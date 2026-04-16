SWIFT yerine Ripple’a geçişte 1 milyar dolarlık tereddüt: Bankalarda kritik güven engeli

Paris Blockchain Week 2026’da düzenlenen panelde Ripple’ın ürünlerden sorumlu üst yöneticilerinden Markus Infanger, finans dünyasında blockchain’e büyük paralarla geçişin önündeki temel bariyerleri doğrudan açıkladı. Infanger’in ifadesine göre, yıllardır devam eden teknolojik ilerlemelere ve artan sektör ilgisine rağmen birçok büyük banka ile ödeme kuruluşu, blockchain tabanlı ağlara ciddi finansal transferlerini taşımakta hâlâ oldukça temkinli davranıyor.

Bankaların ana kaygısı: Güven ve ölçek

Infanger, konuşmasında geleneksel finans kuruluşlarının blockchain tabanlı ödeme sistemlerini çeşitli deneme projelerinde ve belirli bölgelerde uygulamaya koyduğunu, fakat iş ciddi paralara — kimi zaman tek seferde 1 milyar doları aşan büyüklüklere — gelince çekincelerin devam ettiğine dikkat çekti. Bu kurumların, milyarlarca dolarlık işlemlerde altyapının mutlak surette kusursuz çalışmasını beklediği vurgulandı.

Birçok banka ve ödeme sağlayıcı için köklü finansal altyapılar, zaman zaman verimsiz ve hantal olsa da, hâlâ güçlü şekilde güvenilen ve ağır biçimde regüle edilen mekanizmalar. Dolayısıyla, alışıldık sistemlerden blockchain çözümlerine geçişin hızlı ve keskin bir şekilde gerçekleşmemesi, temelde bu güven ilişkisinin zamanla oturmasını gerektiriyor.

Infanger, “Çoğu zaman eski sistemin işlediğini duyuyoruz,” derken, geleneksel finans çevrelerinde yaygın olarak paylaşılan çekinceyi gözler önüne serdi.

Teknik değil, kurumsal engeller öne çıkıyor

Bankalar müşterilerine çağdaş ve dijital arayüzler sunmuş olsa da, Infanger’ın belirttiği gibi, işlemlerin esas arka planında hala çok eski, internet öncesi dönemlerden kalan altyapılar çalışıyor. Buna bağlı olarak, küresel finans ağında her sene 3 ila 5 trilyon doların kredi riski, takas gecikmeleri ve likidite tamponları nedeniyle adeta kilitlendiği tahmin ediliyor.

Geleneksel sistemde yaşanan bu tür yapısal verimsizlikler sadece teknik bir sorun değil; aynı zamanda sistemin işleyiş biçiminden kaynaklanan maliyetler olarak öne çıkıyor.

Ripple ve sektörün yeni vizyonu

Ripple’ın orta ve uzun vadeli stratejisi, XRP Ledger altyapısı üzerinden anında ve düşük maliyetli sınır ötesi ödemeleri mümkün kılacak sağlam bir yeni nesil takas katmanı oluşturmak. Ancak Infanger’ın vurguladığı gibi, gerçek ölçeklenebilirlik yalnızca transfer hızına ve masraflara bağlı değil: Temel nokta, finans kuruluşlarının büyük işlem hacmi ve yoğun düzenleyici baskı altında bu yeni sistemlere tam anlamıyla güvenebilmesi.

Ripple, eski ve yeni teknolojileri tamamen değiş tokuş etmektense, giderek daha fazla birlikte çalışabilirlik üzerinde yoğunlaşıyor. Yani, geleneksel finans ağlarıyla blockchain tabanlı altyapılar arasında köprüler kurularak iki sistemin entegrasyonu amaçlanıyor.

Bu yaklaşım sadece Ripple’a özgü değil, sektörde genel bir eğilime dönüşmüş durumda. Global ödeme ağlarının, kökten bir değişim yerine daha çok aşamalı bir yakınsama yoluyla dönüşeceği, blockchain teknolojisinin hali hazırda trilyonlarca dolar işlem gören sistemleri destekleyecek bir tamamlayıcı araç olacağı öngörülüyor.

Paris’te düzenlenen etkinlikten çıkan ana mesaj ise şu: Ripple gibi blockchain altyapıları teknik olarak hazır görünüyor, ancak asıl belirleyici faktör hâlâ kurumsal güvenin sağlanabilmesi.