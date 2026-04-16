DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de 2.600% hedefi: Yeni Fibonacci rallisi tetiklenir mi?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Dogecoin, tarihsel Fibonacci modeliyle 2,80 dolar hedefine gündeme geldi.
  • Fiyat şu anda 0,09607 dolar; güçlü bir altcoin sezonunda yüzde 2.600’lük yükseliş mümkün görünüyor.
  • 🔍 Sosyal medyada alt sezonuna dair ilgi dipte, uzmanlara göre bu genellikle yeni yükselişlerin öncüsü oluyor.
  • 💡 #Dogecoin geleceği, piyasa dinamikleri ve Bitcoin hakimiyetinin kırılıp kırılmayacağına bağlı.
Son haftalarda Dogecoin fiyatı 0,09 ila 0,10 dolar arasında sıkışmış halde seyrederken, kripto para dünyasında “meme coin”lerin öncüsü olarak bilinen bu coin hakkında dikkat çekici bir analiz tartışılıyor. Piyasadaki genel eğilimin aksi yönünde bir görüş sunan analist Javon Marks, Dogecoin’in ana yükseliş döngülerinin tamamen Fibonacci sayılarına dayanan bir yapı izlediğini ve mevcut fiyat hareketlerinin de buna göre şekillendiğini belirtiyor.

İçindekiler
1 Fibonacci modeli ve Dogecoin’in önceki rallileri
2 Yeni döngüde beklenti ve piyasa koşulları
3 Bitcoin hakimiyeti ve piyasa dengesi

Fibonacci modeli ve Dogecoin’in önceki rallileri

Javon Marks’ın yaptığı değerlendirmeye göre, Dogecoin tarihindeki büyük yükselişlerin ortak noktası, fiyatın 1.618 seviyesindeki Fibonacci uzantısına kadar çıkması veya bu seviyeyi aşması oldu. Özellikle 2017 yılı rallisinde Dogecoin, 1.618 seviyesinin biraz üstünde kapanış yaptı. 2021’de ise bu model daha da genişledi; fiyat, 2019’da yaşanan düşüş sonrası başlatılan yükselişten itibaren, tam olarak 2.272 Fibonacci uzantısına kadar ulaştı ve 0,7316 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Marks, geçmişte yaşanan her “alt sezonu” sırasında Dogecoin’in bu önemli Fibonacci seviyelerini test ettiğine dikkat çekiyor. Mevcut döngüde ise aynı hareketin henüz gerçekleşmediğini ifade ediyor ve bunun bir başarısızlık olmadığını, aksine takip edenler için henüz tamamlanmamış bir hikaye çıkardığını düşünüyor.

Yeni döngüde beklenti ve piyasa koşulları

2024 ile 2026 arasındaki dönemde Dogecoin’in fiyatı şu ana kadar 1.618 Fibonacci uzantısını aşamadı. Ancak eğer tarihsel eğilim tekrarlanırsa, analistler 2,80 dolar seviyesine ulaşılabileceğini, bunun da güncel fiyatlardan bakıldığında %2.600’lük kayda değer bir artış anlamına geleceğini öngörüyor.

Marks’ın tahminlerine göre, yeni bir “alt sezonunun” yaklaşması Dogecoin’in benzer bir yükseliş yaşamasını olası kılıyor. Öte yandan zincir üstü veri platformu Santiment ise sosyal medya üzerinde alt sezonu hakkındaki paylaşımların son iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini aktardı. Analistlere göre geçmişte bu tür sessizlik dönemleri, genellikle altcoin piyasasında yeni toparlanmaların habercisi gibi çalıştı.

Bitcoin hakimiyeti ve piyasa dengesi

Piyasada genel havanın Dogecoin için dev bir ralliye uygun olup olmadığı ise kritik bir soru olarak öne çıkıyor. Altcoin Season Index, yaklaşık 32 seviyesinde kalarak piyasanın halen Bitcoin lehine olduğuna işaret ediyor. Çünkü Bitcoin’in piyasa hakimiyeti şu anda yüzde 59,2 düzeyinde seyrediyor. Uzmanlar, böylesi bir durumda sermayenin Bitcoin’den altcoinlere kayma eğilimi düşük olurken, büyük bir meme coin hareketinin başlaması için öncelikle piyasa şartlarının değişmesi gerektiğine inanıyor.

CryptoAppsy verilerine göre, haberin yazıldığı anda Dogecoin yaklaşık 0,09607 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 3,13 oranında artış kaydetti.

Marks, “Her alt sezonunda Dogecoin’in 1.618 Fibonacci seviyesine yükseldiğini gördük. Yeniden benzer bir sezonun yaklaşmakta olduğu göz önüne alındığında, bu hareketin tekrarı için güçlü bir olasılık var” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Dogecoin’in Fibonacci tabanlı fiyat hareketlerini tekrarlayıp tekrarlamayacağı ve tarihi rallilerin yeni bir seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı, büyük ölçüde piyasa dinamiklerinde yaşanacak geniş ölçekli değişikliklere bağlı olacak gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

