleri de mevcut fiyatlamada etkili oluyor. Son dönemde Orta Doğu’da ateşkes sinyalleri, İslamabad’da diplomasi trafiğinin yavaşlaması ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler, risk iştahını artıran gelişmeler arasında yer alıyor.

Enflasyon baskısının azalması ve daha iyimser piyasa havası, kripto para piyasası gibi spekülatif alanlara sermaye akışını kolaylaştırıyor. Analistler, “jeopolitik tansiyonun düşmesinin, riskli dijital varlıklara ilgiyi artırabileceği” görüşünde birleşiyor.

CryptoAppsy verilerine göre, PEPE fiyatı haberin yazıldığı an itibarıyla $0.0000038 seviyesinden işlem gördü. Yakalanan bu momentumun, özellikle kısa vadede fiyat hareketlerini desteklediği gözleniyor.

Kısa vadede kritik seviye: Hedef $0.0000045

Bundan sonraki süreçte, Pepe fiyatı için asıl belirleyici nokta mevcut yükselen trend çizgisinin korunması olacak. Kısa vadede $0.0000045 seviyesi, fiyatın ulaşabileceği asıl hedef olarak öne çıkıyor. Ancak ana destek olan $0.0000031’in altına inilirse yükseliş senaryosunun zayıflayabileceği not ediliyor.

Piyasanın uzun vadeli yönüyle ilgili sorular ve 1 sent hedefi hala tahmin aşamasında. Ancak şu aşamada, teknik göstergeler erken toparlanma işaretleri veriyor ve piyasa, güçlü bir trend değişimi yaşanıp yaşanmayacağına odaklanmış durumda.